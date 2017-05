EM-Abenteuer für Plogmann und Hackethal beendet

Werder-Talent Luca Plogmann schied mit der deutschen U17 bei der EM in Kroatien aus.

Bremen - Es war denkbar knapp, aber das Abenteuer U17-Europameisterschaft in Kroatien ist für Torwart Luca Plogmann und Verteidiger Pascal Hackethal beendet.

Mit der deutschen Nationalmannschaft schieden die Talente von Werder Bremen im Halbfinale gegen Spanien aus - im Elfmeterschießen. Einmal scheiterten die Spanier - wie schon bei einem Strafstoß in der regulären Spielzeit - an der Oberkante der Latte. Weil die Deutschen aber zweimal verschossen, zog die „Furia Roja“ ins Finale gegen England am Freitag ein.

Plogmann parierte zwar keinen der Elfmeter, rettete Deutschland mit einer starken Parade (66.) aber überhaupt erst ins Duell vom Punkt. Hackethal blieb erstmals im Turnier auf der Bank. Zwar ist die Chance auf den vierten U17-EM-Titel nach 1984, 1992 und 2009 für die DFB-Elf dahin, mit dem Halbfinal-Einzug hatte die Mannschaft von Christian Wück aber bereits die Qualifikation für die Weltmeisterschaft im Oktober in Indien in der Tasche.

