Caldirola bestätigt sein Saison-Aus

Bremen - Nach seinem Mittelfußbruch hatte Luca Caldirola noch auf ein Comeback in dieser Saison gehofft, jetzt sieht auch der Werder-Verteidiger ein: Das wird nichts mehr.

Am Donnerstag wird bei dem 26-Jährigen eine Platte am Knöchel des linken Fußes operativ entfernt. Den Knöchel hatte er sich Anfang September 2016 gebrochen, sein Comeback in der Liga feierte er erst Anfang April. Nach nur drei Spielen brach sich Caldirola dann den Mittelfuß.

Erst zur Vorbereitung auf die neue Saison wird er auf den Platz zurückkehren, das hat er nun bestätigt. Und Caldirola merkte süffisant an: „Ich habe kein Glück diese Saison.“ Dabei hatte der Italiener nur eine Woche nach dem Mittelfußbruch noch Hoffnung auf ein Blitz-Comeback geschöpft: „Es ist nicht so schlimm. Die Saison ist für mich noch nicht vorbei.“

Ob der 26-Jährige also überhaupt nochmal für Werder spielt, ist offen. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Und auch wenn Spieler und Verein betonen, miteinander weitermachen zu wollen, tauchen bereits die ersten Transfergerüchte auf: Angeblich sollen Stoke City, Newcastle United und Huddersfield Town den Verteidiger auf dem Zettel haben. Caldirola selbst sagt: „Davon weiß ich nichts.“

