Caldirola-Wechsel zu Benevento Calcio perfekt

Bremen/Benevento - Es ist vollbracht: Luca Caldirola wechselt mit sofortiger Wirkung von Werder Bremen zum italienischen Zweitligisten Benevento Calcio. Das hat Werder am Mittwoch bekanntgegeben.

Bereits am Dienstag hatte Caldirola erstmals im Kreise seiner neuen Mannschaft, die in Italien auch „die Hexen“ genannt werden, trainiert. Beim Tabellensechsten der Serie B bekommt Caldirola die Rückennummer 35.

Caldirolas Vertrag in Bremen wäre in diesem Sommer ausgelaufen. Bei Werder ist der ehemalige Kapitän der italienischen U21-Nationalmannschaft (31 Länderspiele, ein Tor) schon im vergangenen Sommer aussortiert worden. Nachdem ein angedachter Wechsel im Sommer nicht zustande gekommen war, durfte der 27-Jährige in der laufenden Saison nur noch in der Bremer U23 trainieren. Sein letztes Bundesligaspiel für die Grün-Weißen absolvierte Caldirola am 19. September 2017 beim 1:1 gegen den VfL Wolfsburg.

Caldirola war im Sommer 2013 für 2,25 Millionen Euro von Inter Mailand an die Weser gewechselt. In seinen viereinhalb Jahren bei Werder (in der Saison 2015/16 wurde er an den SV Darmstadt 98 ausgeliehen) absolvierte Caldirola 51 Pflichtspiele und erzielte ein Tor.

(mwi)

Schon gesehen?

Quelle: DeichStube