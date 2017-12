Caldirola sucht das Gespräch mit Werder

Bremen - Luca Caldirola hat mal gesagt, dass er ein grün-weißes Herz hat. Der Italiener fühlt sich mit seiner Frau seit 2013 sehr wohl in Bremen, identifiziert sich mehr als andere Profis mit dem SV Werder.

Doch die Zeichen stehen auf Abschied. Italienischen Medien sagte er nun, dass er Ende Dezember mit seinem Club über die Zukunft sprechen will. Ein Wechsel nach Italien ist denkbar, dort steht der 26-jährige Abwehrspieler hoch im Kurs. Werder will Caldirola zwar nicht unbedingt abgegeben, ihn aber auch dem Vernehmen nach auch nicht mit aller Macht behalten.

Das liegt auch an der Person Caldirola. Der Abwehrspieler wird für sein loyales Auftreten sehr geschätzt. Er trägt die Reservistenrolle mit professioneller Fassung, arbeitet hart im Training. Dabei sitzt der Frust tief. Schon im Sommer hatte er an einen Wechsel gedacht, war aber mit der Aussicht auf einen Platz vor allem in der Dreierkette geblieben. Doch Coach Alexander Nouri vertraute ihm nicht, obwohl Niklas Moisander für den linken Part der Innenverteidigung lange ausfiel.

Der Trainerwechsel brachte Caldirola auch nicht viel. Nouri-Nachfolger Florian Kohfeldt berief ihn zwar in den Kader, ließ ihn aber nicht spielen. Gegen Stuttgart und Dortmund fehlte Caldirola zuletzt wegen einer Fußprellung. In seiner Saisonbilanz stehen nur die 90 Minuten beim 1:1 am fünften Spieltag in Wolfsburg.

„Ich habe nicht viel gespielt“, sagte Caldirola der Internetplattform „tuttomercatoweb“ und kündigte an: „Ende Dezember werde ich mich mit dem Verein treffen, um eine Bewertung vorzunehmen.“ Dass die italienischen Erstligisten FC Genua und Cagliari Calcio ein Auge auf ihn geworfen haben, ist ihm natürlich nicht entgangen. „Es ist klar, dass Interesse aus Italien immer schön ist. Wir werden sehen“, meinte Caldirola: „Ich weiß noch nicht, was passieren wird.“

Sein Vertrag bei Werder läuft noch bis 2019 und ist auch nicht so schlecht dotiert. Doch Caldirola gehört zu den Spielern, die vor allem eines wollen: spielen. Deshalb hat er sich 2015 auch an Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98 ausleihen lassen. Dort spielte er stark auf, kehrte 2016 ziemlich selbstbewusst zurück. Doch den Durchbruch schaffte er in Bremen nicht. Das lag auch an zwei schweren Verletzungen. Jetzt ist es nur eine Prellung, die ihn aus den Verkehr gezogen hat. Aber wer weiß, vielleicht hätte er in Dortmund für den erkrankten Lamine Sane gespielt.

Wenn Caldirola geht, braucht Werder Ersatz

Diese Chance ist dahin. Stellt sich die Frage, ob es sich Werder leisten kann, einen so erfahrenen Abwehrspieler gehen zu lassen – gerade im Abstiegskampf. Niklas Moisander und Milos Veljkovic sind im Abwehrzentrum der Viererkette gesetzt, in der Dreierkette kommt Sane dazu. Als Alternativen stehen dazu noch Außenverteidiger Robert Bauer und seit neuestem auch Mittelfeldspieler Philipp Bargfrede zur Verfügung.

Nachwuchsmann Jesper Verlaat ist kein Thema mehr, der 21-Jährige hat selbst in der U23 gerade etwas Probleme. Fazit: Wenn Caldirola wirklich geht, bräuchte Werder noch einen gelernten Innenverteidiger als Ersatz. Ob dafür die Ablöse für Caldirola reichen wird? Über eine Million Euro sollte der 26-Jährige schon einbringen. Als ehemaliger Kapitän der U21-Nationalmannschaft besitzt er in Italien einen sehr guten Ruf.

Quelle: DeichStube