Caldirola: Fuß kaputt, aber Baumann reicht ihm die Hand

Bremen - Luca Caldirola, der Riesenpechvogel! Kaum ist der Innenverteidiger zurück bei Werder Bremen, ist er schon wieder verletzt. Und das kurz vor Vertragsende. Aber Sportchef Frank Baumann reicht ihm die Hand.

Eines muss man Luca Caldirola lassen: Humor hat er! Als für den Innenverteidiger des SV Werder wegen eines Mittelfußbruchs das verfrühte und frustrierende Saison-Aus feststand, versah er ein spezielles Foto mit einem speziellen Text. Das Foto zeigt ihn, wie er nach der beim 2:2 gegen Eintracht Frankfurt erlittenen Verletzung von Teamarzt Dr. Philipp Heitmann vom Platz geleitet wird. Caldirola hätte nun Flüche oder sonstigen Krams dazu posten können, er schrieb aber: „Best friends of the season!“ Beste Freunde der Saison! Denn Heitmann und er haben sich in dieser Spielzeit häufiger gesehen, als es dem Italiener eigentlich lieb sein kann.

Erst war es der Bruch des Außenknöchels am zweiten Spieltag, der ihn immer wieder zum Doc trieb. Nun folgte im dritten Einsatz seit dem Comeback die Fraktur des Mittelfußes – beides links. Und beides böse Sachen, die Caldirolas Saison zu einer Katastrophensaison machen. Letztlich stehen in seiner Bilanz nur fünf Einsätze – und man erinnert sich fast mitleidig an den vergangenen Sommer, als der mittlerweile 26-Jährige nach einer starken Leih-Saison bei Darmstadt 98 nach Bremen zurückgekehrt war, um dort eine Führungsrolle zu übernehmen. Abwehrchef werden, das war das, was er selbstbewusst als sein Ziel ausgegeben hatte. Das Verletzungspech durchkreuzte diesen Plan jedoch mit der Wucht einer Abrissbirne.

Was für Caldirola weitreichende Folgen haben könnte. Denn sein Vertrag läuft am Saisonende aus – und es lässt sich wegen der langen Verletzungspause eben nicht behaupten, dass er seinen Marktwert gesteigert hätte. Fast schon muss er fürchten, dass er in vier Wochen verletzt und ohne Vertrag dastehen wird. Das wäre dann das Schlimmste. Aber Werder-Sportchef Frank Baumann macht bereits klar, dass Werder Bremen seinen verhinderten Abwehrchef nicht hängen lassen wird. „Wir haben immer gesagt, dass wir Luca gerne behalten wollen. Daran hat sich auch durch seine Verletzung nichts geändert“, sagte der 41-Jährige. Die Vertragsgespräche würden fortgesetzt.

Für Caldirola ist das eine beruhigende Nachricht. Und ein Zeichen, dass die fünf Einsätze – speziell die drei während der zurückliegenden englischen Woche – gereicht haben, um seine Qualität unter Beweis zu stellen. Abwehrkollege Niklas Moisander war jedenfalls sehr zufrieden mit seinem Nebenmann: „Nach sieben Monaten Pause so gut zu spielen, ist nicht leicht. Er hat seine Chance genutzt und hat gezeigt, dass er ein Vollprofi ist.“

Aber leider auch ein Riesenpechvogel. Wie genau es zu der neuen Verletzung kam, ist nicht überliefert. Caldirola habe in Frankfurt einen Schlag abbekommen, da war es auch schon passiert: Knochen gebrochen, Spiel und Saison für ihn beendet. Nach 53 Minuten verließ er mit hängendem Kopf und an der Seite von Dr. Heitmann den Platz. Dass erneut Caldirolas starker linker Fuß betroffen ist, sei laut Frank Baumann eine Laune des Schicksals, ein Zusammenhang bestehe nicht. „Es gibt da keine grundsätzliche Problematik bei ihm. Er ist nicht anfällig“, erklärte er, nachdem er mit der medizinischen Abteilung Rücksprache gehalten hatte.

Operiert werden muss Caldirola jetzt nicht. Der Fuß wird konservativ behandelt – also mit Gips und viel Ruhe. Mit Beginn der Vorbereitung auf die neue Spielzeit soll Caldirola wieder zur Verfügung stehen – wenn er das Angebot zur Vertragsverlängerung denn annimmt.

