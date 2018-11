Liveticker: Werder gegen Freiburg - die Aufstellungen sind da!

Werder Bremen trifft am Sonntag ab 15.30 Uhr auf den SC Freiburg,

Freiburg - Am zwölften Spieltag reist der SV Werder Bremen in den Breisgau zum SC Freiburg. Anstoß im Schwarzwald-Stadion ist am Sonntagnachmittag um 15.30 Uhr. Hier könnt ihr das Spiel live verfolgen!

14.48 Uhr: Die Werder-Aufstellung bietet das ein oder andere Rätsel: Lässt Kohfeldt in einem 4-3-3, 4-4-2 mit Raute oder 4-2-3-1 spielen? Eine punktgenaue Einschätzung findet Ihr in unserem Aufstellungstext: Doppelte Premiere in der Startelf - Mit Johannes Eggestein, mit Brüderpaar.

14.46 Uhr: Und außerdem kennt Kapitän Max Kruse den SC noch aus seiner Zeit bei den Freiburgern. Den ein oder anderen Tipp gegen sein Ex-Club wird Werders Nummer zehn schon parat haben.

14.42 Uhr: Optimistisch sollte die Bremer die Statistik gegen den SC Freiburg stimmen. Bisher gab es 19 Auswärtsfahrten in den Breisgau, 13-Mal gab es etwas Zählbares für die Grün-Weißen.

14.37 Uhr: Ex-Bremer Nils Petersen darf erst einmal Platz auf der Bank nehmen, aber ein anderer Ex-Grün-Weißer hat es in die erste Elf von Trainer Christian Streich geschafft: Jerome Gondorf.

14.36 Uhr: Kaum geschrieben, ziehen nun auch die Freiburger nach. Hier ist die Startaufstellung.

14.34 Uhr: Die Gastgeber lassen sich noch ein wenig Zeit und haben ihre Aufstellung noch nicht verraten. Aber auch ohne die gegnerische Aufstellung zu kennen, sollte heute was für die Männer von Trainer Florian Kohfeldt zu holen sein.

14.33 Uhr: Aber auch auf der Bank gibt es eine kleine Überraschung. Florian Kainz steht wieder nicht im Kader.

14.31 Uhr: Werfen wir einen Blick auf die Startaufstellung und was sehen wir da? Maxi und Jojo Eggestein dürfen beide beginnen. Freut uns!

14.30 Uhr: Die Aufstellung von Werder ist da!

Das ist unsere Startelf!



Auf der Bank zunächst: Plogmann - Pizarro, Möhwald, Osako, Rashica, Langkamp und Friedl.#Werder | #scfsvw pic.twitter.com/N0JJrkdD1H — SV Werder Bremen (@werderbremen) November 25, 2018

14.23 Uhr: Lassen wir uns doch gleich erstmal von den Aufstellungen der beiden Teams überraschen.

14.21 Uhr: In Freiburg ist schon mal bestes Fußballwetter. Da sollten die drei Punkte für die Grün-Weißen möglich sein. Immerhin gab es zuletzt drei Niederlagen.

14.19 Uhr: Moin, Freunde! Endlich geht‘s mal wieder rund in der Bundesliga. Wir berichten für Euch vom Match. Wir haben Bock und Ihr?

Der Vorbericht

2:6 gegen Leverkusen, 1:2 in Mainz und 1:3 gegen Gladbach - macht summa summarum drei Bundesliga-Niederlagen in Serie für Werder Bremen. Die Fakten lesen sich ernüchternd und doch waren die Auftritte der Bremer - mit Ausnahme der ersten 70 Minuten gegen Mainz - zumindest fußballerisch nicht schlecht. Und: Die Bremer liegen immer noch auf einem ordentlichen siebten Tabellenplatz - in unmittelbarer Schlagdistanz zu dem ambitionierten Saisonziel: den internationalen Plätzen.

Die Freiburger belegen mit 13 Punkten aktuell den elften Tabellenplatz und holten aus den vergangenen fünf Spielen sechs Punkte. Zuletzt verlor das Team von Trainer Christian Streich vor eigenem Publikum mit 1:3 gegen Mainz 05. Damit liegen sie vor dem direkten Aufeinandertreffen vier Punkte und vier Plätze hinter Werder. Doch Achtung: Vor der Niederlage gegen Mainz gewannen die Breisgauer zu Hause gegen Gladbach (3:1) und entführten sogar einen Punkt aus der Allianz-Arena von Bayern München (1:1).

Personell sieht es bei Werder nicht mehr ganz so rosig aus - denn Leistungsträger Philipp Bargfrede wird bis Weihnachten und damit bis zum Ende der Hinrunde ausfallen. Claudio Pizarro, dessen Wade zuletzt Probleme bereitete, dürfte hingegen wieder fit sein.

Bei den Freiburgern fehlt der Langzeitverletzte Nicolas Höfler (Innenbandriss im Knie). Die zuletzt fehlenden Lukas Kübler sowie die beiden Ex-Bremer Nils Petersen und Jerome Gondorf werden gegen die Grün-Weißen aber wieder zum Kader des Sportclubs gehören.

Die Statistik

Das letzte Spiel der Bremer (17. Februar 2018) im Breisgau ging mit 0:1 verloren. Eigentlich zählen die Reisen in den Südwesten Deutschlands aber zu den liebsten für die Bremer: Denn Werder konnte aus 13 von bisher 19 Auswärtspartien im Breisgau etwas Zählbares mit in die Hansestadt nehmen (elf Siege, zwei Unentschieden). Die Gesamtbilanz in der Bundesliga: 21 Siege für Werder, neun für Freiburg und sechs Unentschieden.

Quelle: DeichStube