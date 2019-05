Liveticker: Werder Bremen gegen die TSG Hoffenheim

Was ist noch drin für Werder Bremen und Trainer Florian Kohfeldt in der laufenden Saison?

Werder Bremen trifft am Samstag (15.30 Uhr) auswärts in der PreZero-Arena auf die TSG Hoffenheim. Verfolgt das Spiel in unserem Liveticker.

>>> AKTUALISIEREN <<<

An dieser Stelle entsteht am Samstag der Liveticker zum Spiel von Werder Bremen gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Hier geht es um 14.30 Uhr mit den Aufstellungen los - seid live dabei!

Der Vorbericht: Werder Bremen gegen TSG Hoffenheim

Werder Bremen muss gegen die TSG Hoffenheim gewinnen, wenn es noch mit der Qualifikation für die Europa League klappen soll. Die Bremer sind aktuell Neunter der Tabelle mit 47 Punkten und haben fünf Zähler Rückstand auf den entscheidenden Rang sieben. Aber auch die Hoffenheimer haben im Kampf um die internationalen Plätze nichts zu verschenken – sie liegen vier Punkte vor Werder auf Rang acht.

Die Ausgangslage ist beinahe aussichtslos, das Restprogramm schwer: Werder muss noch beide ausstehenden Spiele gewinnen (kommende Woche geht es noch zu Hause gegen RB Leipzig), und mindestens zwei direkte Konkurrenten dürfen keinen Dreier mehr einfahren. Werder-Trainer Florian Kohfeldt zeigte sich davon vor dem Bundesliga-Endspiel in der PreZero Arena in Sinsheim aber gänzlich unbeeindruckt und hob einmal mehr Werders großes Ziel hervor.

„Wir haben seit Wochen solche Endspiele und gezeigt, dass wir eigentlich noch stärker sind, wenn es um viel geht“, sagte der Coach und ergänzte: „Wir wollen alles Mögliche dafür tun, um am letzten Spieltag gegen Leipzig ein weiteres Endspiel zu haben.“ Der Traum vom Einzug in die Europa League lebt also auch noch nach dem 2:2 gegen Borussia Dortmund am vergangenen Samstag.

Personal: Klaassen gesperrt, Gebre Selassie wohl dabei

Personell muss Coach Kohfeldt ein wenig umbauen: Davy Klaassen fehlt gelbgesperrt, für die verletzten Philipp Bargfrede und Fin Bartels ist die Saison bereits beendet. Ob Kevin Möhwald von Beginn an eine Chance erhält, „wird sich zeigen“, sagte Kohfeldt bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Der Mittelfeldspieler gilt aber als erster Ersatz für Klaassen.

Theodor Gebre Selassie dürfte wieder dabei sein. „Bei Theo sieht es wieder ganz gut aus, er wird heute trainieren“, erklärte Kohfeldt am Donnerstag, am Freitag nahm der Rechtsverteidiger dann wie gewohnt am Abschlusstraining teil. Nach Trainingspause unter der Woche war auch Kapitän Max Kruse am Freitag wieder dabei.

Letztes Heimspiel für Hoffenheim-Trainer Nagelsmann

Ein besonderes Spiel wird es für Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann: Es ist sein letztes Heimspiel als Chefcoach der Kraichgauer, ehe er zur neuen Saison zum Liga-Konkurrenten RB Leipzig wechselt. „Ich gehe davon aus, dass sie ein Feuerwerk für ihn abbrennen werden wollen“, glaubt Werder-Coach Florian Kohfeldt. Was Nagelsmann über sein letztes Heimspiel denkt, lest ihr bei den Kollegen von heidelberg24.de*.

Fest steht: Deutschlands Trainer des Jahres 2017 wird auf die beiden Innenverteidiger Stefan Posch (fünfte Gelbe Karte) und Benjamin Hübner (Rückenbeschwerden) sowie auf Mittelfeldspieler Dennis Geiger (weiche Leiste) verzichten müssen.

