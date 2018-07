Liveticker: Die zweite Halbzeit läuft

Zell - Für Werder Bremen ist es der letzte Testkick im Zillertal-Trainingslager. Das Team von Florian Kohfeldt trifft um 18 Uhr auf den 1. FC Köln. Verfolgt das Spiel bei uns im Liveticker.

55. Minute:

Noch keine nennenswerten Aktionen in Halbzeit zwei.

48. Minute:

Werder jetzt mit einem 4-4-2

47. Minute:

Die Wolken werden dunkler, der Regen stärker. Mittlerweile ist auch das Flutlicht an. Sonst würde man auch nicht mehr viel sehen.

46. Minute: Weiter geht's

+ Die zweite Halbzeit wird von den Geißböcken eröffnet.

19:00 Uhr:

Werder ist schon wieder auf dem Platz: Friedl, Langkamp und Beijmo ersetzen Jacobsen, Moisander und Gebre-Selassie. Außerdem spielt J. Eggestein für Martin Harnik. Im Tor jetzt Plogmann für Pavlenka.

45. Minute: Pause im Parkstadion

Werder macht hier viel zu wenig, die Dreierkette wird von Cordoba und Guirassy vor große Probleme gestellt. Bei den Bremern war eigentlich nur der Start gut, Harnik hatte die einzige Chance der ersten Halbzeit. Da muss mehr kommen!

44. Minute:

Guirassy zieht von halblinks ab, Werder-Keeper Pavlenka ist aber rechtzeitig unten. Eine gute Parade des Tschechen.

42. Minute:

Jetzt setzt auch der vorhergesagte Regen ein.

40. Minute:

Gebre-Selassie gegen Cordoba. War das Elfmeter? Ein kleiner Rempler war da, reicht aber nicht für einen Strafstoß.

38. Minute:

Freistoßchance für Werder: Kainz verschießt.

34. minute:

Cordoba am Sechzehner: Statt selbst abzuziehen, legt er raus auf Hector. Pavlenka hält den Ball aus dem spitzen Winkel fest. Den hätte er selbst machen müssen.

33. Minute:

Abgesehen von der dritten Minute gab es von Werder keine Aktionen mehr vor dem Kölner Kasten.

23. Minute:

Werder im Moment nur in der reagierenden Rolle, das Spiel macht der 1. FC Köln. Die Rheinländer sind den Bremern in der Vorbereitung aber auch eine Woche voraus. Sie starten am 4. August gegen den VfL Bochum in die Zweitliga-Saison.

20. Minute:

Da hat die Bremer Abwehr nicht aufgepasst: Louis Schaub steht frei vor Pavlenka, schiebt den Ball aber neben das Tor. Das hätte die Kölner Führung sein müssen.

16. Minute

Das war gefährlich vor dem Bremer Tor: John Cordoba verpasst die Hereingabe nur um wenige Zentimeter.

14. Minute

Wenn Kruse sich fallen lässt, was oft der Fall ist, sieht Werders Formation auch nach einer Raute aus. Mit einer Fünferkette im Rücken und Harnik als alleiniger Sturmspitze.

6. Minute:

Werder spielt defensiv mit einer Dreierkette und im Zweimann-Sturm Kruse und Harnik. Dazwischen ein Mittelfeld mit Möhwald in zentraler Position. Interessant: Kainz spielt zurückgezogen auf der rechten Seite, fast schon wie ein Außenverteidiger. Links agiert Thore Jacobsen, die Halbpositionen begleiden Wagner und Maxi Eggestein.

3. Minute:

Kruse mit einem sehr schnellen Pass auf Harnik, den Abschluss pariert der kölner Keeper Horn. Fridolin Wagner bekommt den Apraller, Schuss geht aber daneben.

max auf martin. es ist ein traum. #werder — kirstie superfly (@kirstiepinkie) July 20, 2018

1. Minute: Los geht's im Partstadion!

Die Bremer eröffnen die Partie.

17:58 Uhr:

So spielen die Kölner.

17:48 Uhr: Das letzte Test spiel der Kölner am vergangenen Dienstag gegen den FC Watford endete mit 1:1.

17:45 Uhr: Noch 15 Minuten bis zum Anpfiff

17:40 Uhr: Das letzte Duell der beiden Teams gab es am 12. März 2018, Werder gewann im Weserstadion mit 3:1. Tore: Veljkovic, Rashica, M. Eggestein. Für die Kölner: Yuya Osako durch Vorarbeit von Claudio Pizarro. Osako wechselte bekanntlich nach dem Abstieg an die Weser.

17:31 Uhr: Die Mannschaften wärmen sich auf

17:30 Uhr: Knapp 1500 Zuschauer sind schon ins Zillertaler Parkstadion gepilgert, um die Partie live zu verfolgen.

17:25 Uhr: Bei den Kölnern in der Startelf Rafael Czichos, bekennenender Werder-Fan und beim TSV Ottersberg groß geworden.

17.05 Uhr: Die Werder-Startaufstellung steht fest. Max Kruse führt die Mannschaft als Kapitän auf den Platz.

Servus und Moin, Moin aus dem Zillertal! Die DeichStube meldet sich live aus dem Parkstadion in Zell am Ziller, wo Werder um 18.00 Uhr gegen den 1. FC Köln testet

Nach acht überwiegend sehr intensiven Trainingstagen erwartet Trainer Florian Kohfeldt von seiner Truppe noch einmal eine Energieleistung. „Die Spieler sind jetzt alle extrem müde. Die geistige und körperliche Frische lässt nach. Das ist auch völlig normal. Aber auch in ermüdetem Zustand müssen wir Vorgaben umsetzen können. Denn das wird in der Bundesliga auch auf uns warten“, sagt der Coach und fordert ganz klar: „Ich erwarte, dass wir konzentriert und aktiv bleiben.“

Zum ausführlichen Vorbericht: Müde Profis sollen sich quälen

Quelle: DeichStube