Liveticker aus Oldenburg: Finale gegen Benfica wird zum Spektakel

Budenzauber in Oldenburg - und Werder Bremen ist mit prominenter Besetzung dabei. Unter anderem Johan Micoud und Ailton sind am Ball. Verfolgt das Traditionsturnier bei uns im Liveticker - von 18.30 Uhr bis 0 Uhr.

22.59 Uhr: Ich werd bekloppt, wieder die direkte Antwort. Nuno Assis trifft nach einem herrlichen Doppelpass. 4:4 - Was ein Spektakel!

22.58 Uhr: Der Kugelblitz fackelt nicht lang! Ailton erzielt mit seinem fünften Turniertreffer das 4:3.

22.57 Uhr: Es ist unfassbar, wie schnell dieser Ailton immer noch ist. Leider ist der Winkel beim Abschluss etwas zu spitz geworden.

22.53 Uhr: Was ‘ne wilde erste Hälfte! Wie soll man bei den ganzen Toren mit dem Tickern hinterherkommen?!

22.53 Uhr: Und schon wieder die prompte Antwort: Mit dem Pausenpfiff trifft Benfica zum 3:3.

22.52 Uhr: Jetzt wird hier auch noch schöner Fußball gespielt. Stalteri auf Klasnic. Der hält den Fuß hin - 3:2.

22.51 Uhr: Wieder ein Doppelschlag! Erst muss Wiese hinter sich greifen, dann schlägt vorne mal wieder Marco Reich zu. Es steht 2:2.

22.49 Uhr: Ach, ist das herrlich in der Halle: Da fällt nur Sekunden nach dem 0:1 das 1:1. Wie es gefallen ist? Wie wohl: Ailton, Linksschuss.

22.48 Uhr: Wiese gegen Nuno Gomes - es steht 0:1. Der Werder-Torwart kommt zu weit raus und wird vom einstigen Star-Stürmer überköpft.

22.46 Uhr: Das war knapp! Ailtons Strahl aus der zweiten Reihe knallt an den Pfosten.

22.42 Uhr: Das Finale läuft - allerdings ohne Johan Micoud. Der 45-Jährige hat sich die Trainingsjacke übergezogen. Sieht so aus, als müssten es die anderen gegen Benfica richten.

22.40 Uhr: Hui, zwölf Tore im Spiel um Platz drei! Oldenburg schlägt Hannover 8:4. Und jetzt ist es Zeit für das große Finale!

22.28 Uhr: Wir haben noch was Feines zu lesen für Euch: Johan Micoud - „Le Chef“ ist jetzt „der Präsident“

22.27 Uhr: Wie passend: Zur Pause steht es 3:3 im Spiel um Platz 3.

22.14 Uhr: Tim Wiese gegen Nuno Gomes - ein Top-Duell, das es heutzutage nur noch gibt, wenn man nochmal die Playstation 2 mit FIFA 06 auskramt. Dranbleiben, Leute!

22.12 Uhr: Superstar Nuno Gomes am Sport1-Mikrofon vor dem Finale gegen Werder: „Es wird eine sehr schwierige Aufgabe für uns.“ Vor allem vor Torwart-Koloss Tim Wiese hat er Respekt: „Er ist wirklich sehr big - und gut.“

22.10 Uhr: Dann habt ihr ja jetzt Zeit, was zu lesen: Stalteri hat Sargent schon vor Jahren entdeckt

22.08 Uhr: Lissabon gewinnt 4:1 gegen Hannover und folgt Werder ins Finale. Jetzt spielen Hannover und Oldenburg aber zunächst das Spiel um Platz 3 aus.

22.04 Uhr: Jetzt ist übrigens auch klar, warum Torsten Frings nicht bei Werder mitspielt und auch im Finale nicht zum Einsatz kommen wird. Der 42-Jährige hat muskuläre Probleme.

21.58 Uhr: Aber berücksichtigt man, dass Benfica gegen Hannover jetzt 4:0 führt, und Werder gegen Hannover 2:4 verloren hat, dann... ach, lassen wir das.

21.55 Uhr: Kleine Rechenaufgabe: Wenn Oldenburg Benfica 4:1 schlägt (s. 20.38 Uhr) und Werder Oldenburg 3:2. Wie hoch gewinnt dann Werder das Finale gegen Benfica?

21.53 Uhr: Benfica führt 3:0 gegen Hannover und hat beste Chancen, Werder ins Finale zu folgen.

21.45 Uhr: Das zweite Halbfinale läuft: Benfica Lissabon oder Hannover 96 - wer darf im Finale gegen Werder ran?

21.42 Uhr: Elfer-Lehrling Wiese grinsend bei Sport1 über seinem Fehlschuss: „Das war viel zu weit weg. Wie willste da treffen?! Aber ganz im Ernst: Ich wollte ihn ausgucken.“

21.40 Uhr: Scheibenschießen - und dann bringt Oldenburg den Ball im x-ten Anlauf noch irgendwie im Tor unter. Aber Werder stört‘s nicht und steht nach dem 3:2 im Finale.

21.40 Uhr: Wieder ist Ailton in der Schlussminute da! Pasanen legt mit viel Übersicht quer, Ailton schiebt ein und putzt Pasanen als Dank den Schuh.

21.37 Uhr: Wiese hält zurzeit alles, was auf sein Tor kommt. Wenn das so weitergeht, muss sich Jiri Pavlenka doch noch Sorgen um seinen Job als Nummer eins bei Werder machen.

21:28: Kurze Verschnaufpause. Auch der DeichStuben-Tickerer sagt Danke.

21:27: Alles halb so wild! Werder hat doch Viktor Pekrul. Der haut die Kugel Volley ins Netz - 2:1 für Werder

21:26 Uhr: Neunmeter für Werder! Die Fans fordern Wiese, die Fans bekommen Wiese - und der verschießt! Wir dachten, der würde den gegnerischen Torwart mit durchs Netz schießen wollen, stattdessen kullert er den Ball in die Arme von Schlussmann Gropius.

21:24 Uhr: Dieser Marco Reich, das wäre einer für Werder! Wenn er nicht schon bei Werder spielen würde!

21:22 Uhr: Marco Reich zwirbelt den Ball ins Netz - Ausgleich zum 1:1.

21:19 Uhr: Eieiei, Davor Celic packt einfach mal den Hammer aus und überwindet Tim Wiese. 1:0 für Oldenburg.

21.17 Uhr: Ob Champions League, DFB-Pokal oder Budenzauber - K.o.-Spiele haben doch immer was, oder? Also: Los geht‘s!

21.15 Uhr: Kaum Zeit zum Abkühlen - Werder gegen Oldenburg ist jetzt das erste Halbfinale.

21.07 Uhr: Olaf Thon gibt bei Sport1 das Verlierer-Interview. Da kommt der Ailton vorbei und drückt dem Schalker ein Küsschen auf.

21:06 Uhr: Werder steht im Halbfinale und trifft dort auf den VfB Oldenburg. Das heißt: Nordderby!

21.05 Uhr: Aaaaaiiiilllltttoooon! 5:3 - 20 Sekunden vor Schluss. Da brennt nix mehr an!

21.03 Uhr: Zwei-Minuten-Zeitstrafe für Schalkes Kaya. Werder in der Schlussminute in Überzahl. Reicht es fürs Halbfinale?

21.02 Uhr: Jetzt wird es ein Krimi! Caillas verkürzt wieder für Schalke. So viel Drama hätten wir bei einem Hallenturnier gar nicht erwartet!

21.00 Uhr: Lewejohan bringt Schalke wieder ran - 2:3. Dann schlägt Klasnic einen Haken und schließt eiskalt ab - 2:4. Hier purzeln jetzt die Tore!

20.58 Uhr: 3:1! Jetzt sieht es nach Halbfinale aus! Sieben Minuten vor Schluss haut Ailton in Kugel mit links in die lange Ecke. Das ist der alte Ailton!

20.56 Uhr: Und jetzt ist wieder Werder vorn! Marco Reich lässt den Ball ins Tor hoppeln - 2:1.

20.55 Uhr: Die zweite Hälfte läuft - und plötzlich steht es 1:1! Nicht mal 15 Sekunden waren gespielt, da schlug ein Distanzschuss hinter Tim Wiese ein.

20.51 Uhr: Schalke spielt ziemlich behäbig - Werder ist aber auch nicht viel besser. Immerhin das Ergebnis stimmt zur Pause.

20.45 Uhr: Jawoll, so muss das! Marco Reich lässt seinen Gegner mit einem Übersteiger aussteigen und schließt eiskalt ab. 1:0 für Werder.

20:42 Uhr: Werder gegen Schalke ist angepfiffen!

20.38 Uhr: Für die Statistiker: Oldenburg gewinnt 4:1.

20.36 Uhr: Hui, Oldenburg führt 3:0 gegen Benfica. Macht euch schon mal bereit, gleich kommt wieder Werder!

20.29 Uhr: Noch ein kleiner Nachtrag aus dem ersten Werder-Spiel...

20.18 Uhr: Müssen die Bücher über die ganz großen Fußball-Wunder bald alle neu geschrieben werden? Oldenburg führt jedenfalls gerade mit 2:0 gegen Benfica...

20.12 Uhr: Hannover und Schalke trennen sich 1:1. Das heißt: Hannover steht sicher im Halbfinale, Werder muss gegen Schalke gewinnen.

20.08 Uhr: Jetzt fällt auch mal wieder ein Tor. Lala legt vor, Rosenthal zielt genau - Hannover führt 1:0 gegen Schalke.

20.01 Uhr: Johan Micoud ist einfach der Coolste! Der Franzose mit einem Augenzwinkern in einer Medienrunde über die Turnier-Niederlage gegen Hannover: „Schön, dass wir verloren haben. Diese Mannschaft braucht Druck. Gegen Schalke, das ist ein K.o.-Spiel.“

19.50 Uhr: Das Werder-lose Spiel in Gruppe B läuft: Hannover gegen Schalke. Für die Bremer Jungs heißt das: Zettel raus, Stifte raus, mitschreiben. Geht ja ums Halbfinale!

19.47 Uhr: Eintracht Frankfurt verliert also gegen Benfica. Kein Wunder: Norbert Nachtweih war ja auch nicht dabei! Der Ex-Mittelfeldspieler hatte zwar ein Trikot drunter, schaute aber lieber zu: „Das ist alles ganz schön schnell hier. Ich muss ja nicht unbedingt auf dem Platz sterben“, sagte der 61-Jährige bei Sport1.



19.46 Uhr: Schon wieder trifft Nuno Assis! Immerhin liefert er sich selbst den... Assist. Das war ganz kurios: Er schießt an die Bande, landet dabei auf dem Hosenboden und köpft den Abpraller im Sitzen rein. Endstand: 6:3 für Benfica.

19.40 Uhr: Schon mal ein Hinweis: Im Moment findet eine Medienrunde mit Johan Micoud, Paul Stalteri und Tim Wiese statt. Gleich mehr!

19.31 Uhr: Nuno Assis - der Name klingt eigentlich nach dem perfekten Vorlagengeber. Hier trifft er doppelt. Darf er das? Jedenfalls: 3:2 für Benfica zur Pause.

19.22 Uhr: Das nächste Spiel heißt Frankfurt gegen Benfica Lissabon. Die Portugiesen haben die Ex-Stars Nuno Gomes und Simao dabei. Viel Spaß dabei - wir schmollen erstmal ‘ne Runde.

19.19 Uhr: Werder verliert also das erste Spiel und muss direkt um den Einzug ins Halbfinale bangen.

19.18 Uhr: Das ist die Entscheidung. Eine Minute vor Schluss chippt Mike Barten den Ball gekonnt über Wiese - 2:4. Der Endstand.

19.16 Uhr: „Wiese unfassbar!“, will ich fast schreiben. Aber dann geht wieder ein Nachschuss rein - 2:3. Der Torschütze: Kais Manai.

19.15 Uhr: Micoud ist mal wieder im Spiel. Noch versteckt er seine Genialität allerdings. „Le Chef“, wir warten auf Deinen Zauber!

19.12 Uhr: Ausgleich für Werder! Viktor Pekrul erzielt das 2:2. Musste fallen. Ailton hatte gerade am Sport1-Mikro gesagt: „Verlieren Ailton immer sauer.“

19.10 Uhr: Das hat es noch nie gegeben! Ailton sprintet zurück und verhindert im eigenen Strafraum ein Gegentor!

19.07 Uhr: „Ausgerechnet Mike Barten“, müsste man eigentlich sagen. Der 96er hat von Anfang der 90er- bis Anfang der 2000er bei Werder gespielt - erst in der Jugend, dann bei den Amateuren und Profis.

19.06 Uhr: Args, 1:2 aus Werder-Sicht. Wiese pariert den ersten Schuss noch, beim Nachschuss ist der Ball dann drin. Der Torschütze: Mike Barten. Und dann ist kurz Pause.

19.03 Uhr: Mama, wir sind im Fernseh! DeichStube-Reporter Björn Knips sitzt direkt an der Bande und war gerade bei Sport1 voll im Bild! Aber wehe, der will gleich auch noch Autogramme geben!

19.01 Uhr: 1:1 - Ivan Klasnic macht den Ausgleich für Werder. Die feine Vorlage hat Marco Reich gegeben.

19.00 Uhr: Es lässt sich nicht leugnen: Ein kleines Wohlstandsbäuchchen gönnt sich Johan Micoud mittlerweile auch.

18.58 Uhr: Wiese kann es noch! Der Torwart pariert mit einem Reflex. Gegen wen? Ist doch egal!

18.56 Uhr: Pünktlicher Anpfiff! Und schon nach einer halben Minute klingelt‘s: Carsten Linke trifft mit links gegen Tim Wiese.

18.52 Uhr: Das Turnier beginnt torreich - und mit einem Buzzerbeater: Der VfB Oldenburg erzielt drei Sekunden vor Schluss das 4:4 gegen Frankfurt. Als nächstes ist Werder dran!

18.45 Uhr: Geschichte wiederholt sich. Vor 15 Jahren hat Dieter Burdenski erstmals das Hallenturnier ausgerichtet. Damals noch mit Profis statt Traditionsmannschaften. Bester Spieler des Turniers wurde Ivan Klasnic. Johan Micoud war auch dabei, durfte aber nur Autogramme schreiben - Werder war damals ja auf dem Weg zur Meisterschaft und wollte kein Risiko eingehen.

18. 37 Uhr: Die Weser-Ems-Halle ist mit 5500 Zuschauern ausverkauft. Besser geht‘s nicht!

18.30 Uhr: Das Traditionsturnier läuft. Das erste Spiel bestreiten der VfB Oldenburg und Eintracht Frankfurt. Werder ist um 18.56 Uhr zum ersten Mal dran. Der Gegner heißt dann Hannover 96.

Der Vorbericht:

Wenn Werder-Legende und Event-Unternehmer Dieter Burdenski einmal im Jahr zum Hallenturnier in die Weser-Ems-Halle in Oldenburg einlädt, kommt die geballte Fußball-Prominenz früherer Tage. Ein regelmäßiger Gast ist Werder Bremen. Auch in diesem Jahr kommen die Grün-Weißen mit einer namhaften Traditionsmannschaft.

Im Fokus des Interesses steht gewiss Johan Micoud. Der von den Fans verehrte Regisseur der Double-Saison 2003/2004 hat sich mittlerweile ziemlich rar gemacht, entsprechend groß ist das Interesse. Weitere Stars im Werder-Aufgebot: Tim Wiese, Torsten Frings, Petri Pasanen, Paul Stalteri, Ivan Klasnic und Ailton.

Insgesamt spielen sechs Mannschaften bei dem Turnier, das live im Fernsehen auf Sport1 übertragen wird. Die Gruppe A bilden der VfB Oldenburg, Eintracht Frankfurt und Benfica Lissabon (mit unter anderem Nuno Gomes und Simao). Werders Gegner in Gruppe B heißen Hannover 96 und FC Schalke 04.

Los geht das Hallenfußballturnier um den Cup der Öffentlichen Oldenburg um 18.30. Der Schluss ist für ungefähr 0 Uhr geplant. Der Turnier-Modus: In beiden Gruppen spielt einmal jeder gegen jeden. Die Erst- und Zweitplatzierten erreichen jeweils das Halbfinale. Die Spielzeit beträgt zweimal zehn Minuten. Die DeichStube berichtet live.

Die Teams beim Hallenturnier in Oldenburg:

Werder Bremen: Tim Wiese, Pascal Borel, Ailton, Ivan Klasnic, Marco Reich, Torsten Frings, Lars Unger, Holger Wehlage, Fabian Ernst, Petri Pasanen, Viktor Pekrul, Johan Micoud, Paul Stalteri

Hannover 96: Morten Jensen, Oliver Lassoff, Altin Lala, Lars Fuchs, Martin Rapp, Marco Dehne, Mike Barten, Sven Hoffmann, Carsten Linke, Kais Manai, Jan Rosenthal

FC Schalke 04: Christof Osigus, Andreas Blaumann, Olivier Caillas, Matthias Herget, Markus Kaya, Willi Landgraf, Rene Lewejohan, Christian Mikolajczak, Martin Max

VfB Oldenburg: Rainer Kocks, Christian Gropius, Daniel Isailovic, Oktay Yildirim, Alexander Eckel, Christian Thölking, Stefan Frye, Horst Elberfeld, Davor Celic, Waldemar Kowalczyk, Marc Bury, Jan Majewski, Johann Stenzel, Sven Apostel

Eintracht Frankfurt: Jürgen Hoffelner, Norbert Nachtweih, Slobo Komljenovic, Thomas Lasser, Adi Dworschak, Hakan Cengiz, Sascha Amstätter, Patrick Falk, Daniyel Cimen, Erwin Skela

Benfica Lissabon: Paulo Santos, Antonio Veloso, Bruno Basto, Joao Tomas, Martin Pringle, Nuno Assis, Nuno Gomes, Paulo Madeira, Ricardo Rocha, Simao Sabrosa

