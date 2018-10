Liveticker: Werder ohne Kruse, dafür mit Pizarro und Jojo Eggestein!

Lübeck - In der zweiten Runde des DFB-Pokal empfängt Weiche Flensburg aus der Regionalliga Nord den SV Werder Bremen im Stadion Lohmühle in Lübeck. Anpfiff ist am Mittwochabend um 18.30 Uhr. Verfolgt die Partie bei uns im Liveticker!

17.55 Uhr: Und da ist auch endlich die Aufstellung der Gastgeber: Im Tor steht Kirsche. Die Dreierkette bildet Hendrik Ostermann, Thomsen und Paetow. Auf den Flügeln arbeiten Santos und Meyer nach vorne und hinten. Jürgensen ist auf der Sechs gesetzt. Die Halbpositionen besetzen Wirlmann und Jannick Ostermann. In der Doppelspitze agieren Schulz und Ibekwe.

17.50 Uhr: Aber auch der SC Weiche Flensburg soll nicht zu kurz kommen. Wer gleich mit seiner Expertise zum Gegner angeben möchte: am Wochenende gab es für das Team von Trainer Danile Jurgeleit nach vier Siegen in Folge eine 1:3-Niederlage beim VfB Lübeck. Wer noch mehr über den Gegner erfahren möchte, dem legen wir „Pokal-Gegner Flensburg: Jugendlicher Elan und jahrelange Erfahrung“ ans Herz.

17.45 Uhr: Also gibt es erst nochmal eine fachmännische Einschätzung zur Startaufstellung der Bremer: Kohfeldt schont Kruse und bringt beide Eggesteins.

17.44 Uhr: Die Flensburger lassen sich noch ein wenig Zeit mit ihrer Aufstellung.

17.41 Uhr: Gibt es für Weiche Flensburg Süßes oder Saures? Die Aufstellung kann sich natürlich trotzdem sehen lassen. Gegen einen Viertligisten sollten die Bremer nicht viele Probleme bekommen, auch wenn der Pokal natürlich seine eigenen Gesetze hat.

17.38 Uhr: Die Bank ist heute ganz schön prominent besetzt. Neben Luca Plogmann sitzen Kevin Möhwald, Yuya Osako, Martin Harnik, Max Kruse, Milot Rashica und Sebastian Langkamp.

17.35 Uhr: Damit bestätigt sich auch die Vermutung, dass Sargent nicht im Kader steht.

17.32 Uhr: Im Tor ist Jiri Pavlenka gesetzt, keine Frage. In der Verteidigung setzt Kohfeldt doch lieber auf eine Viererkette. Von links nach rechts: Ludwig Augustinsson, Marco Friedl, Milos Veljkovic und Theodor Gebre Selassie. Auf der Sechs soll Nuri Sahin das Spiel ordnen, die Halbpositionen bekleiden Maxi Eggestein und Kapitän Davy Klaassen. Auf den Flügeln agieren Florian Kainz und Jojo Eggestein. Die Sturmspitze gibt der Ewige Claudio Pizarro.

17.31 Uhr: Was hat Trainer Florian Kohfeldt zu Halloween da denn aus dem Kürbis gezaubert? Die ein oder andere Überraschung findet sich in der Startaufstellung von Werder wieder.

17.29 Uhr: Die Aufstellungen sind da!

17.23 Uhr: Und noch eine wichtige Info für alle Stadionfahrer. Der Parkplatz am Stadion Lohmühle soll schon belegt sein.

17.22 Uhr: Kleine Info am Rande: Josh Sargent ist mit nach Lübeck gefahren, soll aber nicht im Kader stehen. Heißt wohl, bisschen Pokal-Luft schnuppern.

17.21 Uhr: In knapp acht Minuten gibt es die Aufstellungen der Mannschaften.

17.19 Uhr: Damit sollten die Weiche(n) aufs grün-weiße Weiterkommen gestellt sein.

17.15 Uhr: Weiche Flensburg hat als unterklassiges Team Heimrecht, muss aber auf das Stadion Lohmühle in Lübeck ausweichen und das spielt den Grün-Weißen in die Karten. Warum? Ganz einfach: Zurzeit stehen wegen Umbaumaßnahmen 9.300 Plätze zur Verfügung und von denen hat Werder 5.500 Tickets an seine Fans verkauft! Wenn das mal nicht nach lautstarker Unterstützung schreit - herrlich.

17.13 Uhr: Aber sind wir mal ehrlich: Werder sollte die Pflichtaufgabe ordentlich lösen - vor allem mit der deftigen Niederlage vom Wochenende im Gedächtnis.

17.10 Uhr: Ein herzliches Moin Moin in die Runde! Wir begrüßen euch zum nächsten wichtigen Auftritt von Werder Bremen. Heute steht ein Pokal-Fight gegen Weiche Flensburg auf dem Plan.

Der Vorbericht

„Wir müssen eine Reaktion zeigen“, forderte Werders Innenverteidiger Milos Veljkovic nach der 2:6-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Bayer 04 Leverkusen. Nun steht am Mittwoch das DFB-Pokalspiel gegen den SC Weiche Flensburg an. Der Regionalligist sorgte in der ersten Runde für eine faustdicke Überraschung, warf den VfL Bochum mit Ex-Werder-Trainer Robin Dutt raus. Am Wochenende verlor das Team von Trainer Daniel Jurgeleit nach vier Siegen in Folge mit 1:3 gegen beim VfB Lübeck.

Nun steht der Viertligist vor der großen Aufgabe Werder. Die Bremer qualifizierten sich mit einem 6:1-Erfolg beim Regionalligisten Wormatia Worms souverän für die zweite Runde - und wollen natürlich auch die Hürde Flensburg nehmen. Dabei müssen die Grün-Weißen erneut auf zwei Stammkräfte verzichten: Abwehrspieler Niklas Moisander und Mittelfeldmann Philipp Bargfrede fehlen aufgrund muskulärer Probleme. „Niklas und Bargi werden am Mittwoch nicht spielen. Das wäre mit einem zu hohen Risiko verbunden“, sagte der Cheftrainer.

Dennoch geht Werder als klarer Favorit in die Partie. Weiche-Trainer Jurgeleit: „Unsere Chancen liegen prozentual weiter bei weitaus weniger als 50 Prozent.“ Und Werder-Coach Florian Kohfeldt forderte „einen souveränen und über die gesamte Spielzeit ungefährdeten Sieg“.

Die Statistik

Der SV Werder ist bisher siebenmal in der zweiten Runde des DFB-Pokals gescheitert, erreichte allerdings schon 38 Mal die Runde der besten 16. Zehnmal schafften es die Bremer sogar bis ins Finale - und gewannen sechsmal den Pott. Für Weiche Flensburg hingegen ist es das erste Unterfangen im DFB-Pokal.

Quelle: DeichStube