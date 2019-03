Liveticker: Mit Geburtstagskind Bargfrede gegen den VfL

Werder Bremen tritt am Sonntag auswärts beim VfL Wolfsburg an. Anpfiff ist um 18 Uhr in der Volkswagen-Arena. Verfolgt das Spiel bei uns im Liveticker!

17.59 Uhr: Die Mannschaften betreten den Rasen. Gleich geht's los!

17.55 Uhr: Nur noch fünf Minuten bis zum Anpfiff. Schiedsrichter der Partie ist Daniel Siebert.

17.52 Uhr: Sollte Werder heute nicht gewinnen, ist Wolfsburg neun Punkte weg. Wohl zu viel um sie zum Ende hin noch abzufangen. Mit einem Sieg ziehen sie aber an Hoffenheim und Hertha vorbei auf Rang acht. Mit nur drei Punkten Abstand auf Wolfsburg und vier Punkten auf Leverkusen, kann man zumindest noch träumen.

17.50 Uhr: Kohfeldt spricht bei Sky nochmal über das Saisonziel, welches zum jetzigen Zeitpunkt weit entfernt scheint. Er betont, dass es sich um kein Muss-Ziel handelt, sondern dass er generell viel davon hält sich hohe Ziele zu setzen.

17.48 Uhr: Nach den beiden 3:0-Siegen gegen Mainz und Mönchengladbach ist der VfL heute trotz der Bilanz der letzten Jahre der Favorit.

17.44 Uhr: Die Statistik der letzten Jahre spricht klar für Werder. In den letzten sechs Spielen konnte Bremen fünf mal siegen und ein Unentschieden für sich verbuchen.

Letzte Vorbereitungen und dann packen wir das Ding hier gemeinsam an! #Werder | #wobsvw pic.twitter.com/LDzXdxFfFd — SV Werder Bremen (@werderbremen) 3. März 2019

17.33 Uhr: Philipp Bargfrede wird heute übrigens 30 Jahre alt. Hoffen wir, dass er nach dem Spiel noch mehr zu feiern hat.

17.30 Uhr: Wolfsburg ist tatsächlich die Überraschung der Saison. Mit Trainer Bruno Labbadia hat Wolfsburg endlich den Turnaround geschafft und spielt nicht mehr gegen den Abstieg.

17.28 Uhr: Während Hannover um den Klassenerhalt bangt, geht es für die beiden Mannschaften heute um Platzierungen in der oberen Tabellenhälfte. Werder läuft dem großen Ziel Europa etwas hinterher. Für Wolfsburg sieht es besser aus. Mit mindestens einem Remis werden die Wölfe heute wieder auf den internationalen Plätzen in die neue Woche starten.

17.21 Uhr: In der Zwischenzeit verliert Hannover mit 1:5 in Stuttgart. In der nächsten Saison wird es wohl kein kleines Nordderby in der Bundesliga geben.

17.17 Uhr: Offiziell sind rund 2.500 Bremer Fans die Reise in die Volkswagen Arena angetreten. Mit Sicherheit werden sich zwischen die Heimfans aber auch noch einige mehr getummelt haben.

17.09 Uhr: Bei den Wölfen steht der ehemalige Bremer Koen Casteels im Tor. Ansonsten sollte sich die Bremer Defensive heute vor allem auf Wout Weghorst konzentrieren. Der Niederländer hat bereits neun Saisontore erzielt.

So starten unsere Wölfe in das Heimspiel gegen @werderbremen! Felix Klaus kommt zu seinem Startelf-Debüt! #WOBSVW pic.twitter.com/xx6vto5RWN — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 3. März 2019

17.07 Uhr: Noch nicht im Kader steht Martin Harnik. Eventuell kann er am Freitag gegen Schalke wieder angreifen.

17.04 Uhr: Neben Jojo Eggestein spielen heute Max Kruse und Milot Rashica. Die Viererkette hat sich im Vergleich zu den letzten Wochen nicht geändert. Heißt also, dass Sebastian Langkamp wieder den Vorzug vor Milos Veljkovic erhält.

17.02 Uhr: In der Aufstellung von Florian Kohfeldt gibt es keine großen Überraschungen. Bargfrede spielt wieder für Sahin, Jojo Eggestein für den gegen Stuttgart schwachen Josh Sargent.

16.55 Uhr: Moin Moin aus der Deichstube! Wir wünschen Euch viel Spaß bei unserem heutigen Liveticker zum Spiel des SVW in Wolfsburg! Gleich geht's mit den Aufstellungen los.

Ist es schon ein Endspiel oder ist es keins? Max Kruse hatte das Wort als Erster in den Mund genommen. Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen den VfB Stuttgart erklärte der Werder-Kapitän, dass die kommende Partie gegen den VfL Wolfsburg „in gewisser Art und Weise schon ein Endspiel um die europäischen Plätze“ sei.

Werder-Sportchef Frank Baumann wollte das im Anschluss nicht so stehen lassen, relativierte die Bedeutung des nächsten Spiels. Auch Trainer Florian Kohfeldt wollte nicht so weit gehen: „Es ist für mich jetzt auf jeden Fall kein finales Spiel oder ein alles entscheidendes Spiel. Es ist ein wichtiges Spiel, aber es wird ein Danach geben“, sagte der Coach bei der Pressekonferenz am Freitag.

Klar ist: Für Werder ist das Match gegen Wolfsburg sehr wichtig im Kampf um Europa. Als Tabellenneunter und mit fünf Punkten Rückstand auf Platz sechs, der für die Europacup-Qualifikation nötig ist, sind die Bremer in den Spieltag gestartet. Nach den Ergebnissen der Konkurrenz ist Werder Zehnter mit sieben Punkten Rückstand. Wolfsburg (während des Spieltags von Platz fünf auf sieben abgerutscht) ist ein direkter Konkurrent.

Werder-Trainer Florian Kohfeldt muss weiterhin auf Stürmer Yuya Osako verzichten. Martin Harnik bezeichnete der Coach am Freitag als „Kandidat für den Kader“. Zuletzt laborierte der Österreicher an einer Muskelverletzung am Hüftbeuger. Philipp Bargfrede (feiert am Sonntag seinen 30. Geburtstag) kehrt nach verpasstem Stuttgart-Spiel zurück.

Bei den „Wölfen“ stehen Trainer Bruno Labbadia Stürmer Daniel Ginczek (Bänderverletzung im Sprunggelenk) und die Mittelfeldspieler Ignacio Camacho (Sprunggelenksverletzung) und Ismail Azzaoui (Knieverletzung) nicht zur Verfügung.

Zur Erinnerung: Das Spiel in der Hinrunde hatte Werder Bremen mit 2:0 im Weserstadion gewonnen. Die Tore erzielten Davy Klaassen und Johannes Eggestein. Für Eggestein war es das erste Bundesliga-Tor.

