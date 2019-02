Liveticker: Gleich geht‘s los - mit Josh Sargent von Beginn an!

Werder-Trainer Florian Kohfeldt will gegen den VfB Stuttgart drei Punkte einfahren.

Werder Bremen spielt gegen den VfB Stuttgart im Bremer Weserstadion. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Verfolgt das Spiel in unserem Liveticker!

20:21 Uhr: Claudio Pizarro steht nicht, wie von vielen Werder-Fans erhofft, in der Startelf. Vielleicht wird er ja noch eingewechselt. Kohfeldt deutet vor dem Spiel auf jeden Fall sowas an und spricht die Besonderheit der Einwechslung an, wenn sich das ganze Stadion erhebt und jubelt. Wir hätten nichts dagegen!

20:15 Uhr: Noch eine Viertelstunde bis zum Anpfiff im Weserstadion. Die Spannung steigt so langsam in der DeichStube und bei euch bestimmt auch. Bleibt Werder in 2019 weiter ungeschlagen?

20:10 Uhr: Der Werder-Trainer möchte von Beginn an Feuer entfachen auf dem Platz: „Ich glaube, wir haben eine Idee, wie wir hier recht früh Feuer entfachen können.“

20:08 Uhr: Florian Kohfeldt vor dem Spiel bei „Eurosport“: „Ich habe ein sehr hohes Vertrauen in Josh und Milot und glaube, dass wir sehr gut aufgestellt sind.“

20:06 Uhr: Die Stimmung bei den Werder-Fans vor dem Spiel ist auf jeden Fall sehr gut, wie ihr unserer Fotostrecke entnehmen könnt.

20:03 Uhr: Ein Werder-Sieg wäre nicht nur tabellarisch wichtig, sondern auch ein schönes Geschenk für Jubilar Theodor Gebre Selassie. Der Rechtsverteidiger macht heute sein 200. Bundesliga-Spiel für Werder Bremen.

19:59 Uhr: Ob da einer schon vorher mehr wusste? Der US-Nationalcoach Gregg Berhalter ist heute zu Gast im Weserstadion. Das wird Josh Sargent bestimmt noch einmal extra motivieren.

19:56 Uhr: Noch ein Mutmacher für alle Werder-Fans liefert das Statistik-Portal „OptaFranz".

26 - @werderbremen traf in den letzten 26 Heimspielen gegen den VfB Stuttgart immer - das ist die längste Serie dieser Art für den SVW in der #Bundesliga. Garantie. #SVWVfB pic.twitter.com/NHbYrZl92M — OptaFranz (@OptaFranz) 22. Februar 2019

19:54 Uhr: Anders ist dagegen die Ausgangslage bei den Schwaben aus Stuttgart. Mit nur 15 Punkten steht der VfB auf dem Relegationsplatz. 50 Gegentore in bislang 22 Spielen bedeuten dazu noch die schlechteste Abwehr der Bundesliga. Da sollte Werder doch zu Toren kommen heute, oder?

19:50 Uhr: So, nach diesen dicken Überraschungen bei Werder wollen wir jetzt zur sportlichen Ausgangslage vor diesem Spiel kommen: Werder ist aktuell Tabellen-Zehnter mit 31 Punkten. Zum erklärten Saisonziel Europa haben die Grün-Weißen vor dem Spieltag vier Punkte Rückstand. Ein Sieg heute wäre also enorm wichtig, um dieses Ziel nicht frühzeitig aus den Augen zu verlieren.

19:45 Uhr: Nicht unerwähnt bleiben soll, dass der 18-jährige Jean-Manuel Mbom heute zum ersten Mal in einem Bundesliga-Spiel im Werder-Kader steht.

19:40 Uhr: Abgesehen von diesen beiden Veränderungen bleibt die Bremer Startelf wie gewohnt: Langkamp spielt wieder neben Moisander, Augustinsson und Gebre Selassie verteidigen auf den Außenbahnen, Maxi Eggestein und Klaasen spielen auf den Halbpositionen im Mittelfeld und vorne spielen Max Kruse und Milot Rashica zusammen mit Josh Sargent.

19:36 Uhr: Und eine weitere, zu mindestens kleine Überraschung: Nuri Sahin spielt auch von Beginn an. Philipp Bargfrede musste, aufgrund muskulärer Probleme nach einem Schlag im Abschlusstraining, kurzfristig passen.

19:34 Uhr: Das ist doch mal ein Ding! Der junge US-Boy spielt heute zum ersten Mal von Beginn an für Werder. Jojo Eggestein sitzt für ihn nur auf der Bank.

19:32 Uhr: Und hier ist die Aufstellung von Werder Bremen. Josh Sargent gibt heute Abend sein Startelf-Debüt.

Startelfdebüt für @joshsargent! Das ist unsere Startelf für #svwvfb.



Zunächst von der Bank kommen: Kapino – Pizarro, Möhwald, Veljkovic, J. Eggestein, Friedl und Mbom.#Werder | #Rauteverbindet pic.twitter.com/Jhfpx9Emz2 — SV Werder Bremen (@werderbremen) 22. Februar 2019

19:29 Uhr: Die Gäste sind heute etwas schneller mit der Aufstellung.

Unsere Startelf @werderbremen:



1 Zieler – 2 Insua, 4 Kempf, 6 Ascacibar, 8 Castro, 9 Zuber, 14 Esswein, 18 Kabak, 21 Pavard, 27 Gomez, 32 Beck#SVWVfB #VfB pic.twitter.com/AWHYPDgUxs — VfB Stuttgart (@VfB) 22. Februar 2019

19:25 Uhr: Jetzt warten wir natürlich gespannt auf die Aufstellungen beider Mannschaften. In wenigen Minuten wissen wir, mit welcher Startelf Florian Kohfeldt heute beginnen wird. Wird es die selbe, wie in den vergangenen beiden Spielen, oder gibt es doch die eine oder andere Überraschung?

19:20 Uhr: Das heutige Heimspiel steht ganz im Zeichen der Inklusion. Werder engagiert sich in diesem Bereich sehr stark und veranstaltet bereits den dritten Inklusionsspieltag.

Bei den Heimspielen des SV #Werder helfen Menschen mit Handicap beim Einlass, als Volunteers, im Service und der Presselounge - zum 3. Inklusionsspieltag rücken wir ihr Engagement in den Fokus. #Rauteverbindet | #svwvfb pic.twitter.com/XF04RfYyb2 — SV Werder Bremen (@werderbremen) 22. Februar 2019

19:15 Uhr: Ein herzliches Moin, Moin aus der DeichStube. Flutlicht, ausverkauftes Weserstadion, die Möglichkeit für den SVW an die Europapokal-Ränge heranzukommen - was gibt es schöneres an einem Freitagabend im Februar? Richtig, gar nichts! Der SV Werder empfängt heute um 20.30 Uhr den VfB Stuttgart.

Die voraussichtliche Werder-Aufstellung: Pizarro - ein Flirt oder mehr?

Wenn Werder am Freitagabend im Weserstadion auf den VfB Stuttgart trifft, geht es für die Grün-Weißen einzig und allein darum, drei Punkte einzufahren. Alles andere wäre angesichts der tabellarischen Konstellation ein herber Rückschlag für die Bremer. Werder liegt auf Rang zehn, mit vier Punkten Rückstand auf die Europapokal-Plätze, während Stuttgart mit nur 15 Punkten auf dem Relegationsplatz rangiert.

Das Spiel gegen Stuttgart wird das dritte Freitagabendspiel für Werder in dieser Saison. Bisher haben die Bremer 2:0 gegen den VfL Wolfsburg und mit 3:1 gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen - beides zu Hause im Weserstadion. „Flutlicht, Freitagabend, gute Ausgangssituation. Wir wollen nicht jede Woche ein Fest versprechen, aber es könnte ein schöner Abend werden.“

Flutlichtspiel für Eggestein „ganz besondere Atmosphäre“

Auch Maximilian Eggestein freut sich auf die Partie: „Am liebsten spiele ich um 15.30 Uhr am Samstag, aber ein Flutlichtspiel ist etwas Besonderes. Wenn man vom Hotel zum Stadion fährt und von Weitem das Flutlicht sieht, ist das eine ganz besondere Atmosphäre.“

Werder-Trainer Florian Kohfeldt muss gegen die Schwaben erneut ohne einige Leistungsträger auskommen. Nicht mithelfen können wird bei Werder am Freitag unter anderem Stürmer Yuya Osako. Der Japaner war mit einer Sehnenreizung im Rücken von Asien-Cup zurückgekehrt und ist immer noch nicht wieder fit. Auch Fin Bartels steht trotz Rückkehr ins Mannschaftstraining noch nicht für den Bundesliga-Kader zur Verfügung. Ebenfalls nicht einsatzfähig ist Martin Harnik, der mit einer Muskelverletzung am Hüftbeuger noch länger ausfallen wird.

VfB-Trainer Markus Weinzierl steht nach elf Niederlagen aus 15 Bundesliga-Spielen zur Diskussion. Im Falle einer neuerlichen Niederlage könnte es eng werden für den Coach der Schwaben. Bisher hat er noch die Rückendeckung des neuen Sportvorstands Thomas Hitzlsperger.

Dem VfB definitiv fehlen werden Timo Baumgartl (Folgen einer Gehirnerschüttertung) und Nicolas Gonzalez (Rot-Sperre). Der zuletzt aufgrund von Wadenbeschwerden fehlende Mittelfeldakteur Dennis Aogo wird den Schwaben dagegen wieder zur Verfügung stehen.

