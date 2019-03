Liveticker: Pause im Weserstadion - 1:1

Werder Bremen spielt im heimischen Weserstadion gegen den FC Schalke 04. Anpfiff der Partie am 25. Bundesliga-Spieltag war um 20.30 Uhr. Verfolgt das Spiel bei uns im Liveticker!

>>> AKTUALISIEREN <<<

Puh, einmal durchatmen liebe Werder-Fans. Schalke begann hier bockstark, war von Anpfiff weg gut in den Zweikämpfen und spielte mutig nach vorne. Pavlenka verhinderte zweimal glänzend den Rückstand, einmal gegen Burgstaller (6.) und einmal gegen Nastasic (20.). Folgerichtig gingen die „Königsblauen“ in der 26. Spielminute durch Breel Embolo in Führung. Werder brauchte aber nicht lange, um zu antworten. Nach einer Flanke von Max Kruse war es Milot Rashica, der zum 1:1 aus rund 13 Metern einschoss. Werder war in der Folge die bessere Mannschaft, ohne jedoch große Chancen zu haben. Der gefährlichste Abschluss war ein Distanzschuss von Philipp Bargfrede, der knapp am langen Eck vorbei rauschte (43.). 1:1 zur Pause, hier ist also noch alles offen. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Schafft Werder hier gegen starke Schalker noch den Sieg?

45.+1 Min: Pause.

45. Min: Werder versteht es nach dem Ausgleich deutlich besser, die Schalker vom eigenen Tor wegzuhalten.

43. Min: Starker Abschluss von Bargfrede aus der Distanz. Sein strammer, halbhoher Schuss geht nur knapp am langen Eck vorbei.

42. Min: Kruse spielt Eggestein rechts im Strafraum frei, sein Abschluss wird jedoch geblockt.

41. Min: Schiedsrichter Petersen pfeift hier teilweise sehr kleinlich, was dem Spielfluss ab und an nicht gerade gut tut. Aber gravierende Fehler hat er noch nicht gemacht.

39. Min: Schlecht ausgespielt. Kruse versucht den in den Strafraum startenden Maxi Eggestein anzuspielen, der frei durch gewesen wäre. Der Pass ist aber zu lang, Schalke kann klären.

37. Min: Werder schafft es jetzt in dieser Phase besser, den Ball in den eigenen Reihen zu halten und sich in der gegnerischen Hälfte festzuspielen. Die Anspiele in den Strafraum sind aktuell aber noch zu ungenau.

35. Min: Aktuell passiert auf dem Rasen nicht viel. Der Treffer hat Werder aber gut getan, sie sind jetzt besser in den Zweikämpfen.

31. Min: Aus dem Nichts der Ausgleich für Werder und der ist, seien wir ehrlich, absolut schmeichelhaft. Aber egal. Kruse wird durch einen Doppelpass mit Klaassen auf dem linken Flügel stark freigespielt und schlägt eine Flanke in den Strafraum. Pizarro kommt mit dem Rücken zum Tor nicht an den Ball - zum Glück, denn dahinter war Rashica gestartet und schießt den Ball aus knapp 13 Metern gegen die Laufrichtung von Nübel ein. Schöner Treffer der Bremer.

31. Min: TOOOOOOOOOOR für Werder! Milot Rashica trifft zum 1:1!

30. Min: Fast das 0:2! Werder schwimmt hier gewaltig. Steven Skrzysbki ist nach einem Ball in die Tiefe von Stambouli auf links durch und schließt ab. Der Ball geht knapp am langen Eck vorbei.

29. Min: Werder findet hier offensiv bislang kaum statt. Ein schwacher Auftritt der Hausherren bis hierhin.

26. Min: Das ist zu einfach. Und absolut verdient bis hierhin. Nach einem langen Ball nach vorne gewinnt McKennie das Kopfballduell im Mittelfeld gegen Niklas Moisander und verlängert auf Embolo. Der ist schneller als Augustinsson und trifft ins kurze Eck aus 15 Meter halblinker Position. Der gute Pavlenka ist diesmal machtlos.

26. Min: Tor für Schalke - 0:1 durch Breel Embolo

23. Min: Starker Auftriit der Schalker bisher. Nicht zu vergleichen mit der Leistung von letzter Woche. Die Gäste sind aggressiver in den Zweikämpfen und kommen immer wieder gefährlich vor das Tor der Bremer.

21. Min: Veljkovic sieht nach einem Foul an Embolo die gelbe Karte - seine fünfte in dieser Saison. Damit fehlt er nächste Woche in Leverkusen. Das könnte bedeuten, dass Marco Friedl in die Startelf rücken könnte. Ausgerechnet in Lerverkusen. Da war doch was im Hinspiel?

20. Min: Große Chance für die Gäste im Anschluss an den Freistoß. Nach der Kopfballabwehr kommt Nastasic aus dem Rückraum zum Abschluss - Pavlenka hält erneut stark gegen den verdeckten Schuss.

19. Min: Die erste gelbe Karte der Partie geht an Maxi Eggesetin.

19. Min: Schalke agiert übrigens im Balllbesitz mit einer Dreierkette.

17. Min: Schwungvoller Beginn hier im Weserstadion. Beide Mannschaften spielen hier nach vorne. Werder hat mehr Ballbesitz, Schalke die besseren Chancen.

16. Min: Abschluss von Max Kruse aus halbrechter Position 20 Meter vor dem Tor - gut einen Meter am Tor vorbei. Nübel wäre aber auf dem Posten gewesen.

15. Min: Werder verlagert das Spielgeschehen jetzt wieder mehr in die Hälfte der Schalker. Ohne allerdings richtig gefährlich in den Strafraum zu kommen.

13. Min: Schalke spielt hier nicht wie eine leblose Mannschaft. Die Gäste sind hier bislang die gefährlichere Mannschaft.

12. Min: Gute Freistoß-Möglichkeit für die Gäste aus halblinker Position knapp 25 Meter vor dem Tor. Und der wird gefährlich. Caluguiri schießt aufs Tor, Pavlenka fliegt und faustet den Ball zur Seite weg.

10. Min: Auch die zweite Ecke für Werder bringt nichts ein. Rashica schlägt den Ball viel zu flach, sodass Schalke am ersten Pfosten klären kann.

8. Min: Puh, das war eine erste Schrecksekunde. Aber Werder zeigt sich wenig beeindruckt und spielt weiter mutig nach vorne. Ein Pass von Pizarro in den Lauf von Klaassen im Strafraum kommt nur knapp nicht an.

6. Min: Die erste Riesenchance hat aber Schalke. Nach einem Fehler von Augustinsson spielt Embolo den Ball quer in den Strafraum auf Burgstaller, der aus kurzer Distanz am überragend reagierenden Pavlenka scheitert.

5. Min: Werder baut hier von Beginn an Druck auf. Der erste Abschluss von Maxi Eggestein aus der Distanz geht knapp vorbei

3. Min: Die erste Flanke von Ludwig Augustinsson in den Strafraum landet bei Schalke-Keeper Nübel, der sicher zupackt.

2. Min: Schalke beginnt mutig und ist aggressiv in den Zweikämpfen. Florian Kohfeldt hatte genau darauf im Vorfeld hingewiesen.

1. Min: Anpfiff im Weserstadion, das Spiel läuft.

20:32 Uhr: Werder spielt in der ersten Halbzeit mit der Ostkurve im Rücken. Schalke hat Anstoß.

20:31 Uhr: Pavlenka spielt heute übrigens doch ohne Maske. Beim Anschwitzen am Morgen hatte er noch eine auf. Aber ohne sieht es sich auch viel besser.

20:30 Uhr: Die Werder-Hymne läuft, die Mannschaften laufen ein. Jetzt geht es gleich endlich los! Wir sind heiß wie frittenfett! Die Werder-Profis hoffentlich auch.

20:27 Uhr: Die Spieler stehen im Spielertunnel bereit. Laut Eurosport-Aufstellung spielt Schalke übrigens in einem 4-2-3-1. Wir werden es genau beobachten.

20.25 Uhr: Noch fünf Minuten bis zum Anpfiff. Das Weserstadion ist voll, die Stimmung ist gut. Es kann losgehen!

20.23 Uhr: In der Zwischenzeit analysiert Sebastian Langkamp bei Eurosport mit Mathias Sammer die Bremer Standardschwäche. „Da haben wir Nachholbedarf. Das ist bei uns ein großer Punkt im Training, an dem wir arbeiten“, erklärt er.

20:21 Uhr: Die Bedingungen im Weserstadion sind übrigens excellent. Jeder Amateur-Kicker wird beim Anblick des Rasens neidisch, dass er nie auf so einem Geläuf spielen darf.

20.20 Uhr: Noch rund zehn Minuten bis zum Anpfiff. Werder braucht heute unbedingt drei Punkte, um den Traum von Europa nicht frühzeitig ad acta legen zu müssen.

20.16 Uhr: Das Bremer Weserstadion ist heute übrigens ausverkauft, was auch an den Gästen liegt. Rund 4.500 Schalke-Fans sind heute mit nach Bremen gereist.

20:14 Uhr: Noch knapp eine Viertelstunde bis zum Anpfiff. Die Spannung steigt so langsam!

20:08 Uhr: Kohfeldt zum Spiel: „Wir müssen uns treu bleiben. Immer wieder mutig sein und nach vorne spielen. Es wird sehr schwer. Schalke hat eine hohe individuelle Qualität, das dürfen wir nicht vergessen.“

20:07 Uhr: Werder-Trainer Florian Kohfeldt vor dem Spiel bei Eurosport über Pizarro: „Es gibt drei, vier Spiele in der Saison, in denen es Sinn macht, ihn von Anfang an zu bringen. Heute ist so ein Spiel. Ich glaube, dass wir oft den Ball haben werden und Claudio ist immernoch einer unserer besten Spieler im Strafraum.“

Außerdem: Den speziellen Pizarro-Effekt bei Einwechslung könnte heute Comebacker Fin Bartels liefern: „Fin ist neben Martin Harnik und Jojo Eggestein auch eine Möglichkeit. Darüber freue ich mich sehr.“

20.05 Uhr: Der verletzte Werder-Profi Sebastian Langkamp ist im Studio bei Eurosport zu Gast: „Der Austausch mit dem Trainer ist sehr gut.“

19:59 Uhr: Applaus im Weserstadion. Die Mannschaft von Werder Bremen kommt zum Warmmachen auf den Platz.

19:59 Uhr: Schalke-Trainer Domenico Tedesco vor dem Spiel bei Eurosport: „Wir wollen uns heute um 180 Grad drehen und uns voll reinhämmern. Wir hoffen, dass wir in puncto Mentalität und Charakter ein paar Schippen drauf legen. Das könnte ein spannendes Spiel werden.“

19:55 Uhr: Das Weserstadion bei Flutlicht. Immer ein Spiel wert!

Die Stadiontüren sind geöffnet.

Dat Licht ist an.

Der Rasen ist ein Gedicht.



Wer hat Bock auf einen heißen #Werder-Abend? #svws04 pic.twitter.com/Jzi2vTFWKa — SV Werder Bremen (@werderbremen) 8. März 2019

19:54 Uhr: Für alle, die noch einmal einen Blick in die Vergangenheit werfen möchten. Wir haben für euch nachgeschaut, wie die letzten fünf Heimspiele von Werder gegen Schalke so gelaufen sind. Hoffentlich läuft es heute besser!

19:52 Uhr: Noch mehr Informationen zur Werder-Startelf findet ihr hier: Aufstellung gegen Schalke: Pizarro in der Startelf - Bartels im Kader

19.49 Uhr: Noch knapp 40 Minuten bis zum Anpfiff. Wir haben für euch vor dem Stadion geguckt, wie die Stimmung bei den Werder-Fans ist.

19:46 Uhr: Bei Schalke gehen wir von einem 5-2-3-System aus. Mit Caliguiri, Bruma, Stambouli, Nastasic und Oczipka in der Fünfer- bzw. Dreierkette. Bentaleb und McKennie davor. In vorderster Linie werden dann Skrzybski und Embolo über die Flügel kommen und Burgstaller im Zentrum unterstützen. Im Tor steht der Gäste steht Nübel.

19:43 Uhr: Und noch eine erfreuliche Nachricht: Fin Bartels gibt heute nach 454 Tagen sein Comeback bei den Werder-Profis und steht erstmals wieder im Kader.

19:41 Uhr: Den Zwei-Mann-Angriff bei Werder bilden dann Milot Rashica und Oldie Claudio Pizarro.

19:40 Uhr: Im Mittelfeld spielt Philipp Bargfrede wieder vor der Abwehr. Oder doch vielleicht zwischen den Innenverteidgern? Wir werden es beobachten! Dazu Maxi Eggestein und Davy Klaassen auf den Halbpositionen. Und Max Kruse wohl heute auf der 10er-Position.

19:38 Uhr: Jiri Pavlenka steht wie gewohnt im Tor. Vor ihm verteidigt Werder mit der gewohnten Formation: Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander und Augustinsson.

19.36 Uhr: Die restliche Aufstellung ist wie erwartet. Milos Veljkovic ersetzt den verletzten Langkamp. Ansonsten vertraut Florian Kohfeldt auf seine bewährten Kräfte.

19.34 Uhr: Wow! Das ist mal ein Ding! Claudio Pizarro steht heute zum dritten Mal in dieser Saison in der Startelf. Er ersetzt Jojo Eggestein im Vergleich zum Spiel beim VfL Wolfsburg letzten Sonntag.

19:32 Uhr: Und hier kommt die Aufstellung von Werder Bremen. Pizarro in der Startelf!

19.31 Uhr: Die Gäste sind heute etwas schneller. Hier die Aufstellung von Schalke 04.

19:20 Uhr: Ein herzliches Moin, Moin aus der DeichStube! Werder Bremen empfängt heute Abend den FC Schalke 04 im Weserstadion. Anpfiff ist in knapp einer Stunde. Wir haben Bock auf das Spiel und hoffen, ihr seid genau so heiß! Gleich geht es los mit den Aufstellungen beider Mannschaften.

Der Vorbericht

„Jetzt müssen wir zu Hause gewinnen, am Freitag gegen Schalke. Das ist für mich eher ein Endspiel als gegen Wolfsburg“, hatte Werder Trainer Florian Kohfeldt nach dem Spiel beim VfL Wolfsburg letzten Sonntag gesagt. Damit hat er einen gewissen Druck auf seine Mannschaft aufgebaut, die weiterhin das Ziel Europa hat. Werder steht also vor einem richtungsweisenden Spiel gegen den FC Schalke 04, die als Vizemeister der Vorsaison aktuell gegen den Abstieg spielen und damit die größte Enttäuschung der Bundesliga-Saison sind. Darf man in Bremen weiter vom internationalen Geschäft träumen, oder spielt Kohfeldts Mannschaft die Saison im Tabellen-Mittelfeld zu Ende?

Die Ausgangslage vor dem Spiel ist eindeutig: Werder ist aktuell Tabellen-Zehnter mit 33 Punkten, sechs Punkte hinter dem erklärten Saisonziel, dem sechsten Tabellenplatz. Ein Sieg muss also her, um den Anschluss nicht zu verlieren. Doch nicht nur für die Grün-Weißen, sondern auch für S04 geht es um sehr viel. „Für Schalke im Negativen und für uns im Positiven“, sagte Kohfeldt auf der Pressekonferenz. Schalke ist auf dem 14. Tabellenplatz mit nur vier Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz. Für den Schalker Trainer Domenico Tedesco geht es vermutlich um seinen Job.

Schon gelesen? Baumann sagt den Bayern: Friedl soll Bremer bleiben

Veljkovic ersetzt Langkamp - Harnik und Bartels zurück?

Aber bleiben wir zunächst bei den Norddeutschen. Am Donnerstag auf der Pressekonferenz gab Trainer Florian Kohfeldt einen Überblick, wer am Freitag im Kader stehen könnte und wer definitiv ausfallen wird. Wieder mit dabei ist sehr wahrscheinlich Martin Harnik, der seine Muskelverletzung im Hüftbeuger vollständig auskuriert hat. Auch Fin Bartels ist wieder eine Option, bei ihm müsse man aber noch die Frische nach seinem Einsatz in der U23 abwarten. Definitiv nicht dabei sein wird Yuya Osako, der nach seiner Verletzung noch konditionelle Rückstände hat und erst für das Spiel in Leverkusen wieder eingeplant ist. Auch Sebastian Langkamp fällt mir seiner Schulterverletzung aus. Für ihn wird Milos Veljkovic spielen, verriet Kohfeldt bereits am Donnerstag.

Werder trifft am Freitag zum 100. Mal auf den FC Schalke 04 in der Bundesliga. Die Bilanz bisher liest sich für alle Grün-Weißen sehr erfreulich: 42 Siege, 37 Niederlagen und 20 Unentschieden stehen aus Werder-Sicht zu Buche. Das Hinspiel auf Schalke gewannen die Bremer verdient mit 2:0. Doppeltorschütze damals war Maximilian Eggestein, über den unter der Woche wieder Wechselgerüchte zum BVB die Runde machten. Frank Baumann sagte am Donnerstag jedoch, dass er von dem Interesse nichts wüsste und der Stand bei Eggestein unverändert sei.

Schon gelesen? Baumann sieht Maximilian Eggestein vorerst nicht im A-Nationalteam

Unruhe in Gelsenkirchen - Tedesco unter Druck

Und was ist in Gelsenkirchen los? Dort herrscht aktuell viel Unruhe. Zunächst gab Manager Christian Heidel nach der Niederlage in Mainz seinen Rücktritt bekannt, dann gab es einen Fan-Aufstand nach dem 0:4 zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf. Schalke stellte Anfang der Woche Jochen Schneider als neuen Sportvorstand vor, der bei seinem Amtsantritt von einem wichtigen Freitag für die „Königsblauen“ sprach.

Trainer bei S04 ist nach wie vor Domenico Tedesco, der nach den blamablen Auftritten in Mainz und zu Hause gegen Düsseldorf mehr denn je unter Druck steht und schon fast zum Siegen verdammt ist. Dabei stehen ihm die zuletzt angeschlagenen Weston McKennie, Daniel Caliguiri und Breel Embolo wieder zur Verfügung. Fehlen werden dagegen Alessandro Schöpf (Außenbandriss im Knie) und Suat Serdar (Rotsperre)..

Womöglich verzichtet Tedesco allerdings freiwillig auf einige Spieler. Der Coach hat nach dem 0:4 gegen Düsseldorf personelle Konsequenzen angekündigt. Am Freitag berichtete die „Bild“, dass Tedesco Amine Harit, Hamza Mendyl und Mark Uth für das Spiel gegen Werder aus dem Kader gestrichen hat.

(jkö)

Quelle: DeichStube