Liveticker: Werder Bremen gegen SC Freiburg

Werder Bremen spielt am 29. Bundesliga-Spieltag zu Hause gegen den SC Freiburg. Anstoß ist am Samstag um 15.30 Uhr im Weserstadion. Verfolgt die Partie bei uns im Liveticker.

An dieser Stelle entsteht am Samstag der Liveticker zum Spiel von Werder Bremen gegen den SC Freiburg. Anstoß ist um 15.30 Uhr. Hier geht es bereits um 14.30 Uhr mit den Aufstellungen los.

Vorbericht Werder Bremen gegen SC Freiburg

Werder Bremen steht vor einem weiteren Must-win-Spiel, wenn der Club nach Europa will. Gegner am Samstag im Weserstadion ist der SC Freiburg. Die Bremer liegen derzeit auf Tabellenplatz acht, zwei Punkte hinter dem so wichtigen Rang sechs. Für Freiburg (32 Punkte) als Tabellen-13. geht es noch darum, den Klassenerhalt unter Dach und Fach zu bringen.

Werder will am Samstag außerdem zwei Serien verteidigen: Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt hat bisher in jedem Saisonspiel mindestens ein Tor geschossen und ist außerdem im Jahr 2019 immer noch ungeschlagen. Gegen Freiburg soll das so bleiben. Doch die Breisgauer sind nicht zu unterschätzen: Im Hinspiel gab es ein 1:1 - dank eines Last-Minute-Tores von Ludwig Augustinsson.

„Sie werden brutal organisiert sein, sie werden sehr laufstark sein, sie werden unangenehm sein und werden so ein bisschen versuchen, uns die Freude am Spiel zu nehmen“, sagt Kohfeldt über den kommenden Gegner. Für die Bremer wird es wichtig, sich auf diese Art von Spiel einzulassen.

„Wenn wir jetzt vorausblicken auf die beiden Bayern-Spiele, dann wäre das ein Riesenfehler von uns, weil mit Freiburg ein starker und schwerer Gegner kommt“, sagt Nuri Sahin. Eine Woche nach dem Freiburg-Spiel geht es zunächst in der Bundesliga gegen den Rekordmeister, anschließend kommen die Münchner zum DFB-Pokal-Halbfinale ins Weserstadion.

Ex-Bremer verletzt: Petersen muss passen

Verzichten muss Coach Kohfeldt gegen Freiburg lediglich auf Philipp Bargfrede und Fin Bartels (beide muskuläre Probleme im Oberschenkel). Bei Freiburg sieht es personell schlechter aus. Trainer Christian Streich hat eine ganze Reihe an verletzten Spielern: Nils Petersen (Muskelfaserriss), Philipp Lienhart (Gehirnerschütterung), Manuel Gulde (Rückenprobleme), Roland Sallai (Leisten-OP) und Tim Kleindienst (Meniskus-OP). Außerdem ist Nicolas Höfler gelbgesperrt.

Die Statistik: Insgesamt hat Werder 37 Mal in der Bundesliga gegen den SC Freiburg gespielt. Bremen gewann 21 Spiele, Freiburg neun, sieben Partien endeten unentschieden. Von den 18 Heimspielen holte Werder zehn Siege bei vier Unentschieden und vier Niederlagen. Der letzte Dreier ist aber lange her: Zuletzt gewann Werder 2011 ein Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg.

