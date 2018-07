Liveticker: Baier trifft, Essen führt

Interwetten Cup 2018

Essen bejubelt die Führung.

Essen - Das erste Trainingslager ist beendet, Zeit zum Ausruhen bleibt Werder aber nicht. Die Bremer nehmen am Samstag am Blitzturnier in Essen teil. Um 16 Uhr trifft das Team von Florian Kohfeldt auf Gastgeber Rot-Weiss Essen. Verfolgt das Spiel bei uns im Liveticker.