Liveticker: Werder Bremen gegen RB Leipzig

Werder-Trainer Florian Kohfeldt und seine Mannschaft empfangen am letzten Bundesliga-Spieltag RB Leipzig im Weserstadion.

Werder Bremen spielt am 34. Bundesliga-Spieltag zu Hause gegen RB Leipzig. Anpfiff ist am Samstag um 15.30 Uhr im Weserstadion. Verfolgt die Partie bei uns im Liveticker!

An dieser Stelle entsteht der Liveticker zum Spiel von Werder Bremen gegen RB Leipzig. Anstoß im Bremer Weserstadion ist am Samstag um 15.30 Uhr. Hier geht es um 14.30 Uhr mit den Aufstellungen los. Seid live dabei!

Werder Bremen gegen RB Leipzig - der Vorbericht

Das große Finale! Mit dem 34. Spieltag endet die Bundesliga-Saison 2018/2019. Zum Abschluss empfängt Werder Bremen RB Leipzig im Weserstadion. Und es geht dabei noch um eine ganze Menge. Noch kann Werder die Europa League erreichen. Voraussetzung ist ein Sieg gegen Leipzig.

Aber die drei Punkte alleine reichen nicht, um auf Platz sieben der Tabelle zu springen. Werder muss auch auf Schützenhilfe hoffen. Der VfL Wolfsburg darf parallel sein Heimspiel gegen den FC Augsburg nicht gewinnen, außerdem muss die TSG 1899 Hoffenheim gegen Mainz 05 patzen. Ein genauerer Blick auf die Konkurrenz und die nötigen Rechenspiele gibt‘s hier: Was jetzt für den Weg nach Europa passieren muss.

Gegen Leipzig zu gewinnen, wird allerdings ohnehin schwer genug für die Bremer. Die Sachsen gehören zweifellos zu den stärksten Teams der Liga, haben als Tabellendritter schon die Qualifikation für die Champions League in der Tasche und trotzten am vergangenen Wochenende sogar den FC Bayern München ein 0:0 ab. Aus den vergangenen acht Auswärtsspielen holten die „roten Bullen“ sieben Siege und ein Unentschieden.

Kruse, Gebre Selassie, Bargfrede, Bartels: Viele Verletzte bei Werder

Kleine Hoffnung für Werder: Für die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick geht es am letzten Spieltag um nicht mehr viel. Außerdem spielt das Team eine Woche nach dem Saison-Finale noch das DFB-Pokal-Finale in Berlin gegen den FC Bayern. Ist vielleicht Kräfteschonen angesagt?

Werder-Trainer Florian Kohfeldt muss am Samstag definitiv auf Kapitän Max Kruse verzichten. Der Angreifer laboriert weiter an einer Oberschenkelverletzung. Nachdem am Freitag der Abgang des Kapitäns verkündet wurde, steht nun also auch fest: Kruse wird nicht mehr für die Grün-Weißen auflaufen. Allerdings gewannen die Bremer am vergangenen Wochenende auch ohne Kruse mit 1:0 gegen die TSG Hoffenheim. Gegen Leipzig ebenfalls definitiv nicht dabei sein werden die verletzten Theodor Gebre Selassie, Philipp Bargfrede und Fin Bartels.

Verabschiedung für Kruse und Johannsson - Pizarro vor Vertragsverlängerung

Genau wie für Käpt'n Kruse wird es auch für Aron Johannsson ein emotionaler letzter Tag werden, denn inzwischen steht fest: Der sympathische US-Amerikaner mit isländischen Wurzeln wird vor dem letzten Heimspiel auf der großen Bühne Weserstadion gebührend verabschiedet. „Er ist ein absolut klasse Fußballer und ein klasse Mensch, der auch in der schwierigen Zeit nie das Lachen verloren hat, sondern immer guter Laune verbreitet hat“, betonte Werder-Sportchef Frank Baumann. „Deswegen hat er es verdient, diesen Rahmen zu bekommen.“

Kruse und Johannsson werden verabschiedet - Claudio Pizarro aber nicht. Am Freitag hatten sich der Berater und der Vater des Stürmers mit Werder-Sportchef Frank Baumann getroffen, jetzt steht Pizarro kurz vor der Vertragsverlängerung. Womöglich wird die Vollzugsmeldung am Samstag noch vor dem Anpfiff bekanntgegeben - und die 40-jährige Legende bleibt noch ein weiteres Jahr an der Weser.

Quelle: DeichStube