Liveticker: Jagd um Europa in Berlin - Bald startet das Topspiel

Werder Bremen tritt am Samstag auswärts bei Hertha BSC an. Anpfiff im Berliner Olympiastadion ist um 18.30 Uhr. Verfolgt das Bundesliga-Spiel bei uns im Liveticker.

18.12 Uhr: Das Olympiastadion füllt sich langsam. Die gesamten 75.000 Plätze werden auch heute nicht besetzt sein. Das klappt hier auch in besseren Jahren nur gegen die Bayern.

18.07 Uhr: Gerade erfahren wir über Sky, dass die Hertha vor jedem Heimspiel morgens durch den Berliner Zoo spaziert. Hoffen wir, dass sie den nötigen Biss heute vermissen lassen.

18.05 Uhr: Doch die Berliner sind gefährlich und unberechenbar. Nachdem man zuletzt aus den beiden Spielen gegen Schalke und Wolfsburg nur einen Punkt holte, gab es in der letzten Woche einen sehr überzeugenden 3:0-Sieg in Mönchengladbach.

So liefen die letzten fünf Werder-Spiele in der Hauptstadt

17.57 Uhr: Die Statistik der letzten Jahre spricht klar für Werder. Seit 2013 hat das Team von Pal Dardai in der Bundesliga gegen Bremen nicht mehr gewinnen können. In der Zwischenzeit gab es fünf Remis und fünf Bremer Siege.

17.51 Uhr: Wolfsburg und Hoffenheim haben heute Nachmittag vorgelegt. Um den Anschluss an die Euro-League-Plätze zu halten, müssen beide Mannschaften heute gewinnen. Beim Duell der Verfolger (Platz 9 und Platz 10) geht es heute also um einiges.

17.46 Uhr: Auch die Fans sind schon gut drauf. Nach offiziellen Angaben sollen heute mindestens 6.000 Bremer in die Hauptstadt gereist sein.

17.43 Uhr: Davie Selke steht heute besonders im Fokus. Zwischen 2013 und 2015 machte der 24-jährige in 33 Spielen neun Tore für die Grün-Weißen.

17.38 Uhr: Auf der Bank warten Kapino, Veljkovic, Friedl, Sahin, Möhwald, Sargent und Pizarro auf ihren Einsatz.

17.35 Uhr: Also keine Überraschungen im Bremer Team. Vorne sollen wieder Rashica, Kruse und Jojo Eggestein für die nötigen Tore sorgen. Erwartungsgemäß noch nicht mit dabei ist Yuya Osako, der sich noch vom Asien-Cup erholt.

17.33 Uhr: Im Vergleich zum famosen Auftritt gegen den FC Augsburg ändert Florian Kohfeldt seine Aufstellung nicht. Auch Milot Rashica ist mit von der Partie. Er war gegen Augsburg noch verletzt ausgewechselt worden.

17.28 Uhr: Hier schon mal die Elf der Berliner. Besonders aufzupassen ist auf Duda, Kalou und Selke.

17.24 Uhr: Bargfrede oder Sahin? Langkamp oder Veljkovic? In wenigen Minuten werden wir es erfahren.

17.19 Uhr: Moin Moin aus der Deichstube! Wir begrüßen Euch zum heutigen Liveticker zum Spiel von Hertha BSC gegen Werder Bremen.

Vorbericht Hertha BSC gegen Werder Bremen

Davy Klaassen nannte es ein „extra-wichtiges Spiel“: Wenn Werder Bremen am Samstagabend bei Hertha BSC antritt, ist das ein direktes Duell zweier Konkurrenten um einen Europapokal-Platz. Die Berliner (31 Punkte) sind Tabellenachter, die Bremer (30 Punkte) liegen als Zehnter knapp dahinter. Beide Teams sind in Schlagdistanz zum so wichtigen Platz sechs (Bayer Leverkusen, 33 Punkte).

Am vergangenen Wochenende präsentierten sich beide Mannschaften in starker Verfassung. Werder gewann im Weserstadion mit 4:0 gegen den FC Augsburg, Hertha schlug auswärts den damaligen Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach mit 3:0. Einen Sahnetag hatte auch Davie Selke erwischt. Der Ex-Bremer bei Hertha erzielte ein Tor und bereitete einen weiteren Treffer vor. Werder-Coach Florian Kohfeldt schwärmte: „Er ist auf dem Weg zum kompletten Stürmer.“

Besonderes Spiel für Sebastian Langkamp

Ein besonderes Spiel wird es für Sebastian Langkamp. Der Innenverteidiger hatte Hertha wegen fehlender Perspektive als Ersatzspieler verlassen, jetzt kehrt er als Stammspieler zurück. Der 30-Jährige hatte sich in den vergangenen Wochen gegen Milos Veljkovic durchgesetzt.

Werder muss am Samstag auf Stürmer Yuya Osako verzichten. Der Japaner ist mit einer Sehnenreizung im Rücken von Asien-Cup zurückgekehrt und noch nicht wieder fit. Auch Fin Bartels steht trotz Rückkehr ins Mannschaftstraining noch nicht für den Bundesliga-Kader zur Verfügung. Ebenfalls nicht mit dabei sein wird Martin Harnik, der mit einer Muskelverletzung am Hüftbeuger längere Zeit fehlen wird. Mit dabei sein wird aber wieder Milot Rashica. Der Kosovare war gegen den FC Augsburg mit Rückenproblemen früh ausgewechselt worden.

Bei Hertha fehlen verletzungsbedingt Arne Maier (Hüftverletzung), Mathew Leckie (Oberschenkelprobleme), Javairo Dilrosun (Rückenprobleme), Peter Pekarik (Wadenzerrung), Derrick Luckassen (Syndesmoseverletzung), Marius Gersbeck (Kreuzbandriss) und Julius Kade (Knöchelbruch).

Am Samstagabend wird Werder Bremen übrigens mit Trauerflor auflaufen. Grund ist der Tod des langjährigen Bremer Bürgerschaftspräsidenten Christian Weber. Der Club nannte ihn einen „engen Freund des SV Werder Bremen“.

Quelle: DeichStube