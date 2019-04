Liveticker: Werder Bremen gegen Fortuna Düsseldorf

31. Bundesliga-Spieltag

+ © gumzmedia Trainer Florian Kohfeldt will mit Werder Bremen nach Europa. Die nächste Hürde dahin heißt Fortuna Düsseldorf. © gumzmedia

Werder Bremen spielt am 31. Bundesliga-Spieltag auswärts gegen Fortuna Düsseldorf. Anstoß ist am Samstag in der Merkur-Spiel-Arena um 15.30 Uhr. Verfolgt die Partie in unserem Liveticker.