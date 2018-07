Liveticker: Werder führt gegen Pribram

Zell - Gleich zweimal muss Werder am Sonntag im Zillertal-Trainingslager ran. Die Bremer testen um 11.00 Uhr gegen den tschechischen Erstligist FK Pribram und um 13.00 Uhr gegen Zweitligist MSV Duisburg. Verfolgt die Spiele bei uns im Liveticker.

16. Minute

Werder weiter im Vorwärtsgang: Beijmo von halbrechts am Pfosten vorbei.

12. Minute

Noch zur Werder-Formation: Die Viererkette bilden Beijmo, Vollert, Friedel und Beste. Im Mittelfeld des 4-3-3-Systems spielen Käuper, Wagner und Mbmom.

8. Minute:

Toooooooooooooooooooor für Werder! Sargent netzt ein. Ein Zuckerpass von Fridolin Wagner, dem mindestens die Hälfte des Tores gehört, erst Balleroberung, dann Vorbereitung. Sargent hat gezeigt, wie cool er vor dem Tor ist. 1:0.

5. Minute:

Jetzt probierts Johannsson, wird aber geblockt.

3. Minute:

Sargent aus 22 Metern, Pribram Keeper Koci reißt die Fäuste hoch.

2. Minute:

Werder offensiv mit Johannsson rechts, Kainz links und Sargent zentral.

1. Minute:

Auf geht's: Werder stößt an - und damit rollt der Ball im ersten Testspiel gegen Pribram.

10:52 Uhr:

Gegen Pribram werden 2 x 35 Minuten gespielt, gegen Duisburg 2 x 45 Minuten.

10:50 Uhr:

Die Aufstellung gegen Pibram zeigt uns auch, im zweiten Test gegen Duisburg schickt Kohfeldt das vermeintlich A-Team auf das Feld.

10:48 Uhr:

Captain-Kainz

10:45 Uhr:

Noch eine Info zum Gegner: Der 1. FK Pribram befindet sich bereits auf der Zielgeraden der Saisonvorbereitung. Am kommenden Samstag starten die Tschechen gegen den FK Teplice in die Liga.

10:42 Uhr:

20 Minuten vor Anpfiff kommt so langsam auch die Sonne raus. Beste Fussballbedingungen also. Gut auch für den Platz, der an Dauerregen und zwei Spielen hintereinander sicher zu schlucken gehabt hätte. Nicht vergessen, es ist auch der Haupttrainingsplatz der Bremer.

+ Die Mannschaften wärmen sich auf.

10.13 Uhr: Im Tor steht der 18-jährige Luca Plogmann. Die Vierer-Abwehrkette bilden Felix Beijmo, Jannes Vollert, Marco Friedl und Jan-Niklas Beste. Im zentralen Mittelfeld gibt Ole Käuper nach langer Verletzungspause sein Comeback neben Fridolin Wagner. Die Außen besetzen Florian Kainz und Jean-Manuel Mbom, die Doppelspitze bilden Aron Johannsson und Josh Sargent.

10.06 Uhr: Die Werder-Startaufstellung für das erste Testspiel steht.

Das ist unsere Startelf für den Test gegen den FK #Pribram. Um 11 Uhr gehts los!



Die Partie gibt es live und exklusiv hier — SV Werder Bremen (@werderbremen) 15. Juli 2018

Servus und Moin, Moin aus dem Zillertal! Die DeichStube meldet sich live aus dem Parkstadion in Zell am Ziller, wo Werder heute nacheinander Testspiele gegen den FK Pribram aus Tschechien und den MSV Duisburg bestreitet. Nach dem lockeren Testspiel-Aufgalopp gegen die Amateur-Teams Eintracht Cuxhaven (8:0) und OSC Bremerhaven (5:0) steigt jetzt die Anforderung für die Bremer. Es wird ernst!

Die Location: Das Parkstadion in Zell am Ziller. Idyllisch zwischen Berghängen gelegen, nebenan rauscht die Ziller vorbei. Werder rechnet mit mehr als 1.000 Zuschauern – wenn denn das Wetter hält. Der Tag hat im Zillertal mit Gewittern und Regen begonnen. Im Moment ist es trocken. Tendenz: Passt scho‘... wie der Österreicher sagt. Die Tschechen vom FK Pribram sind der erste Gegner. Ein Underdog. Vergangenen Saison war das Team Aufsteiger in die erste tschechische Liga, schaffte den Klassenerhalt.

Theodor Gebre Selassie über seine Landsleute: „Pribram ist eine sehr unangenehme Mannschaft, die vor allem sehr körperlich spielt. Es wird darauf ankommen, dass wir voll dagegen halten und alles reinhauen.“ Einige Spieler aus dem Team kennt „Theo“ persönlich, jedoch hat er nie mit einem von ihnen zusammengespielt. „Voll dagegen halten, alles reinhauen“ – das sind andere Umschreibungen für das, was Werder-Trainer Florian Kohfeldt heute von seiner Mannschaft verlangt. „Ernsthaftigkeit“ will er sehen, „Spielfreude“ auch. Also keinen müden Testkick, sondern Feuer in den Alpen.

Der Vorbericht

In einem Testspiel-Doppelpack tritt Werder im Parkstadion von Zell zunächst gegen den tschechischen Erstligisten 1. FK Pribram an (11.00 Uhr), anschließend ist Zweitligist MSV Duisburg der Gegner (13.00 Uhr). Alle verfügbaren Bremer Profis sollen dabei zum Einsatz kommen.

Cheftrainer Florian Kohfeldt will natürlich sehen, was seine Spieler in den ersten Tagen im Zillertal gelernt haben und was davon sie schon umsetzen können. Klarer Trainingsschwerpunkt war die Spieleröffnung mit schnellen vertikalen und öffnenden diagonalen Bällen auf die Außen.

Dabei hatte Kohfeldt zwei ziemlich klar definierte Arbeitsgruppen aufgestellt. Die eine ähnelte mit Jiri Pavlenka, Theo Gebre Selassie, Niklas Moisander, Philipp Bargfrede, Kevin Möhwald, Florian Kainz, Maximilian Eggestein, Max Kruse und Martin Harnik schon sehr einer möglichen Startelf für Pflichtspiele.

Quelle: DeichStube