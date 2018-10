Liveticker: Zäher Beginn in der Veltins-Arena

Gelsenkirchen - Am achten Spieltag ist Werder Bremen beim FC Schalke 04 zu Gast. Anstoß ist am Samstagabend um 18.30 Uhr. Verfolgt die Partie bei uns im Liveticker!

19. Min: Veljkovic macht seinen Fehler wieder gut und hindert die Schalker am Kopfball. Schalke bleibt weiter im Bremer Drittel im Ballbesitz.

19. Min: Handspiel Veljkovic. Schalke kommt zur einer guten Freistoßsituation. Naldo und Sané warten auf die Verwertung.

17. Min: Foul von Nuri Sahin im Mittelfeld. Schalke führt kurz aus und versucht sich weiter im kontrollierten Spielaufbau.

15. Min: Kainz ist absolut noch nicht im Spiel angekommen. Seine Bälle kommen überall an - nur nicht beim Mitspieler.

13. Min: McKennie hat im Mittelfeld zu viel Platz. Sein Pass auf Schöpf, der auf der rechten Seite hätte durchstarten können, kommt aber nicht an.

10. Min: Florian Kainz jagt einen Freistoß aus aussichtsreicher Position in den Gelsenkirchner Abendhimmel. Oder ist das Dach der Halle geschlossen?

8. Min: Auf der Schalker Bank sitzt nun übrigens der dritte Keeper Michael Langer. Laut Regelwerk durfte Tedesco nachnominieren.

6. Min: Schalke im Vorwärtsgang. Mendyl bringt innerhalb von kurzer Zeit zwei Bälle in den Bremer Strafraum. Der Marokaner bleibt glücklicherweise beide Male an Bremer Verteidigern hängen.

5. Min: Erste Torchance für die Schalker. Burgstaller setzt sich im Strafraum gegen Sahin durch und zieht ab. Der Ball geht deutlich über den Kasten von Jiri Pavlenka.

2. Min: Wie erwartet sind beide Mannschaften mit einer Viererkette in die Partie gestartet.

1. Min: Anpfiff. Der Ball rollt!

18.30 Uhr: Schiedsrichter ist heute Christian Dingert.

18.29 Uhr: Die beiden Teams betreten den Rasen der Veltins-Arena.

18.23 Uhr: Noch ein paar Zahlen für die Statistikfreunde:

1.) Schalke ist seit 308 Pflichtspiel-Minuten ohne Gegentor.

2.) Ralf Fährmann steht heute das erste Mal seit 117 Spielen nicht im Schalker Tor.

3.) Seit der Saison 2009/2010 hat Werder in keinem Hinrundenspiel gegen S04 gepunktet.

Heute wird hoffentlich jede dieser Serien brechen!

18.15 Uhr: Noch knapp 15 Minuten bis zum Anpfiff. Was geht heute für Werder auf Schalke?

18.12 Uhr: Schalke ist nach den fünf Niederlagen zu Saisonbeginn wieder einigermaßen in der Spur. Zuletzt holte man sechs Punkte in drei Spielen.

18.10 Uhr: Im Sky-Interview spricht er die Schalker weiter stark. Die starken Individualisten und schwere Ausrechenbarkeit machen Schalke in seinen Augen so gefährlich.

18.08 Uhr: Florian Kohfeldt sieht die Schalker heute allerdings in der Favoritenrolle. Nach den guten Auftritten der letzten Wochen wird er sich aber natürlich heute trotzdem etwas ausrechnen.

18.03 Uhr: An das letzte Bremer Gastspiel werden sich die Fans gern erinnern. Nach einem Rückstand drehten die Bremer die Partie noch durch Tore von Max Kruse und Zlatko Junuzovic.

17.57 Uhr: Spontane Änderung in der Gelsenkircher Aufstellung: Ralf Fährmann hat sich beim Aufwärmen an der Leiste verletzt. Alexander Nübel (22 Jahre) kommt heute stattdessen zu seinem dritten Ligaspiel.

17.50 Uhr: Mit einem Sieg auf Schalke kann Werder heute vorerst auf den zweiten Tabellenplatz vorrücken und Schalke, einen vermeintlichen Konkurrenten in Hinblick auf die europäischen Plätze, elf Punkte auf Distanz halten.

17.39 Uhr: Auf der Bremer Bank sitzen heute Plogmann – Pizarro, Möhwald, Rashica, Langkamp, J. Eggestein und Friedl. Neben Bargfrede hat es auch Martin Harnik (muskuläre Probleme im Oberschenkel) nicht mehr rechtzeitig geschafft fit zu werden.

17.36 Uhr: Auf Schalker Seite findet sich ein alter Bekannter in der Innenverteidigung: Naldo. Auf der Bank wartet Franco di Santo auf seinen Einsatz.

17.33 Uhr: Im Vergleich zum erfolgreichen Heimspiel gegen Wolfsburg bringt Kohfeldt außerdem wieder Milos Veljkovic anstatt von Sebastian Langkamp, der gegen den VfL eine super Leistung ablieferte.

17.31 Uhr: Und hier ist sie auch schon. Nuri Sahin spielt für den verletzten Bargfrede.

17.20 Uhr: Wir warten gespannt auf die Aufstellung der Grün-Weißen.

Letzte Behandlung für den Rasen.



Die Mannschaft ist auch gleich da. Der SVW ist wieder richtig heiß auf die @Bundesliga_DE! #Werder | #s04svw pic.twitter.com/sIdzMzqyAk — SV Werder Bremen (@werderbremen) 20. Oktober 2018

17.16 Uhr: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Liveticker zum heutigen Auswärtsspiel von Werder Bremen beim FC Schalke 04.

Der Vorbericht

Werder hat in der laufenden Saison bisher drei Auswärtsspiele absolviert. Sieht man einmal von der unglücklichen 2:1-Niederlage gegen den VfB Stuttgart ab, bei der die Bremer aufgrund einer frühzeitigen Gelb-Roten Karte für Milos Veljkovic lange Zeit in Unterzahl agieren mussten, liest sich die Bremer Bilanz auf fremdem Platz durchaus positiv: Zwei - wenn auch etwas glücklichen - Siegen in Frankfurt und Augsburg steht eben diese Niederlage in Stuttgart gegenüber. Der Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg vor der Länderspielpause gibt den Grün-Weißen zusätzlichen Rückenwind.

Klaassen, der „Leader der Mannschaft“

Der FC Schalke 04 ist im Gegensatz zum SV Werder katastrophal in die neue Saison gestartet, verlor die ersten fünf Bundesligaspiele. Immerhin zeigt die Tendenz zuletzt wieder nach oben: Die letzten drei Begegnungen gegen Düsseldorf (2:0), Mainz (1:0) und Moskau (1:0, Champions League) konnten die Knappen siegreich bestreiten und scheinen damit rechtzeitig für das Heimspiel gegen Werder zurück in die Spur gefunden zu haben.

Bei Werder haben sich kurzfristig zwei Ausfälle herausgestellt.Philipp Bargfrede fehlt verletzungsbedingt, Martin Harnik war nach dem Abschlusstraining am Freitag nicht mit in den Mannschaftsbus gestiegen. Milos Veljkovic ist hingegen nach abgesessener Sperre wieder mit dabei. Beim FC Schalke fehlte in den vergangenen Tagen Ralf Fährmann aufgrund von Knieproblemen. Für das Spiel gegen Werder gab der S04-Keeper aber grünes Licht. Auch Salif Sané hat seine Oberschenkelprobleme überstanden und ist ins Teamtraining der Schalker zurückgekehrt.

Die Statistik

98 Mal spielten Werder und Schalke in der Bundesliga bisher gegeneinander. 41 Mal gewannen die Bremer, 37 Mal die Schalker, 20 Spiele endeten unentschieden.

Allerdings sieht die Bremer Bilanz in Gelsenkirchen nicht ganz so toll aus: In 53 Begegnungen konnte Werder nur 14 Spiele gewinnen, verlor 27 Mal. Das letzte Spiel in der Veltins-Arena endete allerdings 2:1 für Werder. Vielleicht ist das ja ein gutes Omen...

Quelle: DeichStube