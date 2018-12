Liveticker: Werder gegen Bayern 1:1 - weiter geht‘s!

Werder Bremen gegen FC Bayern München im Weserstadion. Verfolgt das Bundesliga-Spiel in unserem Liveticker. Los geht‘s!

>>> AKTUALISIEREN <<<

46. Min: Weiter geht der Spaß! Diesmal beginnen die Grün-Weißen.

16.17 Uhr: Schiedsrichter Dingert hat keine Lust auf Nachspielzeit und schickt die Männer in die Halbzeit. Zu Beginn haben die Gäste aus München direkt die Initiative übernommen und sind viel besser ins Spiel gekommen. Folgerichtig kassierten die Bremer den 0:1-Rückstand durch Gnabry. Die Grün-Weißen haben sich aber wieder aufgerappelt und in einer starken Phase den Ausgleich erzielt. Kopfballmonster Osako narrte Boateng und Neuer und netzte zum 1:1. Freuen wir uns auf eine spannende zweite Halbzeit!

45. Min: Ganz pünktlich wird hier zur Halbzeit gepfiffen! Mit 1:1 geht es in die Kabinen.

44. Min: Kimmich hebt den Ball in den Strafraum zu Lewandowski, der aber gut von Veljkovic zugestellt wird. Ganz sicher von Werder.

43. Min: Gnabry macht weiter ordentlich Betrieb und holt die nächste Ecke heraus.

41. Min: Das Spiel wird heißer!

39. Min: Nächste gute Chance für die Bayern. Süle schickt Gnabry, der legt rüber zu Lewandowski. Der Pole vergibt leichtsinnig!

38. Min: Und der erste Wechsel. Ribery läuft unrund und muss vom Feld. Kingsley Coman feiert sein Comeback.

37. Min: Kurz vorm Sechzehner auf dem rechten Flügel liegt der Ball zum Standard bereit - keine Gefahr.

36. Min: Gnabry hat Wut im Bauch und zieht an Moisander vorbei. Der Finne kann ihn nur per Foul stoppen. Gelbe Karte.

35. Min: Werder belohnt sich für die starken letzten Minuten.

34. Min: Und da ist das Ding! Kruse flankt den Ball butterweich in den Strafraum, wo sich Osako gegen Boateng behaupten kann. Neuer kommt auch nur halbherzig aus dem Tor und schon klingelt es. Kopfballungeheuer Osako trifft mal wieder - 1:1!

34. Min: Toooooooooooor! Osako trifft per Kopf zum Ausgleich!

31. Min: Werder macht nun deutlich mehr.

30. Min: Ist Werder nun endlich aufgewacht?

29. Min: Und da wird es auf einmal ganz gefährlich für Neuer! Sahin prüft ihn aus der Distanz und vorher legt Gebre Selassie den Ball in den Fünfer, wo Süle in größter Not klären kann.

27. Min: Bayern spielt hier weiter rund. Die Seite von Gebre Selassie ist so offen wie ein Scheunentor. Diesmal ist Lewandowski in der Mitte frei. Sein Versuch wird zur Ecke geblockt.

26. Min: Müller zaubert einen Weltklassepass auf den Flügel zu Alaba, der sieht im Fünfer den startenden Müller, der sich fast mit dem 2:0 belohnt. Werder, aufwachen!

24. Min: Von Werder muss mehr kommen. Die Grün-Weißen lassen sich weiterhin zu weit in die eigene Hälfte drücken.

22. Min: Werder zeigt sich nicht beeindruckt! Gebre Selassie kommt im Sechzehner nach Ablage von Osako zum Abschluss. Neuer ist zur Stelle und hält den Ball sicher.

20. Min: Es hat sich langsam angedeutet. Bayern geht hier in Führung. Augustinsson spielt gegen Gnabry auf Abseits, hebt es aber auf. Das Zuspiel von Kimmich ist zu gut. Den ersten Versuch hält Pavlenka, der Nachschuss ist drin. Bitter!

20. Min: Tor für den FC Bayern - Gnabry netzt zum 1:0!

20. Min: Ribery lässt Veljkovic ganz alt aussehen und zieht in den Sechzehner. Der Franzose fällt, dich kein Elfmeter.

18. Min: Werder hält den Ball nun über fünf, sechs Stationen in den eigenen Reihen, aber nach vorne geht nichts. Dann kommt irgendwann der lange Ball, doch Boateng und Süle passen auf.

16. Min: Bisher probiert es Werder per Konter, doch das ist alles viel zu ungenau.

15. Min: Nur noch Manuel Neuer ist in der eigenen Hälfte. Kimmich, heute auf der Sechs, vernascht Klaassen und will den Ball ins Eck streicheln. Knapp daneben, aber Pavlenka wäre wohl noch dran gewesen.

13. Min: Müller zuerst mit dem einfachen Ballverlust. Die Grün-Weißen wollen schnell auf links wechseln, doch die Flanke für Osako ist zu ungenau.

12. Min: Lewandowski, Müller und wieder der Pole. Der FCB spielt hier schnell nach vorne. Vorm Sechzehner zieht Lewandowski ab, weit daneben.

12. Min: Der Nachschuss von Jojo Eggestein geht ganz weit rüber.

11. Min: Erste Ecke für die Grün-Weißen.

10. Min: Bayern bisher die spielbestimmende Mannschaft, aber auch immer wieder mit einfachen Ballverlusten. Wenn sich Werder hier mehr traut und schnell nach vorne spielt, wackeln die Bayern.

9. Min: Werder spielt in einem 4-1-4-1. Sahin alleine auf der Sechs, Kruse alleine vorne. Bayern hält mit vier Offensiven dagegen.

9. Min: Stimmunsboykott im Weserstadion. Der Unterrang der Ostkurve bleibt still, aber dafür macht der Rest des Stadions ordentlich Lärm.

8. Min: Bayern scheint sich hier etwas vorgenommen zu haben. Schon der zweite Eckstoß für die Münchener.

7. Min: Moisander lässt Lewandowski im eigenen Sechzehner gewähren und der Pole bestraft das fast mit dem Rückstand. Pavlenka steht seinen Mann und klärt hervorragend zur Ecke - Glück für Werder!

5. Min: Boateng ganz unsicher und verschenkt den Ball an der Mittellinie, doch Werder kommt nicht schnell genug hinterher.

3. Min: In den ersten Augenblicken des Spiels lassen die Bremer weit in die eigene Hälfte drücken.

1. Min: Und hier gibt es einen Eindruck von der Choreo.

+ Die Werder-Choreo zum Heimspiel gegen Bayern München. © gumzmedia

1. Min: Gnabry zieht das erste Mal die Linie runter, kommt aber nicht an Moisander vorbei.

1. Min: Und nun rollt auch schon der Ball - Bayern beginnt!

15.26 Uhr: Die Mannschaften stehen im Tunnel bereit. Gleich geht‘s endlich los!

15.23 Uhr: Wenn Bayern hier heute verliert, ist die vorübergehende gute Stimmung ganz schnell wieder vorbei. Dann brennt der Tannenbaum wieder.

15.21 Uhr: Arjen Robben sitzt doch nicht mal auf der Bank. Lukas Mai nimmt seinen Platz auf der Bank ein. Der Holländer scheint doch nicht mehr rechtzeitig fit geworden zu sein.

15.16 Uhr: Bayern kann immerhin ein wenig optimistisch ins Spiel gehen. Unter der Woche gab es in der Champions League einen 5:1-Sieg gegen Benfica Lissabon.

15.11 Uhr: „Er ist derjenige, der immer angespielt werden kann“, lobt Kohfeldt seinen Kapitän Max Kruse. Auf Kruse wird es heute ankommen. Wenn er seine Genialität wiederfindet, wird es für die Bayern-Hintermannschaft schwer.

15.10 Uhr: Nur noch knapp 20 Minuten.

15.02 Uhr: Gnabry guckt ja alles andere als begeistert - schon Angst vor der Niederlage? Hier haben wir aber noch freundlichere Gesichter für Euch. Die Werder-Fans haben richtig Bock!

14.58 Uhr: Und da ist ja auch schon Gnabry im Tunnel.

+ Serge Gnabry ist mit dem FC Bayern zu Gast bei Ex-Club Werder Bremen. © gumzmedia

14.51 Uhr: Wenn wir uns schon so richtig aufs Spiel einstimmen, dürfen natürlich nicht die grün-weißen Highlights gegen den deutschen Rekordmeister fehlen: Werder-Sternstunden gegen die Bayern.

14.50 Uhr: Die Defensive der Münchener wirkt bisher auch alles andere als sicher. Seit drei Spielen wartet der FCB auf einen Sieg und hat in den Partien insgesamt sieben Gegentreffer gefressen - souverän geht anders.

14.47 Uhr: „Bayern ist in dieser Saison nicht so stark wie in der Vergangenheit“, weiß auch Werders Nummer eins Jiri Pavlenka und geht zuversichtlich ins Match. Manager Frank Baumann ist sicher, dass „wir einen guten Plan haben“ werden. Die Voraussetzungen stimmen schon mal.

14.45 Uhr: Und hier gibt es nochmal das geballte Fachwissen zur Werder-Aufstellung: Yuya und Jojo beginnen gegen Bayern.

14.42 Uhr: Das wäre auf jeden Fall ein schönes Geschenk für das erste Adventskalendertürchen. Welche Überraschung steht für uns bereit?

14.39 Uhr: Mit einem Bremer Sieg können die Grün-Weißen mit dem FC Bayern von den Punkten her gleichziehen - was wäre das für ein Statement.

14.35 Uhr: Im Gegensatz zum 1:1 gegen den SC Freiburg tauscht Kohfeldt nur auf einer Position. Yuya Osako ersetzt Martin Harnik. Yuya und Jojo auf den Flügeln? Klingt astrein in unseren Ohren.

14.33 Uhr: Das hat hier heute richtig Potential. Beide Mannschaften wollen nach zuletzt schweren Wochen wieder richtig durchstarten und einen Dreier mitnehmen - natürlich ist Bremen jetzt mal wieder mit einem Sieg dran. Versteht sich von alleine.

14.32 Uhr: Und bei Bayern? Da ist ein altbekannter von der Weser in der ersten Elf von Trainer Niko Kovac zu finden: Serge Gnabry darf gegen sein altes Team ran.

14.31 Uhr: Werfen wir doch mal zuerst einen Blick auf die Grün-Weißen und was sehen wir da? Johannes Eggestein ist wieder von Beginn an dabei!

14.30 Uhr: Das Beste kommt natürlich zum Schluss. Hier ist die erste Elf der Grün-Weißen!

14.26 Uhr: Bayern ist heute richtig flott unterwegs. Der FC Bayern hat seine Aufstellung schon rausgehauen!

14.24 Uhr: Werder kann auch mal langsam wieder gewinnen. Seit vier Spieltagen warten die Grün-Weißen auf einen Sieg in der Bundesliga - gegen den deutschen Rekordmeister wartet Werder noch länger auf einen Sieg. 15 Spiele ist Bremen mittlerweile ohne Sieg gegen den FCB.

14.22 Uhr: Gleich geht es schon mit den Aufstellungen los und wir sind gespannt, welche Elf Coach Florian Kohfeldt ins Rennen schickt. Immerhin scheinen die Bayern so schlagbar zu sein, wie schon lange nicht mehr.

14.20 Uhr: Moin Freunde, seid Ihr bereit für den Nord-Süd-Gipfel?

15 Bundesliga-Spiele hat der SV Werder hintereinander gegen den FC Bayern verloren. Der letzte Punktgewinn gegen den deutschen Rekordmeister war 2010, der letzte Sieg 2008. Was geht nun im 16. Anlauf? Schließlich ist sind die Münchner derzeit angeschlagen wie selten.

Drei Mal hat die Mannschaft von Trainer Niko Kovac in der Bundesliga nicht gewonnen, neben einer Niederlage gegen Borussia Dortmund (2:3) gab es Unentschieden gegen kleinere Gegner wie den SC Freiburg (1:1) und Fortuna Düsseldorf (3:3). Die Bayern haben sich unter der Woche wieder etwas freigeschossen. Gegen Benfica Lissabon feierten sie in der Champions League einen 5:1-Sieg. Dennoch steht Kovac massiv unter Druck, darf sich wohl keine weiteren Niederlagen leisten.

Klemm-Brett: Streit der Bosse und eine Nachtschicht zur Meisterfeier

Jetzt kommt es wieder zum einstigen Nord-Süd-Gipfel im Weserstadion. Werder, das das Ziel Europapokal ausgegeben hat und stark in die Saison gestartet war, wartet seit mittlerweile vier Bundesliga-Spielen auf einen Sieg. Gegen den SC Freiburg (1:1 - wie die Bayern) hat die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt immerhin die Serie von zuvor drei Niederlagen gestoppt. Die Bremer sind in der Tabelle Siebter, die Bayern Fünfter. Zumindest auf dem Papier ist es gewissermaßen ein Spiel auf Augenhöhe.

Die Statistik sieht folgende Zahlen: In 104 Bundesliga-Partien hat der FCB 53 gewonnen (also rund die Hälfte), 26 gingen an die Grün-Weißen, 25 Spiele endeten unentschieden. Trotz alledem: „Wir haben das feste Ziel, das Spiel zu gewinnen“, sagte Coach Kohfeldt am Donnerstag bei der Pressekonferenz.

Übrigens, zur Erinnerung: Zuletzt hat Werder am 20. September 2008 gegen die Bayern gewonnen. 5:2 ging das Spiel damals in der Allianz-Arena aus. Schon damals im Bremer Kader: Claudio Pizarro und Martin Harnik. Die Tore für die Bayern schoss ein gewisser Tim Borowski - Ex- und Später-wieder-Bremer und aktueller Co-Trainer von Florian Kohfeldt.

Zehn Jahre voller Frust: Die Werder-Bilanz gegen Bayern

Quelle: DeichStube