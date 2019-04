Liveticker: Werder Bremen gegen FC Bayern München

Florian Kohfeldt will erstmals in seiner Karriere als Trainer von Werder Bremen gegen den FC Bayern München punkten.

Werder Bremen spielt am 30. Spieltag auswärts beim FC Bayern München. Anstoß in der Allianz-Arena ist am Samstag um 15.30 Uhr. Verfolgt die Partie bei uns im Liveticker.

An dieser Stelle entsteht am Samstag der Liveticker zum Spiel von Werder Bremen gegen den FC Bayern München. Anstoß ist um 15.30 Uhr. Hier geht es schon um 14.30 Uhr mit den Aufstellungen los!

Fußball-Feiertage! Rund um Ostern stehen für den SV Werder Bremen zwei Kracher gegen den FC Bayern München an. Am Samstag geht es zunächst auswärts in der Münchner Allianz-Arena in der Bundesliga gegen den Tabellenführer, am Mittwoch kommt der deutsche Rekordmeister dann im DFB-Pokal-Halbfinale ins Bremer Weserstadion.

Es ist noch gar nicht lange her, da wäre wohl kaum ein Fan vor diesem Doppel-Brocken in Euphorie verfallen. Doch bei den Anhängern ist in den vergangenen Wochen und Monaten der Glaube gewachsen, dass die Chancen auf ein Erfolgserlebnis gegen die Bayern schon lange nicht mehr so hoch waren wie jetzt.

Bayern formstark - Werder 2019 noch ungeschlagen

Werder ist 2019 nach zwölf Bundesliga-Spielen noch ungeschlagen, hat außerdem Borussia Dortmund und Schalke 04 im Pokal ausgeschaltet und bisher in jedem Pflichtspiel dieser Saison mindestens einen Treffer erzielt. Unterm Strich hat Werder auch im Saison-Endspurt noch auf zwei Wegen die Chance in den Europapokal. In der Liga ist Werder Tabellensiebter, im Pokal Halbfinalist.

Doch der Gegner ist jetzt nun mal niemand Geringeres als der (wieder sehr formstarke) FC Bayern. Und da fällt die Bilanz der vergangenen Jahre extrem ernüchternd aus: 18 Pflichtspiele hintereinander hat Werder gegen Bayern verloren, der letzte (Auswärts-)Sieg datiert auf den 20. September 2008. Nur sieben Mal hat Werder bisher überhaupt beim FC Bayern gewonnen - bei elf Unentschieden und 34 Niederlagen.

Schon gelesen? Unglaublich! Über 1.000 Werder-Fans beim Abschlusstraining

Bargfrede und Pavlenka fit - Jojo Eggestein fällt aus

Verzichten muss Werder-Trainer Florian Kohfeldt am Samstag definitiv auf die Offensivspieler Johannes Eggestein und Fin Bartels. Philipp Bargfrede dürfte wieder dabei sein. Nach seiner Oberschenkelverletzung stand beim Abschlusstraining am Karfreitag mit auf dem Platz und ist ein Kandidat für den Kader. In der Startelf dürfte aber wohl Nuri Sahin stehen. Auch bei Johannes Eggestein sehe es nach Blessur im Oberschenkel „wieder gut aus“. Im Tor steht Jiri Pavlenka, der gegen den SC Freiburg (2:1) zur Pause ausgewechselt worden war, sich aber nicht ernsthaft verletzt hat.

Anders sieht es beim Stamm-Torwart des FC Bayern aus: Manuel Neuer fällt mit einem Muskelfaserriss aus, Sven Ulreich vertritt ihn. Ob Mats Hummels (Zerrung) Trainer Niko Kovac zur Verfügung steht, stand noch nicht fest. Nach langer Verletzungspause könnte Corentin Tolisso (Kreuzbandriss) wieder dabei sein. Ausfallen wird sicher Arjen Robben (Aufbautraining), höchstwahrscheinlich auch James Rodriguez (Adduktorenprobleme). Der Kolumbianer fehlte im Abschlusstraining.

Schon gelesen? Duell der unterschiedlichen Dimensionen: Werder und Bayern im Finanzvergleich

Besonderes Spiel für Claudio Pizarro

Ein besonderes Spiel wird es für Claudio Pizarro. Die Werder-Legende spielte auch viele Jahre für die Bayern und wird im Süden wie im Norden verehrt. Beide Clubs ringen sogar schon darum, wer den 40-Jährigen nach der aktiven Karriere für eine Rolle abseits des Platzes bekommt. Werder-Manager Frank Baumann brachte sogar die Idee auf, Pizarro könnte als Bundesliga-Botschafter für Werder und Bayern arbeiten.

Noch aber spielt der Stürmer - und ist heiß aufs Spiel gegen seinen Ex-Club. Die Bayern zweimal innerhalb von fünf Tagen zu schlagen, „wäre eine Riesenfreude für mich“, sagt der Peruaner am Donnerstag. Er hätte auch sagen können: Es wären Feiertage!

Quelle: DeichStube