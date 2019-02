Liveticker: Rashica mit der Führung - 1:0!

Werder Bremen empfängt im heimischen Weserstadion den FC Augsburg. Anstoß gegen den Tabellen-Fünfzehnten ist am Sonntag, 10. Februar, um 15.30 Uhr. Verfolgt das Bundesliga-Spiel bei uns im Liveticker!

15. Min: Werder macht das hier richtig gut. Wenn Augsburg mal nach vorne kommt, dann nur durch lange Bälle in die Spitze. Die Lufthoheit haben bisher aber Moisander und Langkamp.

12. Min: Und da wird es brandgefährlich! Augustinsson hebt den Ball perfekt in den Sechzehner. Und wen findet er? Kopfballungeheuer Gebre Selassie! Der Tscheche hat viel zu viel Platz und zwingt Kobel zu einer Glanztat!

11. Min: Stafylidis und Jojo Eggestein liefern sich einen spannenden Zweikampf auf dem rechten Flügel. Der Grieche kann den Bremer nur per Foul stoppen.

10. Min: In den ersten zehn Minuten lassen die Bremer die Gäste die Initiative übernehmen und stellen die selber die Räume gut dicht.

8. Min: Und die erste Mini-Chance für die Gäste. Augustinsson ist nicht nah genug dran an Ji, der per Flanke den Kopf von Finnbogason findet. Der Isländer kann den Ball aber nicht genau genug platzieren, Pavlenka fängt den Ball spielend leicht.

8. Min: So stellen sich das die Grün-Weißen vor. Hinten gut stehen, schnell umschalten und in die gefährlichen Situationen kommen.

5. Min: Was ein Auftakt nach Maß. Kruse bekommt den Ball im Halbfeld, legt den Ball per Hacke auf Klaassen ab, der direkt Rashica auf die Reise schickt. Der Flügelstürmer lässt sich nicht zweimal bitten, vernascht Stafylidis und trifft zum 1:0!

5. Min: Tooooooooor für Werder! Rashica trifft zur Führung.

3. Min: Werder spielt hier direkt zu Beginn ein hohes, aggressives Pressing. Augsburg versucht es in den ersten Augenblicken mit langen Bällen in die Spitze.

2. Min: Stafylidis direkt mal mit einem Querschläger, den Klaassen erlaufen möchte. Im letzten Moment grätscht Moravek den Ball ab.

1. Min: Und los geht‘s! Werder stößt an.

+ Die 120-Jahre-Choreo der Werder-Fans. © gumzmedia

15.27 Uhr: Und nun geht es endlich in den Regen.

15.23 Uhr: Die Team stehen im Tunnel und dürfen gleich nach draußen.

15.21 Uhr: Schiedsrichter der heutigen Partie ist Manuel Gräfe.

15.19 Uhr: Arnd Zeigler hat gerade um einen kleinen Nachruf für Rudi Assauer gebeten. Die Fans sollten klatschen, während die Teams für Assauer gleich ein spannendes Spiel liefern sollen. Außerdem: Werder doch mit Trauerflor gegen Augsburg.

15.17 Uhr: Seit dem 1. Dezember sind Bremer zuhause auch wieder ungeschlagen. Die letzte Niederlage gab es beim 1:2 gegen den FC Bayern. Auswärts geht hingegen relativ wenig bei den Gästen aus Augsburg. Seit fünf Spielen sind die Augsburger in der Ferne ohne Sieg.

15.15 Uhr: Nur noch gut 15 Minuten bis Werder endlich das erste Heimspiel nach dem 120-jährigen Geburtstag bestreitet.

15.07 Uhr: Ein Blick auf die Statistik weckt den Trotz in uns. In bisher 15 Bundesligaspielen zwischen Werder und Augsburg, gewannen die Fuggerstädter acht Matches. Auch die letzten drei Vergleiche im Weserstadion gewann der FCA. Werder gewann fünfmal, bei zwei Remis wurden die Punkte geteilt.

15.05 Uhr: Kohfeldt zum Ausfall von Harnik: „Es ist natürlich ein schwerer Verlust. Wir müssen seine Qualität ersetzen, aber wir haben genügend Alternativen.“

15.02 Uhr: „Über die Saison bringen wir bisher sehr konstante Leistungen“, weiß Kohfeldt die bisherigen Leistungen seiner Männer einzuordnen. „Die Cleverness noch mehr aufs Feld zu bringen, darum geht es. Dann werden wir noch mehr Punkte holen.“

15.01 Uhr: In der Rückrunde sind die Bremer noch ungeschlagen. Ein Sieg und zwei Unentschieden steh zu Buche.

14.51 Uhr: Ein wenig mehr Kopfzerbrechen sollte Kohfeldt leider Gregoritsch bereiten. Der Österreicher ist ein richtiger Werder-Schreck. In drei Gastspielen traf der Stürmer bisher viermal, blieb nie ohne eigenen Treffer. Sollte er auch heute treffen, ist er der erste Bundesligaspieler, der in vier Auswärtsspielen in Folge im Weserstadion netzt.

14.47 Uhr: „Gut verteidigen und schnell umschalten“, gibt Augsburg-Trainer Manuel Baum die Marschroute für heute vor. Da sollte Kohfeldt doch auf jeden Fall eine Lösung für einfallen.

14.45 Uhr: Aber nicht nur die Bremer sind nach dem Pokal-Coup im Aufwind, auch Augsburg weiß nach zuletzt zehn sieglosen Spielen zu überzeugen. In der Liga gab es einen immens wichtigen 3:0-Erfolg gegen den 1. FSV Mainz 05 - im DFB-Pokal gab es ein erfolgreiches Weiterkommen gegen Kiel.

14.42 Uhr: Heute gibt es auch noch einen richtigen Hingucker: Werder tritt heute im Jubiläumstrikot an.

14.39 Uhr: Ihr wollt vor dem Anpfiff nochmal richtig mit Fachwissen zur Startaufstellung glänzen? Dann einmal hier entlang: Kohfeldt setzt wieder auf Langkamp, Sahin nur auf der Bank.

14.36 Uhr: Mit der Euphorie aus dem Weiterkommen gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal sollten die Grün-Weißen genug Motivation haben. Ein Sieg im Hinblick auf die internationalen Plätze wäre heute verdammt wichtig. Kein Fehltritt ist erlaubt!

14.35 Uhr: Langkamp und Moisander werden zwar viel mit Finnbogason und Gregoritsch zu tun bekommen, doch mit all ihrer Erfahrung werden die Männer den Laden hinten schon dicht halten.

14.31 Uhr: Keine Überraschungen in der Startaufstellung der Grün-Weißen. Das liest sich doch alles ganz ordentlich, was Coach Florian Kohfeldt zu Beginn auf den Rasen schickt. Max Kruse, Milot Rashica und Johannes Eggestein dürfen vorne zaubern? Passt doch! Viel Tempo auf den Flügeln, variables Tauschen der Positionen und Kapitän Max Kruse steigern die Vorfreude ungemein.

14.30 Uhr: Und da ist auch endlich die Aufstellung der Hausherren!

14.24 Uhr: Defensiv wird es für Werder auf jeden Fall keine leichte Aufgabe. Mit Michael Gregoritsch und Alfred Finnbogason starten die Gäste ziemlich offensiv.

14.23 Uhr: Bevor wir uns mit der Aufstellung des FCA beschäftigen, werfen wir doch erst noch einmal einen Blick auf die starken Bilder der grün-weißen Fan-Aktionen!

14.22 Uhr: Die Augsburger sind heute von der ganz schnellen Sorte. Hier ist die Aufstellung der Gäste:

14.20 Uhr: In knapp zehn Minuten gibt es die Aufstellungen. Was meint ihr, wer knipst heute für Werder?

14.19 Uhr: Das bisschen Regen kann die Fans in grün-weiß aber nicht davon abhalten den 120. Geburtstag schon vor dem Spiel so richtig zu feiern: Wetter mies, Stimmung bestens

14.16 Uhr: Moin, Moin! Bei richtigem norddeutschem Wetter gibt es heute das Sonntagsspiel zwischen Werder Bremen und dem FC Augsburg.

Der Vorbericht

Werder Bremen und der FC Augsburg traten unter der Woche beide im DFB-Pokal-Achtelfinale an. Die Bremer zogen durch den 7:5-Pokal-Coup nach Elfmeterschießen bei Borussia Dortmund ins Viertelfinale ein. Auch der FCA schaffte durch ein glückliches 1:0 beim Zweitligisten Holstein Kiel den Sprung unter die letzten acht Teams.

Doch jetzt ist wieder Alltag angesagt und der heißt: Bundesliga. Dort belegt Werder mit 27 Punkten nach 20 Spielen den zehnten Tabellenplatz. Augsburg steht mit 18 Punkten auf Platz 15 und nur drei Punkte vor dem Relegationsplatz. In ihrem letzten Liga-Auftritt kamen die Bremer nicht über ein enttäuschendes 1:1 beim Abstiegskandidaten 1. FC Nürnberg hinaus. Augsburg hingegen feierte einen souveränen 3:0-Heimsieg gegen den FSV Mainz 05. Die Formkurve zeigte bei den Fuggerstädtern also wieder nach oben.

Harnik fällt mindestens 6-8 Wochen aus

Werder-Trainer Florian Kohfeldt muss kurzfristig auf den Ausfall von Martin Harnik reagieren. Harnik hatte sich in der Verlängerung des Pokal-Fights gegen den BVB eine schwerere Muskelverletzung an der Hüfte zugezogen und wird dem SV Werder mindestens 6 bis 8 Wochen fehlen. Außerdem fehlt Yuya Osako, der vom Asien-Cup mit einer Sehnenreizung im Rücken zurückgekehrt ist.

Innenverteidiger Sebastian Langkamp, der sich gegen Dortmund ein Veilchen abgeholt hatte, steht für das Spiel am Sonntag wieder bereit. Der 30-Jährige könnte dann wieder in der Startelf stehen, die Zeichen sprechen dafür, dass er sich im Zweikampf mit Milos Veljkovic durchgesetzt hat. Weiter keine Rolle spielen die Langzeit-Verletzten Aron Johannsson und Fin Bartels, die sich nach wie vor im Aufbautraining befinden.

Übrigens: Beim Spiel gegen den FC Augsburg werden die Grün-Weißen einmalig in einem anderen Dress auflaufen. Im Rahmen des „Lauter Werder“-Konzerts am Donnerstag präsentierte Werder ein „Jubliäumstrikot“ zum 120. Geburtstag des Vereins, welches am Sonntag übergestreift wird.

