Liveticker: Sahin und Bargfrede von Anfang an

Bremen - Am elften Spieltag empfängt der SV Werder Bremen Borussia Mönchengladbach am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) im Bremer Weserstadion. Hier könnt ihr das Spiel live verfolgen!

14.46 Uhr: Dieter Hecking vertraut weitestgehend auf die Mannschaft, die den Fohlenfans in den letzten Wochen so viel Freude bereitet hat. Die Werder-Defensive sollte besonders auf Thorgan Hazard, Jonas Hofmann und Allassane Plea acht geben. Alle drei zusammen haben in dieser Saison bereits 26 Scorerpunkte auf dem Konto.

14.40 Uhr: Die Gladbacher lassen und mit ihrer Aufstellung hingegen noch etwas warten.

14.38 Uhr: Jojo Eggestein, dem viele heute einen Startelfeinsatz gegönnt hätten, sitzt widererwartend doch erstmal nur auf der Bank. Neben ihm nimmt u.a. Yuya Osako Platz, der erstmals in der Bundesliga nicht von Beginn an spielt, wenn er im Kader ist.

14.35 Uhr: Auf der Bremer Bank warten Plogmann, Langkamp, Friedl, Rashica, Osako, Pizarro und J. Eggestein auf ihren Einsatz.

14.32 Uhr: Interessante Aufstellung, die Florian Kohfeldt da auch dem Hut gezaubert hat. Neben Veljkovic und Moisander kann man wohl den gerade noch wiedergenesenden Bargfrede in einer Dreierkette vermuten. Ein Fünfermittelfeld soll für die nötige Stabilität sorgen. Kruse und Harnik bilden das Sturmduo in diesem vermeintlichen 3-5-2-System.

14.27 Uhr: Gleich kommt die Aufstellung der Bremer. Wir sind gespannt ob Florian Kohfeldt tatsächlich Jojo Eggestein von Anfang an bringt. Außerdem ist Philipp Bargfrede offenbar doch dabei - auch von Anfang an?

14.25 Uhr: Moin Moin aus der Deichstube. Wir begrüßen Euch zum Liveticker für das heutige Spiel von Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach.

Der Vorbericht

Zwei Bundesliga-Niederlagen in Serie. Der bitteren 2:6-Niederlage im Heimspiel gegen Leverkusen folgte ein über weite Strecken ernüchternder Auftritt beim 1:2 in Mainz. Das hat es, seit Florian Kohfeldt bei Werder das Sagen hat, noch nicht gegeben. Dazu war die erste Halbzeit der Bremer in Mainz wohl die schlechteste, die die Grün-Weißen in der Saison bisher gespielt haben.

Nichtsdestotrotz belegen die Bremer immer noch einen beachtlichen sechsten Tabellenplatz, was dem formulierten Ziel - Europapokal -entspricht. Spannend zu sehen wird sein, ob die Bremer wieder an guten die Leistungen vor dem Leverkusen-Spiel anknüpfen können.

Die Gladbacher haben den besten Saisonstart seit 31 Jahren hingelegt: 20 Punkte und 23:12 Tore stehen nach zehn Spielen auf der Habenseite. Auch das bisher einzige kleine Zwischentief von zwei Pflichtspielniederlagen in Folge (1:3 in Freiburg und 0:5 im Pokal gegen Leverkusen) scheinen die Borussen überwunden zu haben. Zuletzt gewann die Fohlen-Elf von Trainer Dieter Hecking mit 3:0 im Niederrhein-Derby gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf. Gladbach mischt damit ganz oben mit, hat sogar Bayern München überholt und belegt aktuell Platz zwei.

Personell sah es bei den Bremern bis auf die Langzeitverletzten Fin Bartels und Co. gut aus - dann kam das Abschlusstraining. Philipp Bargfrede fehlte wegen leichter muskulärer Probleme und wird damit wohl auch am Samstag nicht im Kader stehen. Sein Ersatz wäre Kevin Möhwald. Trainer Kohfeldt hat indes in der Offensive die Qual der Wahl. Es könnte also auch dieses Mal, wie schon gegen Mainz 05, Härtefälle geben.

Bei den Gladbachern fiel Leistungsträger Denis Zakaria zuletzt aufgrund einer Innenbandverletzung aus. „In Bremen sollte er aber wieder dabei sein können“, sagte Trainer Dieter Hecking über den Sechser, der am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen war. Fraglich scheint hingegen der Einsatz von Verteidiger Nico Elvedi, der sich eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen hat.

Die Statistik

Die Bilanz der beiden Kontrahenten in der Bundesliga ist sehr ausgeglichen. Werder hat mit 38 Siegen minimal die Nase vorn, Gladbach gewann 37 Mal. 23 Begegnungen endeten unentschieden. Von den 49 Heimspielen konnte Bremen 27 Spiele gewinnen. Demgegenüber stehen acht Niederlagen und 14 Unentschieden. Die Gesamtbilanz liest sich wie folgt: In 104 Pflichtspiele (Pokal+Liga) gab es bisher 41 Gladbach-Erfolge, 40-Werder-Siege, 23 Remis.

Die jüngste Bilanz der Bremer gegen Gladbach liest sich verheerend: Lediglich einen Punkt konnte Werder aus den letzten fünf Spielen gegen die Fohlen holen - Torverhältnis: 4:14!

Immerhin: Die letzte Begegnung (im März 2018) endete 2:2. Nachdem die Gladbacher durch einen Treffer von Denis Zakaria und ein Eigentor von Niklas Moisander bereits mit 2:0 in Führung lagen, starteten die Bremer dank der Treffer von Thomas Delaney und Aron Johannsson eine Aufholjagd und entführten immerhin noch einen Punkt aus dem Borussia-Park.

