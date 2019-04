Liveticker: Kohfeldt vor dem Spiel: „Wir wollen ins Finale“ - gleich gehts los! 

Werder Bremen spielt im DFB-Pokal-Halbfinale gegen den FC Bayern München. Anstoß im Weserstadion ist am Mittwoch um 20.45 Uhr. Verfolgt die Partie in unserem Liveticker.

20.28 Uhr: Werder ist seit 37 Pokal-Heimspielen ungeschlagen. Mit den Fans im Rücken ist heute die große Überraschung drin.

20.25 Uhr: Die Stimmung im Stadion ist schon vor dem Spiel fantastisch. Man spürt richtig, dass es knistert.

20.22 Uhr: Kohfeldt über die Wichtigkeit von Claudio Pizarro: „Ja, immens wichtig. Er ist ein Spieler, der ein Spiel verändern kann. Das hilft uns.“

20.18 Uhr: Kohfeldt weiter: „Wir werden das hier alle genießen. Aber mit einem ganz klaren Ziel: Wir wollen ins Finale!“

20.17 Uhr: Florian Kohfeldt vor dem Spiel in der ARD: „Das gibt einem so viel positive Energie. Die Leute sind so begeistert, so heiß, und das überträgt sich auf die Mannschaft, definitiv.“

20.16 Uhr: Und da kommt die Mannschaft zum Warmmachen ins Weserstadion!

20.15 Uhr: Die Spannung steigt. Jetzt sind es nur noch 30 Minuten. Kann Werder die Bayern heute knacken und zum ersten mal seit 2009 wieder ins DFB-Pokal-Finale kommen?

20.10 Uhr: Noch gut 35 Minuten bis zum Anpfiff im Weserstadion. Werder gegen Bayern im DFB-Pokal, das gab es schon häufiger. Wir haben für euch auf die letzten fünf Pokal-Spiele gegen den FC Bayern zurückgeblickt. Heute wird es hoffentlich anders ausgehen als zuletzt!

20.06 Uhr: Alles Wissenswerte zur Werder-Aufstellung findet ihr in unserem Text: Aufstellung gegen Bayern: Kruse „beißt auf die Zähne“ - Bargfrede fehlt

20.03 Uhr: Nochmal ein kleiner Rückblick auf die Zeit vor dem Bus-Empfang. Auch da waren die Werder-Fans schon voller Vorfreude auf den heutigen Pokal-Kracher. Aber seht selbst!

19.58 Uhr: Bei den Bayern gibt es dagegen keine Überraschungen. Der Rekordmeister wird vermutlich im gewohnten 4-2-3-1-System auflaufen. Mats Hummels ersetzt wie erwartet den gesperrten Niklas Süle. Thomas Müller beginnt wohl auf der Zehn und kommt damit als erster Spieler der Pokalgeschichte zum zehnten mal in einem Halbfinale zum Einsatz. Flankiert wird er von Kingsley Coman und dem Ex-Bremer Serge Gnabry. Vorne spielt natürlich der Pole Robert Lewandowski.

19.56 Uhr: Auf die taktische Grundausrichtung dürfen wir gespannt sein. Osako für Sahin ist auf jeden Fall schon einmal deutlich offensiver als in München. Maxi Eggestein dürfte auf die Position vor der Abwehr gehen, Klaassen und Möhwald auf den Halbpositionen. Kapitän Max Kruse dürfte wie gewohnt auf der Zehn spielen. Davor dann Osako und Milot Rashica. Aber schauen wir mal, wie sich das in gut 45 Minuten auf dem Platz darstellt.

19.52 Uhr: Nochmal kurz zur Aufstellung von Werder: Im Vergleich zum Spiel am Samstag in der Allianz-Arena spielt Yuya Osako für den gesperrten Nuri Sahin. Abgesehen von diesem Wechsel vertraut Kohfeldt seiner Mannschaft vom Wochenende.

19.49 Uhr: Wir haben für euch noch einmal die besten Bilder des Werder-Bus-Empfangs in einer Fotostrecke zusammengestellt. Einfach nur beeindruckend, was da los war. Im Spiel dann gerne mehr davon!

19.47 Uhr: Gute Nachricht aus dem Weserstadion: Kapitän Max Kruse steht trotz Oberschenkelprellung in der Startelf. Sportchef Frank Baumann gegenüber Radio Bremen: „Er hat noch Schmerzen und ist vielleicht bei der einen oder anderen Bewegung beeinträchtigt, aber er wird auf die Zähne beißen.“ Philipp Bargfrede kann dagegen nicht spielen.

19.45 Uhr: Da lässt sich Werder doch nicht zweimal bitten. Diese Startelf schickt Florian Kohfeldt heute aufs Feld.

19.40 Uhr: Die Gäste aus München sind heute etwas schneller. Hier die Aufstellung des FC Bayern:

19.24 Uhr: Der FC Bayern kommt an. Über einen Seitenweg an Platz 11 vorbei.

19.21 Uhr: Ein Fahnenmeer und ohrenbetäubende Gesänge bei der Bus-Ankunft: Wo bitte gibt es das sonst noch?!

19.19 Uhr: Werder ist da! This is Osterdeich!

19.10 Uhr: Der helle Wahnsinn, was sich am Osterdeich abspielt. Tausende Fans warten gespannt auf den Mannschaftsbus. Es ist proppevoll, nur die Straßen werden freigehalten.

19.00 Uhr: Moin aus der DeichStube! Spürt ihr schon das Kribbeln? Die Spannung steigt vor dem DFB-Pokal-Halbfinale des SV Werder Bremen gegen den FC Bayern München. Dem Anlass angemessen hat sich das Bremer Viertel auch herrlich in Grün und Weiß herausgeputzt. Wir haben uns mal umgeschaut und umgehört:

Vorbericht Werder Bremen gegen Bayern München

Ostern ist vorbei und abgehakt. Genauso könnte Werder auch über das Bayern-Spiel von vor vier Tagen denken - als es am Sonnabend in der Münchener Allianz-Arena eine verdiente 0:1-Niederlage setzte. Florian Kohfeldt wird die Niederlage in München, die gleich zwei famose Bremer Serien auf einen Schlag beendet hatte (Werder war im Jahr 2019 noch ungeschlagen und hatte saisonübergreifend in 31 aufeinanderfolgenden Pflichtspielen getroffen) natürlich dennoch genaustens analysiert haben.

DFB-Pokal: Der schnellste Weg nach Europa

Und so viel lässt sich zumindest einmal sagen: Zwar hat die grün-weiße Euphorie-Welle, die aufgrund der starken Leistungen im Jahr 2019 entstanden war, einen kleinen Dämpfer erlitten - aber dennoch wird ganz Bremen am Mittwoch Kopf stehen, wenn Werder die große Chance hat, dem großen FC Bayern mal gehörig in die Suppe zu spucken. Darüber hinaus wäre ein Sieg gegen die Bayern und im DFB-Pokal der schnellstmögliche Weg, um das große Saisonziel „Europa“ zu erreichen.

Blöd nur, dass der Gegner einmal mehr FC Bayern heißt. Durch die Niederlage am Samstag haben die Grün-Weißen jetzt sage und schreibe 19 (!) Pflichtspiele hintereinander gegen den Rekordmeister verloren. Dieser fürchterlichen Serie wollen Kohfeldts Mannen am Mittwochabend unter Flutlicht-Atmosphäre nun endlich ein abruptes Ende bereiten.

Schon gelesen? Kohfeldt: „Pavlenka kann uns ins Finale halten“

Bargfrede fehlt beim Anschwitzen - Kruse rechtzeitig fit?

Personell gibt es dabei allerdings noch anderthalb Fragezeichen: Definitiv verzichten muss Werder-Coach Kohfeldt auf den Gelb-Rot-gesperrten und am Samstag noch stark aufspielenden Nuri Sahin, dafür wird in Johannes Eggestein ein zuletzt fehlender Akteur wieder zur Verfügung stehen. Ein großes Fragezeichen steht hinter dem Einsatz des angeschlagenen Werder-Kapitäns Max Kruse.

Zwar hatte er die Begegnung am Samstag unter Schmerzen zu Ende gespielt, zuvor aber durch einen Tritt von Gegenspieler Joshua Kimmich einen fetten Bluterguss bekommen, der sich in der Folge noch vergrößert hat. Beim Anschwitzen am Vormittag des Spiels war er immerhin dabei. Dort fehlte allerdings auch Philipp Bargfrede. Er hatte nach Oberschenkelverletzung vor vier Tagen in München bereits im Kader der Grün-Weißen gestanden und gilt am Mittwoch zumindest als möglicher Startelf-Kandidat. Aber das ist jetzt höchst fraglich.

Beim FC Bayern fehlt in Niklas Süle ein etatmäßig gesetzter Innenverteidiger aufgrund einer Rotsperre. Für ihn wird Mats Hummels, der zuletzt noch mit einer Zerrung pausiert hatte, in die Bresche springen. Nationalkeeper Manuel Neuer fällt mit einem Muskelfaserriss aus, Sven Ulreich vertritt ihn. Offensivspieler James Rodriguez, der mit Adduktorenprobleme zu kämpfen hatte, ist wieder ein Kandidat für den Bayern-Kader. Ausfallen wird weiterhin Arjen Robben (Aufbautraining).

Quelle: DeichStube