Liveticker: Die Aufstellungen sind da - Werder mit Dreierkette!

Bremen - Am neunten Spieltag empfängt der SV Werder Bremen Bayer 04 Leverkusen im Weserstadion. Anstoß ist am Sonntagabend um 18.00 Uhr. Verfolgt die Partie bei uns im Liveticker!

>>> AKTUALISIEREN <<<

17.26 Uhr: Für die Bremer könnte es zurzeit kaum besser laufen. 17 Punkte aus bisher acht Spielen ist richtig stark. Und wie schaut es bei der Werkself aus? Gar nicht mal so gut. Wir lassen unseren Blick die Bundesligatabelle ganz weit nach unten wandern und finden Leverkusen nur auf Platz 14 mit acht Punkten.

17.21 Uhr: Auf der Werder-Bank finden sich neben Ersatzkeeper Luca Plogmann die reine Offensivpower: Florian Kainz, Milot Rashica, Johannes Eggestein, Claudio Pizarro, Martin Harnik und Sechser Kevin Möhwald.

17.18 Uhr: Da stellt sich natürlich die berechtigte Frage: Sind dem Finnen Moisander die (für uns) kalten Temperaturen noch zu warm? Wir halten euch auf dem Laufenden.

17.16 Uhr: Etwas überraschend ist das Fehlen von Abwehrchef Niklas Moisander, der nicht einmal auf der Bank sitzt.

17.12 Uhr: Jonathan Tah, Mitchel Weiser, Julian Brandt und Kevin Volland beginnen für Leon Bailey, Isaac Kiese Thelin, Dominik Kohr und Tin Jedvaj (alle auf der Bank).

17.11 Uhr: Heiko Herrlich schmeißt die Rotationsmaschine an und tauscht auf vier Positionen!

Mit vier Veränderungen im Vergleich zu #FCZB04 starten wir in das Spiel gegen @werderbremen!



#SVWB04 pic.twitter.com/ohDCeKA4qD — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 28. Oktober 2018

17.10 Uhr: Es wird wohl alles auf ein 3-5-2-System herauslaufen bei Werder. Und was macht Leverkusen?

17.05 Uhr: Huch, was zaubert Werder-Coach Florian Kohfeldt da aufs Feld? Einige Überraschungen auf jeden Fall! Jiri Pavlenka startet im Tor, doch in der Abwehr wird es spannend. Hier lässt Kohfeldt mit Dreierkette agieren: Marco Friedl, Sebastian Langkamp und Milos Veljkovic sind die Auserwählten. Im Mittelfeld kommen auf den Außenbahnen Ludwig Augustinsson und Theodor Gebre Selassie zum Einsatz. Maxi Eggestein, Nuri Sahin und Davy Klaassen bekleiden die Halbpositionen. Kapitän Max Kruse und Yuya Osako sollen ganz vorne für Unruhe sorgen.

17.00 Uhr: Werders Aufstellung ist da. So beginnen die Männer von Florian Kohfeldt.

16.55 Uhr: Wir haben noch genügend Zeit um einen Blick auf die Tabelle zu werfen. Sagen wir es doch einfach frei raus: die Konkurrenz hat sehr wohl für Werder gespielt. Wenn die Grün-Weißen heute drei Punkte einsacken, winkt der Tabellenplatz zwei und die Dortmunder wären nur noch ein kleines Pünktchen vor Werder - so lässt sich die Woche beenden.

16.54 Uhr: Gut sechs Minuten bis die Aufstellungen der Mannschaften bekanntgegeben werden. Wen dürfen wir heute erwarten? Auf jeden Fall fehlen wird Philipp Bargfrede, der aufgrund einer Oberschenkelverletzung noch keine Option ist.

16.49 Uhr: Freunde, herzlich willkommen zu Werder Bremen gegen Bayer 04 Leverkusen! Zum Wochenabschluss gibt es nochmal eine schöne Ladung Bundesliga an der Weser. Wir freuen uns, ihr auch?

Der Vorbericht

Werder Bremen verliert ein Heimspiel. Das hat es seit ziemlich exakt einem Jahr nicht mehr gegeben. Die letzte Niederlage im Bremer Weserstadion datiert vom 29. Oktober 2017, damals hieß es 0:3 gegen den FC Augsburg. Es war zugleich das letzte Spiel von Ex-Trainer Alexander Nouri, der im Anschluss seinen Hut nehmen musste.

Was folgte, ist hinlänglich bekannt. Florian Kohfeldt übernahm die Verantwortung und startete eine beeindruckende Heimserie von mittlerweile 16 ungeschlagenen Partien (acht Siege, acht Remis) in Folge. In dieser Saison haben die Bremer zuletzt zwei Heimsiege in Folge sowie vier Dreier aus den vergangenen fünf Partien errungen.

Die Gäste aus Leverkusen haben ihren Saisonstart im Gegensatz zu den Bremern gehörig verpatzt. Nach acht Spielen belegt die Werkself lediglich Rang 13, läuft ihrem selbst formulierten Anspruch („Platz eins bis vier“) meilenweit hinterher. Erst zwei Spiele konnten die Leverkusener bisher gewinnen.

Zwar ging von den letzten fünf Ligaspielen auch nur eines verloren (2:4 gegen den BVB), aber nicht zuletzt die enttäuschenden Unentschieden gegen Freiburg und Hannover in der heimischen BayArena sorgten bei den Anhängern für Unmut. Trainer Heiko Herrlich steht seit Wochen in der Kritik, das Auswärtsspiel in Bremen könnte aufgrund des schwachen Saisonstarts und der jüngsten Niederlage in der Europa League (2:3 beim FC Zürich) zum Schicksalsspiel für den 46-Jährigen werden.

Werder muss gegen Leverkusen definitiv auf Philipp Barfrede verzichten. Er verpasste das Abschlusstraining am Samstag und ist nach seiner Oberschenkelverletzung noch keine Option gegen die Werkself. Die zuletzt pausierenden Yuya Osako und Martin Harnik kehrten am Freitag ins Mannschaftstraining zurück und stehen bereit. Die Werkself kann möglicherweise erneut auf die Dienst des Mittelfeldmotors Julian Baumgartlinger zurückgreifen. Er könnte nach zweimonatiger Verletzungspause in den Mannschaftskader zurückkehren.

Die Statistik

Werder hat in der Bundesliga eine positive Bilanz gegen Leverkusen: 26 Siege in bisher 76 Begegnungen stehen 20 Niederlagen und 30 Unentschieden gegenüber. Neben der eh schon beeindruckenden Heimbilanz der Bremer unter Trainer Kohfeldt gibt es auch aus statistischer Sicht einen weiteren Mutmacher für die Bremer.

In der vergangenen Saison standen sich Werder und die Werkself insgesamt drei Mal gegenüber, in der Regel mit dem besseren Ende für die Leverkusener: In der Liga gab es ein 0:0 in Bremen, in Leverkusen gewann die Werkself knapp mit 1:0. Im DFB-Pokal-Viertelfinale wurde es dann deutlich aufregender: Werder führte in der BayArena bereits nach acht Minuten mit 2:0, Bayer schaffte in der zweiten Halbzeit noch den Ausgleich und gewann am Ende nach Verlängerung mit 4:2. Ausgerechnet die in Bremen geborenen Julian Brandt und Karim Bellarabi trumpften damals groß auf.

Ansonsten war für die Werkself im Weserstadion in der Vergangenheit wenig zu holen: Lediglich fünf Mal konnten die Leverkusener gewinnen, Werder gewann 17 Mal, 16 Mal endeten die Partien mit einem Unentschieden. Zudem kassierte Leverkusen in Bremen die höchste Liga-Niederlage in der Vereinsgeschichte. Am 4. April 1986 feierten die Norddeutschen einen 5:0-Kantersieg.

Quelle: DeichStube