Liveticker: Werder gegen Leverkusen: Die Aufstellungen sind da!

Werder-Coach Florian Kohfeldt (li.) will der Elf von Peter Bosz am Sonntag „wehtun“.

Bremen - Werder Bremen spielt am 26. Spieltag auswärts gegen Bayer Leverkusen. Anpfiff des Spiels ist am Sonntag um 13.30 Uhr in der BayArena. Verfolgt das Spiel bei uns im Liveticker!

12.45 Uhr: Immer den Blick nach vorne richten, lautet eine Devise im Fußball, wenn wir uns das Ergebnis aus dem Hinspiel nochmal vor Augen führen, können wir das nur unterschreiben. Im Weserstadion kamen die Grün-Weißen böse mit 2:6 unter die Räder. Zeit für Wiedergutmachung!

12.43 Uhr: Alle wichtigen Infos zur Startaufstellung findet ihr einmal hier entlang: Sahin und Friedl sollen es richten.

12.38 Uhr: Werfen wir einen Blick auf die Formkurve der Gastgeber: Sechs Siege aus den letzten acht Bundesligaspielen sprechen eine klare Sprache - unter Coach Peter Bosz läuft es wieder rund! Auf Werder kommt eine große Herausforderung zu, die sie aber gerne annehmen.

12.35 Uhr: Die Werkself belegt zurzeit Tabellenplatz sechs, dorthin möchten die Bremer. Ein Sieg scheint Pflicht zu sein, wenn die Grün-Weißen nicht nach vorne abreißen lassen wollen. Die Gäste aus Bremen finden sich auf Rang neun wieder.

12.31 Uhr: Die Grün-Weißen scheinen ganz schön angetan zu sein von Gebrüder Eggestein, dass sie sich noch einen weiteren in der Mannschaft wünschen. Den gibt es aber natürlich nicht. Schön mit Humor nehmen!

Ganz ehrlich: Ein dritter Eggestein wäre schon ziemlich geil! Den haben wir aber natürlich nicht. Johannes steht in der Startelf! #Werder — SV Werder Bremen (@werderbremen) 17. März 2019

12.29 Uhr: Besonderes Augenmerk legen wir heute auf den baldigen Neu-Nationalspieler Maximilian Eggestein, der höchst motiviert in die Partie gehen dürfte.

12.27 Uhr: Wenn es gleich im Spiel auch so flott zur Sache geht, können wir uns auf ein wahres Fußballfest freuen.

12.27 Uhr: Und auch Leverkusen zieht direkt hinterher:

12.26 Uhr: Werder hat es heute ziemlich eilig. Hier kommt auch schon die Aufstellung:

12.25 Uhr: In fünf Minuten sind wir immerhin schon einmal schlauer, wen Trainer Florian Kohfeldt von Beginn an auf den Rasen schickt.

12.22 Uhr: In Leverkusen zu Gast wollen die Grün-Weißen an das gute Ergebnis gegen den FC Schalke 04 anknüpfen (4:2-Erfolg) und sich in der Tabelle weiter Richtung internationale Plätze vorschieben.

12.19 Uhr: Ein herzliches Moin Moin in die Runde! Ein bisschen früher als gewohnt startet heute der Bundesliga-Sonntag mit dem Match Bayer Leverkusen gegen den SV Werder Bremen.

Der Vorbericht

Die Schlüsselspiele mehren sich. Gut eine Woche nachdem Werder Schalke 04 mit einem furiosen 4:2-Sieg im eigenen Stadion zerlegt hat, steht das nächste wegweisende Duell bevor. Am Sonntag (13.30 Uhr) beim direkten Konkurrenten Bayer 04 Leverkusen geht es für das Team von Trainer Florian Kohfeldt um die Frage: Anschluss wieder verlieren, oder plötzlich wieder mittendrin im Kampf um die Europacup-Plätze zu sein. „Für uns ist es sehr wichtig, nach Leverkusen zu fahren und einen offensiven Gedanken zu haben“, sagte Kohfeldt am Freitag in der Pressekonferenz vor der Partie.

Gegen Schalke war es so etwas wie die letzte Chance, doch noch in das Europapokal-Rennen einzugreifen. Nun in Leverkusen kann Werder seinem großen Ziel noch ein größeres Stück näher kommen - oder eben auf den Stand von vor einer Woche zurückfallen. Kohfeldts Devise heißt daher: Angriff. „Wir wollen ihnen auch offensiv wehtun, denn gegen sie 90 Minuten keine Torchancen zuzulassen, das schafft aktuell keine Mannschaft“, sagte der Coach weiter.

Im Hinspiel bekam Werder die Offensivwucht von Bayer 04 Leverkusen zu spüren

Seit Peter Bosz Heiko Herrlich in der Winterpause als Chefcoach ablöste, läuft es für die Rheinländer deutlich besser. Bosz hat die Werkself fast einmal komplett umgekrempelt. Vor allem dank einer spektakulären Offensive gelang der Sprung auf Rang fünf nach 25 Spielen. Mit 42 Zählern hat Leverkusen noch sechs Punkte Vorsprung auf die Bremer.

Bereits im Hinspiel beim 2:6 am neunten Spieltag bekam Werder die Offensivwucht Bayers zu spüren, und zwar, als Leverkusen noch im Tabellenkeller stand. „Es sieht bei ihnen manchmal etwas chaotisch aus, aber das ist es nicht. Es ist alles sehr gut aufeinander abgestimmt und dann haben sie ein enormes Tempo“, meinte Kohfeldt.

Am Sonntag bekommt Innenverteidiger Marco Friedl an der Seite von Niklas Moisander seine Chance auf Wiedergutmachung. Denn im Oktober hatte die Leihgabe aus München besonders schlecht ausgesehen. „Ich finde es schade, dass das Hinspiel-Ergebnis immer an ihm festgemacht wird. Ihm die Schuld zu geben, ist unfair. Er wird am Sonntag spielen und ist, wie alle anderen, bereits jetzt komplett fokussiert“, befand Kohfeldt.

Eggestein dürfte besonders motiviert sein

Beim Spiel am Sonntag dürfte noch einer ganz besonders motiviert sein: Werders Hoffnungsträger Maximilian Eggestein. Der 22-Jährige Mittelfeldspieler wurde am Freitag erstmals von Bundestrainer Joachim Löw in den Kader des Nationalteams berufen. Am kommenden Mittwoch im Testspiel gegen Serbien könnte Eggestein bereits sein Debüt in der A-Nationalmannschaft geben.

„Wir freuen uns sehr für Maxi. Er hat sich diese Nominierung durch seine Leistungen in den vergangenen Monaten verdient. Auch als Verein sind wir stolz, dass es mit Maxi wieder ein Spieler aus unserem Leistungszentrum zum Nationalspieler geschafft hat“, sagte Sportchef Frank Baumann. Eggestein selbst kommentierte seine Berufung mit gewohnter Bescheidenheit: „Ich bin sehr glücklich über die Einladung. Das ist eine große Ehre, für die Auswahl meines Landes ausgewählt worden zu sein“, sagte er.

Pizarro und Bargfrede fehlen gegen Leverkusen

Nicht mit in Leverkusen dabei ist Werders Altmeister Claudio Pizarro. Der 40 Jahre alte Angreifer erlitt am Mittwoch im Training eine Muskelverletzung im Oberschenkel und fällt wohl mehrere Wochen aus.

Auch auf Philipp Bargfrede muss der Werder-Coach verzichten, den Mittelfeldmann plagen ebenfalls muskuläre Probleme im Oberschenkel, die einen Einsatz am Sonntag unmöglich machen.

Yuya Osako steht bereits seit dem Asien-Cup (Anfang des Jahres) nicht im Kader, den Japaner plagten zuletzt Rückenprobleme, sein Trainingsrückstand sei noch zu groß, so Kohfeldt.

(len mit dpa)

Quelle: DeichStube