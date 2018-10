Liveticker: Werder gegen Bielefeld - Sargent und Harnik starten!

Testspiel am Dienstagabend

+ © gumzmedia Das Heinz-Dettmer-Stadion in Lohne. © gumzmedia

Lohne - Nach dem Spiel (auf Schalke) ist vor dem Spiel (gegen Bielefeld). Am Dienstagabend trifft der SV Werder Bremen in einem Testspiel in Lohne auf Arminia Bielefeld. Anstoß ist um 18 Uhr. Verfolgt die Partie bei uns im Liveticker!