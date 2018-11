Liveticker: Werder mit Bargrede und Kainz in der Startelf

Mainz - Am zehnten Spieltag gastiert der SV Werder Bremen beim 1. FSV Mainz 05 in der Opel Arena. Anstoß ist am Sonntag um 18.00 Uhr. Verfolgt die Partie bei uns im Liveticker!

>>> AKTUALISIEREN <<<

17.12 Uhr: Weitere Infos zur Aufstellung findet Ihr hier!

17.07 Uhr: Die Mainzer Aufstellung kommt vorerst ohne die beiden ehemaligen Bremer Ujah und Öztunali aus. Beide warten aber auf der Bank auf ihren Einsatz. Im Tor steht übrigens Robin Zentner, da sich Stammkeeper Müller im Training verletzt hat.

Das ist unser Team! #Mainz05 @WerderBremen



ℹ Leider fallen kurzfristig auch Phillipp Mwene (Schlag aufs Knie) und Florian Müller (Innenbandverletzung am Sprunggelenk) aus. pic.twitter.com/DdJx1MyHRS — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) 4. November 2018

17.05 Uhr: Auf der Bremer Bank finden sich Plogmann, Langkamp, Friedl, Sahin, Harnik, J. Eggestein und Pizarro wieder.

17.03 Uhr: Die vielleicht wichtigste Personalie findet sich in der Innenverteidigung. Niklas Moisander ist wieder fit und spielt daher erwartungsgemäß für Sebastian Langkamp.

17.00 Uhr: Keine wirklichen Überraschungen in der Werderelf. Florian Kohfeldt schickt den wiedergenesenden Bargfrede wieder für Sahin aufs Feld. Florian Kainz kann nach seiner starken Pokalpartie wieder von Anfang an sein Können unter Beweis stellen.

16.54 Uhr: Gleich zu Beginn der Hinweis: Um ca. 18:00 Uhr findet die Auslosung der nächsten DFB-Pokal-Runde statt. Alle Infos bekommt Ihr natürlich auf unserer Seite und auch hier im Ticker!

16.50 Uhr: Moin Moin aus der Deichstube und herzlich Willkommen zum Liveticker zum Spiel von Werder Bremen beim 1. FSV Mainz 05.

Der Vorbericht

Ein ungefährdeter 5:1-Erfolg im DFB-Pokal gegen den SC Weiche Flensburg: Es war die richtige Antwort, die Werder-Trainer Florian Kohfeldt nach der bitteren 2:6-Niederlage gegen Bayer 04 Leverkusen wenige Tage zuvor gefordert hatte. Er wollte einen souveränen Sieg und bekam ihn auch. Nun müssen die Grün-Weißen im Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 in der Liga nachlegen.

Sieg, Unentschieden, Sieg - macht in Summe sieben Punkte. Der Mainzer Startschuss in die Saison konnte sich sehen lassen. Der anfängliche Erfolg war aber schnell verflogen. Die 05er warten seitdem wieder auf einen Sieg (mittlerweile sieben Pflichtspiele), holten sogar nur zwei Punkte in den vergangenen sechs Bundesliga-Partien. Das mag vor allem an der Offensive liegen mit erst fünf Saisontoren.

In den vergangenen sechs Bundesliga-Spielen erzielten die Mainzer nur einen Treffer. Am neunten Spieltag beim 1:2 gegen Bayern München war das. Unter der Woche schied das Team von Trainer Sandro Schwarz auch noch im DFB-Pokal aus. 2:3 nach Verlängerung hieß es gegen den Bundesliga-Konkurrent FC Augsburg. Mainz mache trotz der aktuellen Negativ-Serie „einen stabilen Eindruck. Von daher würde ich nicht von einem angeschlagenen Gegner reden“, sagt Kohfeldt.

Verzichten müssen die 05er sehr wahrscheinlich auf Stammtorhüter Florian Müller. Den 20-Jährigen plagten beim Training am Freitag Sprunggelenksprobleme, weswegen er die Einheit frühzeitig abbrechen musste. „Wir lassen jetzt eine MRT-Untersuchung machen. Es ist nicht abzuschätzen, ob er gegen Bremen spielen kann“, erklärte Trainer Schwarz.

Die zuletzt gesperrten Moussa Niakhate und Danny Latza sind wieder spielberechtigt und dürften ebenso auflaufen wie die in Augsburg in der Anfangsformation fehlenden Kunde Malong, Aaron Martin und Jean-Paul Boetius. Die drei Neuzugänge waren zu spät zu einer Teambesprechung erschienen und saßen daher gegen den FCA allesamt nur auf der Bank. Nun sei das Thema aber vom Tisch. „Jetzt gucken wir mal, wer am Wochenende gegen Bremen wieder spielen wird“, so der Mainz-Coach.

Die Statistik

Nach Mainz fahren die Bremer gern. Fünfmal haben sie dort schon gewonnen, fünfmal bei 13 Versuchen in Pflichtspielen. Zudem haben sie vier Remis geholt. Auch in der Gesamtbilanz steht Werder vorn: 27 Spiele, 14 Siege, sechs Unentschieden, sieben Niederlagen. Allein auf die Bundesliga bezogen fallen die Zahlen so aus: Zwölf Siege, je sechs Niederlagen und Unentschieden. Die Statistik für die Bundesliga-Partien in Mainz: Zwölf Spiele, je vier Siege, Remis und Niederlagen.

Rouven Schröder im Klemm-Brett: Lob an mutige und fußballverrückte Bremer

Die letzten vier Partien gewann Werder. Die letzte Niederlage dort datiert vom 12. April 2014: 0:3, wobei Nils Petersen ein Eigentor unterlief, Christoph Moritz und Yunus Malli trafen. Der letzte Erfolg: Im Mai triumphierte die Kohfeldt-Elf mit 2:1 nach Toren von Florian Kainz und Theodor Gebre Selassie bei einem Gegentor von Jean-Philippe Gbamin.

Quelle: DeichStube