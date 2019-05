Liveticker: Werder Bremen im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund

Werder-Coach Florian Kohfeldt hat den Traum von Europa noch nicht aufgegeben. Gegen den BVB müssen Punkte her.

Werder Bremen spielt am 32. Spieltag zu Hause im Weserstadion gegen Borussia Dortmund. Anpfiff des Bundesliga-Topspiels ist um 18.30 Uhr. Verfolgt Werder gegen den BVB in unserem Liveticker.

Hier könnt ihr das Bundesliga-Topspiel zwischen Werder Bremen undBorussia Dortmund (Anpfiff um 18.30 Uhr) live verfolgen. Wir starten den Liveticker mit den Aufstellungen beider Mannschaften etwa eine Stunde vor Spielbeginn.

Der Vorbericht: Werder Bremen gegen Borussia Dortmund

Werder Bremen muss gegen Borussia Dortmund gewinnen, wenn es noch mit Platz sieben – sprich der Qualifikation für die Europa League –, klappen soll. Die Bremer sind aktuell Neunter mit 46 Punkten und haben vier Zähler Rückstand auf Rang sieben.

Die Ausgangslage ist vergleichsweise schlecht, das Restprogramm schwer – Coach Florian Kohfeldt zeigte sich davon vor dem Bundesliga-Top-Spiel gegen den BVB aber gänzlich unbeeindruckt und hob einmal mehr Werders großes Ziel hervor. „Wenn wir um etwas kämpfen, etwas gewinnen können, dann wollen wir das auch“, sagte der Trainer, der mit seiner Mannschaft auch nach dem bitteren 1:4 gegen Düsseldorf noch vom Einzug in die Europa League träumt.

„Ich habe nach dem Spiel keine Sekunde darüber nachgedacht, das Saisonziel zu revidieren“, erklärte Kohfeldt – und betonte: „Das werde ich erst in dem Moment tun, in dem es rechnerisch nicht mehr möglich ist, aber ich glaube daran, dass ich es nicht tun muss.“ Kohfeldt weiter: „Wir haben vor der Saison ein Ziel ausgegeben, das deutlich über der Erwartungshaltung lag, denn wir hätten uns hier auch hinsetzen und sagen können: Wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Da hätte keiner in Deutschland gesagt: Jetzt stapeln sie aber tief. Unsere Grundherangehensweise ist aber anders.“ Nämlich entschlossen mit dem Ziel, jedes Spiel gewinnen zu wollen – selbst wenn der nächste Gegner Dortmund heißt und noch Chancen auf den Titel hat.

Klar ist: Nur ein Heimsieg gegen den BVB kann Werders Europa-Ambitionen am Leben erhalten. Und selbst dann müssten in Hoffenheim und gegen Leipzig weitere Punkte, am besten Siege folgen.

Friedl ersetzt Moisander gegen BVB in der Werder-Innenverteidigung

Personell muss Kohfeldt ein wenig umbauen: Niklas Moisander fehlt gelbgesperrt, Philipp Bargfrede und Fin Bartels fallen verletzt aus. „Fin und Bargi werden nicht zur Verfügung stehen, Niklas Moisander ist gesperrt, alle anderen sind im Vollbesitz ihrer Kräfte und werden spielen können“, erklärte Kohfeldt bei der Pressekonferenz und sprach eine Einsatzgarantie für Verteidiger Marco Friedl aus: „Marco wird Niklas ersetzen und spielen.“

Quelle: DeichStube