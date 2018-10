Liveticker: Werder gegen Osnabrück - Kruse mit der ersten Chance

Osnabrück - Das Testspiel in der Länderspielpause steht an: Werder Bremen gastiert am Freitagabend (18.30 Uhr) beim VfL Osnabrück. Verfolgt das Spiel in unserem Liveticker.

14. Min: Werder setzt sich am gegngerischen Strafraum fest und will sich die massiven Abwehrreihen ausgucken. Friedl hat Zeit und will auf den zweiten Pfosten flanken, Kühn ist zur Stelle und pflückt die Kirsche aus der Luft.

12. Min: Osnabrücks Taffertshofer versucht sein Glück aus der zweiten Reihe - keine Gefahr.

11. Min: Gute Chance für Werder! Kicken können die Grün-Weißen eben auch. Pizarro macht den Ball im Anstoßkreis fest, dreht sich und spielt einen butterweichen Pass in den Lauf von Kruse. Der Kapitän nimmt Tempo auf, verzieht im Sechzehner aber deutlich - da wäre mehr drin gewesen!

9. Min: Die Gastgeber machen das bis hierhin sehr geschickt. Zu zweit wird der ballführende Spieler unter Druck gesetzt, bei Ballgewinn gibt es einen Pass in die Tiefe und ab geht die wilde Fahrt. Moisander kann einen Seitenwechsel nach Ballverlust zur Ecke klären.

8. Min: Osnabrück will sich hier nicht verstecken. Wenn sie den Ball haben, soll es blitzartig nach vorne gehen.

6. Min: Da brennt es lichterloh im Werder-Strafraum. Auf dem rechten Flügel brechen die Osnabrücker durch und spielen den Ball intelligent in den Rückraum der Abwehr. Dann wird es kurios: Vor Drobny will jeder mal den Fuß reinhalten. Moisander kann auf der Linie klären, den zweiten Versuch kann Drobny aus wenigen Zentimetern einfach halten.

5. Min: Werder übernimmt hier direkt die Kontrolle und drückt dem Spiel seinen Stempel auf. Der Ball läuft gut durch die eigenen Reihen.

3. Min: Erste richtige Angriffsbemühung der Bremer. Über Klaassen, Sahin und schließlich Kruse kommt der Ball in die gegnerische Box. Werders Kapitän packt ein Kabinettstückchen aus und leitet den Ball mit der Hacke weiter - Osnabrück kann klären.

2. Min: Das große System-Rätsel hat sich aufgelöst. Es ist die Viererkette in der Abwehr geworden.

1. Min: Das geht hier ja gut los. Danneberg feuert schon nach ein paar Sekunden auf den Kasten von Drobny.

1. Min: Und da rollt auch schon der Ball - Werder stößt an!

18.28 Uhr: Die Teams stehen im Spielertunnel, gleich geht‘s raus.

18.25 Uhr: Sieht doch herrlich aus!

18.23 Uhr: Für die verbleibenden Minuten gibt es noch eine Leseempfehlung: Martin Harnik plagt ein Beckenschiefstand.

18.20 Uhr: Hier kommt nun aber die neue Stärke des Kaders zur Geltung. Bargfrede bleibt zuhause und wer spielt stattdessen? Nuri Sahin. Der Mittelfeldregisseur soll die 90 Minuten durchspielen.

18.19 Uhr: Eben jene Belastungssteuerung wird auch an der Weser praktiziert. So erhält Phlipp Bargfrede eine Verschnaufpause und kommt erst gar nicht mit nach Osnabrück.

18.16 Uhr: Uns bleiben noch ein paar Minuten bis das Leder rollt, da können wir einen Blick auf Osnabrücks Schlüsselspieler riskieren: Marcos Alvarez. Der Deutsch-Spanier knipste in neun Partien fünfmal und legte weitere zwei Treffer auf. Gegen Werder bekommt der Stürmer zu Beginn eine Verschnaufpause und darf die Sonne von der Bank aus genießen. In Fachkreisen wird das Belastungssteuerung genannt.

18.13 Uhr: Die Rollenverteilung ist heute natürlich eindeutig. Auch wenn Werder nicht mit der A-Elf antritt, sind sie der große Favorit. Bis es zum großen Wechseln auf beiden Seiten kommt, sollte die Spielidee von Coach Florian Kohfeldt klar erkennbar sein.

18.03 Uhr: Werfen wir doch mal einen Blick in die Statistik-Kiste. Und was sehen wir da? Sechsmal trafen Werder und der VfL Osnabrück in einem Pflichtspiel aufeinander und jedes Mal gingen die Grün-Weißen als Sieger vom Platz. Eigentlich muss Osnabrück heute gar nicht antreten - es gibt wohl auf den Deckel.

18.01 Uhr: Nicht einmal mehr 30 Minuten bis an der Bremer Brücke endlich der Ball rollt.

17.59 Uhr: Für Werder ist wichtig, dass die Mannschaft im Rhythmus bleibt und die Spielfreude konserviert. Die Aufgaben der Bundesliga werden in der kommenden Woche nicht unbedingt einfacher. Auswärts geht‘s zu Schalke 04.

17.54 Uhr: Das Wetter ist mehr als optimal für einen hoffentlich torreichen Testkick. Aber mit Pizarro in der Startaufstellung, da kann die Sonne nur scheinen.

17.52 Uhr: Aber was stellt eigentlich der VfL Osnabrück in der 3. Liga an? Anscheinend machen die Lila-Weißen so gut wie alles richtig und verteilen Grüße vom Platz der Sonne in Liga drei. Elf Spiele, 22 Punkte - so sieht der derzeitige Tabellenführer aus. Das schreit doch nach einem hochwertigen Testspiel.

17.49 Uhr: Die letzten Wochen der Bremer liefen - bescheiden gesagt - ziemlich überragend. In der Liga steht Werder auf Platz vier und ist mittendrin im Rennen ums internationale Geschäft. Die Jungs haben zurzeit richtig Bock aufs Kicken.

17.46 Uhr: Sind wir doch mal ehrlich, die Länderspielpause braucht doch eigentlich kein Mensch, aber etwas Gutes hat sie schon in sich. Kohfeldt kann neue Formationen testen und die zweite Garde kann näher an die erste Elf ranrücken und sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. Werder-Spiele am Freitag sind sowieso der beste Start ins wohlverdiente Wochenende.

17.46 Uhr: Hier gibt es nochmal die Ankunft der Werder-Profis zu bewundern. Film ab!

17.45 Uhr: Und hier sind die Optionen von der Bank:

Auf der Bank nehmen vorerst Platz: Dos Santos-Haesler - Rieckmann, Osabutey, Bünning, Ronstadt, Groß und Young. #Werder | #vflsvw — SV Werder Bremen (@werderbremen) 12. Oktober 2018

17.43 Uhr: Bemerkenswert: Die Anfangself besteht fast nur aus gestandenen Bundesligaprofis - spricht für ein interessantes Match.

17.41 Uhr: Es würde also wohl in einem 3-5-2-System gespielt werden. Natürlich kann es auch ein 4-4-2 mit der klassischen Werder-Raute werden. Hier müsste entweder Jacobsen oder Friedl auf die ungewohnte Rechtsverteidigerposition ausweichen.

17.41 Uhr: Die Taktik wird natürlich auch nicht bei einem Testspiel vernachlässigt, wo würden wir da sonst hinkommen. In Testspielen bietet sich immer die Gelegenheit zum Experimentieren und so könnte es auch heute kommen. Im Tor steht Haudegen Jaroslav Drobny, aber in der Abwehr könnte es interessant werden. Kohfeldt könnte zu Beginn mit einer Dreierkette auflaufen. Niklas Moisander, Sebastian Langkamp und entweder Thore Jacobsen oder Marco Friedl könnten die letzte Reihe komplementieren. Im Mittelfeld würden sich dann Nuri Sahin, Fridolin Wagner, Davy Klaassen und Kevin Möhwald rumtummeln. Die Doppelspitze bilden Claudio Pizarro und Max Kruse.

17.30 Uhr: Und der Blick auf die Werder-Aufstellung verrät: Da gibt es wirklich einiges an Qualität im Werder-Dress.

17.27 Uhr: Die Gastgeber sind heute richtig flink unterwegs und hauen zuerst die Anfangsformation raus und zeigen auch gleich mal, wie Werder beginnt. Guter Service!

17.25 Uhr: Allzu lange müssen wir nicht mehr auf Werders Startaufstellung warten. Mal gucken, wen Florian Kohfeldt aufs Parkett zaubert. Durch die Länderspiele fehlen den Grün-Weißen 13 Profis.

17.21 Uhr: Ein dickes Moin in die Runde! Werder testet in der Länderspielpause gegen den VfL Osnabrück und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

Der Vorbericht

Dass es bei Werder derzeit hervorragend läuft, dürfte sich auch bis nach Osnabrück rumgesprochen haben. Nach sieben Spieltagen rangiert Bremen auf dem vierten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga - vor dem FC Bayern. Der VfL Osnabrück ist ebenfalls grandios in die Saison gestartet. Die Niedersachsen sind Tabellenführer in der Dritten Liga und haben zuletzt den 1. FC Kaiserslautern mit 2:0 besiegt. Die Werder-Abwehr sollte vor allem ein Auge auf Offensiv-Allrounder Marcos Alvarez werfen, der in der aktuellen Saison bereits fünf Mal genetzt hat.

Werders Fans sollten angesichts der Länderspielpause nicht die „volle Kapelle“ erwarten. Insgesamt sind 13 Profis mit ihren Nationalteams unterwegs. Wer wo wann gegen wen spielt, steht in unserer Übersicht zu den Länderspielen. Trotz der Abstellungen für die Nationalmannschaften dürfte Werder mit vielen prominenten Namen in Osnabrück antreten: Davy Klaassen, Max Kruse, Claudio Pizarro oder auch Nuri Sahin, der von Trainer Florian Kohfeldt eine Einsatzgarantie bekommen hat.

Werder ohne Bargfrede in Osnabrück

Philipp Bargfrede wird hingegen eine Pause erhalten. Christian Groß, ehemaliger VfL-Kapitän und aktueller Kapitän von Werders zweiter Mannschaft, wird am Freitag an alte Wirkungsstätte zurückkehren. Gemeinsam mit seinen U23-Teamkollegen Fridolin Wagner, Julian Rieckmann, Frank Ronstadt, Jonah Osabutey, Lars Bünning, Isaiah Young und Eduardo dos Santos Haesler wird er die Profi-Mannschaft verstärken.

Höchstwahrscheinlich wird Kohfeldt jedoch vor allem den Profis Spielpraxis gewähren, die zuletzt wenig Einsatzzeit bekommen haben. Kevin Möhwald, der in dieser Saison lediglich acht Minuten zum Einsatz kam, wäre da ein gutes Beispiel. Ein anderer ist Marco Friedl. Einen alten Bekannten dürften echte Werder-Insider am Freitagabend im Stadion an der Bremer Brücke wiedererkennen. Osnabrücks Kapitän Marc Heider spielte zwischen 2006 und 2009 für Werders U23 und erzielte in 87 Einsätzen 17 Tore. Übertragen wird das Spiel übrigens im Livestream von „Werder-TV“.

Quelle: DeichStube