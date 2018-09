Liveticker: Werder startet mit Sahin und Bargfrede

Stuttgtart - Nach dem ersten Heimsieg geht‘s auswärts gegen den VfB Stuttgart ran. Mit einem Sieg könnte Werder die Englische Woche mit der Maximalausbeute von neun Punkten beenden. Am Samstag rollt der Ball ab 15.30 Uhr. Verfolgt das Spiel in unserem Liveticker.

15:30 Uhr: Eine besondere Aufmerksamkeit wird Werder heute Daniel Didavi entgegenbringen. Nach überstandenen Achillessehnenbeschwerden und drei Spielen Pause ist der 28-Jährige zurück in der Startelf und soll für eine Belebung des zuletzt ziemlich mauen Stuttgarter Offensivspiels sorgen. „Wir haben mit ihm gerechnet und haben mit Bargfrede und Sahin besprochen, was da auf sie zukommt. Aber die beiden spielen ja auch nicht erst seit heute in der Bundesliga“, sagte Werder-Coach Florian Kohfeldt auf „Sky“.

15:29 Uhr: Die Mannschaften betreten unter dem Jubel der Fans den Rasen. Aufputschmusik von Metallica inklusive.

15:23 Uhr: Eine der spannendsten Fragen des Spiels ist die Grundordnung nach der Hereinnahme von Sahin und Bargfrede. Im Sky-Interview lässt sich Kohfeldt nicht in die Karten schauen. Ob Doppel-Sechs oder Raute mit Sahin auf der Acht, kommt auch auf die Taktik des Gegners an. Interessant, dass Korkut nach der Berufung von Daniel Didavi das gleiche sagt.

15:17 Uhr: Schiedsrichter ist heute Tobias Welz. Ist hier jemand abergläubisch? Bisher pfiff der 41-jährige Werder sieben Mal. Die Bilanz ist mit null Werder-Siegen ernüchternd. Es wird Zeit zumindest diese Serie zu stoppen.

3600 Fans haben sich auf den Weg in den Süden gemacht.

15:09 Uhr: Der Druck ist also spürbar in der Mercedes-Benz-Arena. Abstiegskampf hat man sich in dieser Spielzeit ganz und gar nicht vorgestellt. Korkut scheint medial schon jetzt in der Diskussion zu sein.

15:06 Uhr: Der VfB ist denkbar schlecht in die Saison gestartet. Nach der furiosen Rückrunde 17/18, bei der fast noch die Euro-League-Qualifikation auf der Habenseite stand, hat das Team um Kapitän Gentner bisher nur zwei Punkte sammeln können und steht daher auf einem ernüchternden 17ten Platz.

15:02 Uhr: Noch knapp eine halbe Stunde bis zum Anpfiff. Bleibt Werder weiter ungeschlagen?

14:58 Uhr: Einige Fans wird es auch gefreut haben, dass die Bayern gestern ihre erste Saisonniederlage kassiert haben. Werder wurde in den sozialen Medien gestern schon als ,,Rekordmeisterbesiegerbesieger'' tituliert. Sollte heute ein weiterer Sieg dazukommen, kann man sich sogar an die Tabellenspitze setzen - zumindest bis Dortmunds Partie um 18:30 Uhr.

14:53 Uhr: Die Englische Woche hatte für die Werderfans bisher nur positive Momente parat: Drei Punkte in Augsburg, drei Punkte gegen Hertha BSC. Heute gegen Stuttgart könnten Kruse und Co. die Woche perfekt machen und sich im vorderen Tabellendrittel weiter festsetzen.

14:49 Uhr: Hier noch weitere Informationen zur Werder-Aufstellung

14:44 Uhr: Die Aufstellung der Elf von Tayfun Korkut:

14:42 Uhr: Sollte es von Beginn an noch nicht laufen, können mit Pizarro, Kainz, J. Eggestein, Langkamp, Harnik und Friedl noch weitere Hochkaräter nachgeworfen werden. Ersatzkeeper ist einmal mehr Luca Plogmann.

14:38 Uhr: Die Viererkette bleibt erwartungsgemäß unverändert. Auch M. Eggestein, Klaasen, Kruse und Osako sind gesetzt. Spannend zu sehen wird sein, wie Kohfeldt die Mannschaft taktisch eingestellt hat. Doppel-Sechs? Bargfrede auf der Sechs und Sahin auf der Acht? In einer Stunde wissen wir mehr!

14:33 Uhr: Werder startet heute mit einer leicht veränderten Aufstellung im Vergleich zum Spiel gegen Berlin. Harnik bleibt zunächst draußen, für ihn startet wieder Bargfrede.

14:30 Uhr: Und hier ist auch schon die Aufstellung:

14:00 Uhr: Moin und herzlich Willkommen zum Liveticker für das Auswärtsspiel von Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart.

Die Chance ist da: Werder heute Erster?

Ein Satz von Max Kruse klingt noch nach. „Wir wollten zeigen, dass mit uns zu rechnen ist“, hatte der Kapitän des SV Werder nach dem 3:1-Sieg über Hertha BSC gesagt. Kruse hatte die Partie des vergangenen Dienstag als Spitzenspiel eingeordnet, es war das Duell des Vierten mit dem Zweiten. Vier Tage später können die Bremer noch viel mehr als mit dem Sieg über die Hertha zeigen, wie sehr tatsächlich mit ihnen zu rechnen ist. Denn mit einem Sieg heute Nachmittag beim VfB Stuttgart kann das Team die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga erobern. Die überraschende 0:2-Niederlage des FC Bayern in Berlin am Freitagabend macht es möglich.

Mit einem Sieg in Stuttgart würden die Bremer ihr Konto auf 14 Punkte aufstocken, das wäre dann einer mehr als die Münchner. Nach sechs Spieltagen vorbei an Bayern – das wäre mal ein Zeichen! Dann müssten Trainer Florian Kohfeldt und Sportchef Frank Baumann auch nicht mehr die für sie unbequemen bis lästigen Fragen beantworten, ob sie sich als Bayern-Jäger fühlen. Tun sie nicht. Gewiss erst recht nicht, wenn sie vor dem Rekordmeister stehen sollten. Jäger? Nein! Gejagter? Schon besser.

Die Freude über Platz eins, so sie denn aufkommen sollte, könnte aber von nur kurzer Dauer sein. Denn im Samstagabendspiel hat Borussia Dortmund die Chance, Werder direkt wieder zu überholen. Der derzeit mit den Grün-Weißen punktgleiche, aber im Torverhältnis deutlich bessere BVB müsste dafür bei Bayer Leverkusen gewinnen.

Nach einem kompletten Spieltag hatte Werder zuletzt übrigens nach der 19. Runde der Saison 2006/07 an der Spitze der Tabelle gestanden. Dann verloren die Bremer das Spitzenspiel gegen Schalke 04 mit 0:2 und wurden auf Platz eins seither nicht mehr gesehen. Vielleicht bis heute, 17.20 Uhr.

Vorbericht

Werder Bremen geht mit breiter Brust ins Duell mit dem VfB Stuttgart. Das Selbstbewusstsein kommt nicht von irgendwo her: Gegen Hertha BSC wurde nicht nur mit 3:1 der erste Heimsieg gefeiert, sondern auch der insgesamt elfte Punkte in fünf Spielen gesammelt. Während an der Weser beste Laune herrscht, sieht es im Schwabenländle ein wenig anders aus.

Aus fünf Bundesliga-Spielen konnten die Männer von Trainer Tayfun Korkut nur zwei mickrige Pünktchen sammeln und krebsen auf dem vorletzten Tabellenplatz rum. Auch offensiv drückt der Schuh beim VfB. In fünf von sechs Pflichtspielen blieben die Stuttgarter ohne eigenes Tor. Aber unterschätzen will Werder-Coach Florian Kohfeldt die Gastgeber auch nicht. „Wir wären schön blöd, wenn wir das nicht ernst nehmen“, analysierte Kohfeldt auf der Pressekonferenz vor dem Stuttgart-Match und verwies auf die individuelle Klasse der Stuttgarter in allen Manschaftsteilen - Ron-Robert Zieler im Tor, Weltmeister Benjamin Pavard in der Abwehr, Santiago Ascacibar auf der Sechs und Mario Gomez im Sturm, um nur einige zu nennen. Das richtige Werder-Gefühl, ein Reschke-Interview und ein Lob für Frank Baumann gibt es alles auf dem Klemm-Brett notiert.

Statistik

Der Blick auf die Statistik zeigt zwei in etwa gleich starke Mannschaften, wobei das Pendel leicht zu Gunsten der Bremer ausschlägt. In 106 Partien duellierten sich Werder und der VfB. 38 Siege gabs bisher für die Grün-Weißen, 36 für Stuttgart. 32 Mal wurden die Punkte geteilt. Auch ein gutes Omen für die Bremer sollte das Match gegen die Schwaben am 29. November 1985 sein. Da haben die Stuttgarter ihre höchste Bundesliga-Niederlage kassiert, 0:6 hieß es nach 90 Minuten und wer war der Gegner? Richtig, Werder Bremen! Manfred Burgsmüller, Michael Kutzop und Frank Ordenewitz trafen jeweils doppelt.

