Liveticker: Werder-Test gegen den SV Meppen - die Aufstellung ist da!

Cloppenburg - Testspiel Nummer zwei in der Länderspielpause: Werder Bremen trifft am Samstag (15.00 Uhr) im Cloppenburger pk-Sportpark auf den Drittligisten SV Meppen. Verfolgt das Match in unserem Liveticker.

14:34 Uhr: Wo ist der Fehler?





14.28 Uhr: Es sind doch solche Geschichten, die Werder Bremen einzigartig machen. Herrlich sympathisch.

Sturmduo Pizarro-Sargent.

An dem Tag, als Josh #Sargent geboren wurde, hat Claudio #Pizarro bereits 5 Monate und 26 Tage bei #Werder gespielt. #SVWSVM — Julian (@DerJulian) 8. September 2018

14.25 Uhr: Und hier ist noch mal die Ankunft der Bremer im Bewegtbild. Die Männer machen alle einen frischen Eindruck.

14.20 Uhr: Das Testspiel-Highlight will sich natürlich auch nicht der „weiße Brasilianer“ Ansgar Brinkmann entgehen lassen und hat uns seine Impressionen über die Werder-Mannschaft geschildert. „Pizarro ist der Wahnsinn.“

14.16 Uhr: Bei den Bremern ist hingegen beste Stimmung angesagt. Vier Punkte aus den ersten zwei Spielen sind ordentlich und macht Lust auf die kommende Saison, Florian Kohfeldt ist zum zweiten Mal Papa geworden und Manager Frank Baumann hat seinen Vertrag verlängert - läuft doch an der Weser!

14.14 Uhr: Der Test für den SV Meppen gegen Werder Bremen ist kein unwichtiger. Nach der Länderspielpause kommt es zum wichtigen Kellerduell gegen den SV Wehen Wiesbaden. Meppen - auf Platz 17 - trifft auf den unteren Tabellennachbarn.

14.11 Uhr: Das hindert uns aber nicht, einen Blick auf die derzeitige Situation vom SVM zu werfen. In der 3. Liga läuft es zurzeit eher so semi rund. Nach sechs Spieltagen steht Meppen unter dem Strich und hat nur fünf Punkte ergattern können. Die Torausbeute ist auch noch ausbaufähig - fünf Tore wurden den Gegnern erst eingeschenkt, während neun Gegentreffer gefangen wurden.

14.07 Uhr: Auf die Aufstellung vom SV Meppen müssen wir noch ein wenig warten.

14.05 Uhr: Es deutet doch wieder vieles auf die wunderschöne Werder-Raute im Mittelfeld hin. Das kann heute nur gut werden. Beim letzten Test gegen den niederländischen Erstligisten FC Emmen hat ein wenig das Zielwasser gefehlt, weswegen sich Werder mit 1:2 geschlagen geben musste, aber da wurde ja auch noch Pizarro geschont. Die Meppener Hintermannschaft sollte sich in Acht nehmen.

14.02 Uhr: Die Aufstellung liest sich doch sehr gut! Plogmann darf sich wieder zwischen den Pfosten beweisen. Links in der Abwehr nimmt Thore Jacobsen seinen Platz ein, die Innenverteidigung bilden Niklas Moisander und Sebastian Langkamp. Hinten rechts darf sich U19-Spieler Henry Rorig beweisen. Die Sechs bekleidet Stratege Nuri Sahin, der auf den Halbpositionen Unterstützung von Davy Klaassen und Yuya Osako erhält. Die 10 ist Chefsache - Kapitän Max Kruse dirigiert von hier das Spiel. Und was fehlt da natürlich noch? Der Mix von Jugend und Erfahrung: Altmeister Claudio Pizarro stürmt an der Seite vom 18-jährigen Josh Sargent.

14.00 Uhr: Heute geht die Aufstellung mehr als pünktlich raus. So wird gespielt, Freunde!

13.56 Uhr: Anpfiff der Partie ist für 15.00 Uhr angesetzt, heißt also: Gleich kommen die Aufstellungen raus. Wir sind gespannt wie ein Flitzebogen und möchten sehen, wie Werder-Coach Florian Kohfeldt die U19-Spieler in seine Elf einbaut. „Es ist immer wichtig, dass die jüngeren Spieler die Scheu verlieren, mit einem Davy Klaassen, Yuya Osako oder Max Kruse zusammenzuspielen“, betonte Kohfeldt im Vorfeld des Tests.

13.55 Uhr: Wer ist denn da schon angekommen?

13.52 Uhr: Moin Freunde, da sind wir wieder. Heute steht das nächste Testspiel auf dem Programm. Gegner der Grün-Weißen ist der SV Meppen - kann losgehen!

Der Vorbericht

Schon unter der Woche hatte Werder ein Testspiel bestritten - und verlor mit 1:2 gegen den Eredivisie-Aufsteiger FC Emmen. Nicht etwa, weil die Bremer ein schlechtes Spiel gemacht haben. Im Gegenteil. Es hatte was von Einbahnstraßen-Fußball - nur wollte die Kugel nicht rein. An der Chancenverwertung haperte es also noch deutlich. Das muss besser werden. Die nächste Gelegenheit haben die Bremer nun im nächsten Test gegen den SV Meppen.

Der Drittligist startete schwach in die Saison - holte aus den ersten sechs Spielen nur fünf Punkte. Werder startete hingegen mit vier Punkten aus zwei Spielen. Der Bundesligist darf in Meppen vermutlich einen sehr defensiven Gegner erwarten, der zunächst versucht, lange die Null zu halten und über den ein oder anderen Konter kommen wird.

Pizarro dabei, Ex-Bremer Julian von Haacke bei Meppen

Die Werder-Fans dürfen sich auf Claudio Pizarro freuen. Der 39-jährige Stürmer, der das vergangene Testspiel gegen Emmen aussetze, soll gegen Meppen wieder dabei sein, um im normalen Spielrhythmus zu bleiben. Auch Niklas Moisander wird wohl dabei sein.

Die Bremer treffen übrigens auf einen alten Bekannten. Ex-Bremer Julian von Haacke (2006 bis 2016 bei Werder) spielt aktuell per Leihe bei den Meppenern. Dort läuft es aber noch nicht so rund für ihn. Der 24-jährige Mittelfeldspieler kam erst in zwei Spielen zum Einsatz. Nun kommt es zur Premier für von Haacke. Er spielt erstmals gegen seinen Herzensverein.

