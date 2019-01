Liveticker: Werder Bremen gegen Hannover 96

Das erste Bundesliga-Spiel des Jahres 2019 steht auf dem Plan: Werder Bremen muss zum Rückrunden-Auftakt am Samstag (15.30 Uhr) auswärts bei Hannover 96 ran. Verfolgt das Spiel bei uns im Liveticker!

An dieser Stelle entsteht am Samstag der Liveticker zum Spiel von Werder Bremen bei Hannover 96. Anpfiff ist um 15.30 Uhr in der HDI-Arena. Hier geht es um 14.30 Uhr mit den Aufstellungen los!

Der Vorbericht

Es geht wieder los! Am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) ist der SV Werder Bremen zu Gast beim Tabellenvorletzten und Nordrivalen Hannover 96. Nach der schwachen Punkteausbeute in der zweiten Hälfte der Hinserie (nur fünf Punkte aus neun Spielen) brennen die Bremer darauf, einen erfolgreichen Rückrundenstart hinzulegen.

Die Ausgangslage ist dabei klar und nicht von der Hand zu weisen: Alles andere als ein Bremer Auswärtssieg bei den akut abstiegsgefährdeten Hannoveranern (zwei Punkte aus den letzten sechs Spielen vor der Winterpause) wäre nicht nur eine Enttäuschung, sondern würde bei aktuell fünf Punkten Rückstand auf die Europapokalplätze nichts Gutes für das Erreichen des Saisonziels bedeuten. Florian Kohfeldt formulierte es bei der Pressekonferenz am Donnerstag kurz und bündig: „Jetzt geht es nur noch ums Gewinnen.“

Johannes Eggestein droht auszufallen

Die Personallage bei den Grün-Weißen vor dem Spiel ist leicht verzwickt. Hinter dem Einsatz von Johannes Eggestein steht ein dickes Fragezeichen. Yuya Osako weilt nach wie vor mit der japanischen Nationalmannschaft beim Asien-Cup. Florian Kainz hat die Bremer kurzfristig verlassen, er wechselt zum 1. FC Köln. Auch Fin Bartels, der nach seinem Achillessehnenriss nach wie vor noch nicht so weit ist, um einen Kaderplatz zu kämpfen, fehlt weiterhin. Das Gerangel um die Kader- und Startelfplätze hat sich in der Winterpause indes noch einmal vergrößert.

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Position des rechten Innenverteidigers liefern sich beispielsweise seit Wochen Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp. Welcher der beiden Abwehrspieler das Duell am Ende für sich entscheiden wird oder, ob sogar beide gemeinsam in einer Dreierkette auflaufen werden, wollte Kohfeldt im Vorfeld der Begegnung noch nicht preisgeben. Beim Abschlusstraining am Freitag hatte Veljkovic einen leichten Schlag abbekommen.

Große Personalprobleme bei 96

Im Mittelfeld und in der Offensive hat Florian Kohfeldt immer noch eine große Auswahl. Auf der Sechserposition gibt es nach Philipp Bargfredes Genesung (pausierte vor der Winterpause mit Achillessehnenbeschwerden) einen Dreikampf zwischen Kevin Möhwald, Nuri Sahin und eben Bargfrede. Vorne kämpfen - neben dem gesetzten Max Kruse, Milot Rashica, Martin Harnik, Claudio Pizarro, Josh Sargent und Jojo Eggestein um die Plätze - wobei letzterer, wie bereits eingangs erwähnt, auszufallen droht.

Werder-Gegner Hannover steht mit der mageren Ausbeute von elf Punkten bereits mit dem Rücken zur Wand und hat auch personell große Probleme: Top-Stürmer Niclas Füllkrug fällt mit einem Knorpelschaden im Knie voraussichtlich für den Rest der Saison aus, auch Ihlas Bebou fehlt den 96ern mit einer Muskelverletzung bis zu acht Wochen. Außerdem fehlen „den Roten“ die verletzten Offensivkräfte Sarenren Bazee (Haarriss im Schienbein) und Takuma Asano (muskuläre Probleme). Auch die Abwehrspieler Josip Elez (angeschlagen) und Felipe (Infekt) drohen auszufallen.

Nicht zuletzt aufgrund der Personalmisere schlugen die Hannoveraner noch einmal auf dem Transfermarkt zu und holten die Sturm-Kante Jonathas zurück an die Leine. Ob der 29-Jährige gegen die Bremer bereits eine Option ist, bleibt indes abzuwarten.

Quelle: DeichStube