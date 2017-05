Liveticker: Das letzte Heimspiel rund ums Weserstadion

Bremen - Ein letztes Mal noch Feiertag: Das Match gegen 1899 Hoffenheim ist am Samstag das letzte Werder-Heimspiel der Saison. Und wir kosten es gemeinsam mit euch Werder-Fans aus.

Tausende Fans an der Rampe zum Stadion, der Mannschaftsbus, der sich vorsichtig durch die Menge schiebt, dazu Gesänge, Applaus, Anfeuerung: Es war knapp eine Stunde vor dem Anpfiff der Partie gegen 1899 Hoffenheim fast so wie vor einem Jahr, als Werder Bremen von der eigenen Anhängerschar zum Klassenerhalt gepusht wurde.

Aber diesmal war es nicht die Angst, die die Fans Spalier stehen ließ, sondern die Begeisterung über den Verlauf der Rückrunde und die Hoffnung auf die Europa League. Werder international? Die Fans geben heute offenbar alles dafür. „Come on, boys“ – so feuerte einer die Mannschaft an, der in der kommenden Saison das Bremer Trikot tragen wird. Via „werder.tv“ schickte Ludwig Augustinsson seine Grüße ans Team. Natürlich ebenfalls mit der Hoffnung, dass er mit seinem neuen Club in der neuen Saison in Europa unterwegs sein darf.

Parallel zu unserem sportlichen Liveticker bekommt ihr hier alles mit, was sich am Spieltag rund ums Weserstadion abspielt. Unser „Basis“ während des Spiels ist die Fan-Kneipe „Taubenschlag“. Wir sind mit Zettel, Stift und Kamera dabei und transportieren für euch die Stimmung.

Übrigens: Ihr könnt auch mitmachen: Ladet eure Fotos und Filmchen einfach bei uns im Liveticker hoch und zeigt uns, wie eine echte grün-weiße Gaudi aussieht. Nur eine Bitte: Ladet bitte keine Videos aus dem Stadion hoch - und bleibt immer schön anständig!

Quelle: WerderStube