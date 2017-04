Liveticker: Werder wieder mit Bartels statt Pizarro

Frankfurt - Kann Werder die Erfolgsserie fortsetzten und nach zwei Siegen in Folge auch gegen Eintracht Frankfurt gewinnen? Verfolgt das Spiel bei uns im Liveticker.

Eintracht Frankfurt - SV Werder Bremen

Eintracht Frankfurt: 1 Hradecky – 19 Abraham, 4 Russ, 29 Ordonez – 22 Chandler, 6 Oczipka – 39 Mascarell, 11 Gacinovic – 10 Fabian – 31 Hrgota, 17 Rebic SV Werder Bremen: 42 Wiedwald – 13 Veljkovic, 18 Moisander, 3 Caldirola – 23 Gebre Selassie, 2 S. Garcia – 35 M. Eggestein – 27 Grillitsch, 16 Junuzovic – 22 Bartels, 10 Kruse Tore: -

Drittes Spiel in der Englischen Woche: Nach den zwei deutlichen Siegen gegen SC Freiburg (5:2) und Schalke 04 (3:0) kann Werder am Freitagabend (20.30 Uhr) einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt machen.

35 Punkte haben die Grün-Weißen aktuell auf ihrem Konto, stehen auf dem elften Tabellenplatz und haben sechs Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. Frankfurt hat seit acht Spielen nicht mehr gewonnen. Schlimmer noch: Das Kovac-Team erzielte nur einen einzigen Treffer in den besagten Auftritten. Die Hanseaten hingegen sind seit sieben Spielen ungeschlagen. Sechs Siege und ein Unentschieden lautet die jüngste Bilanz.

Bei einem Erfolg könnte Werder sogar die Eintracht (37 Punkte) hinter sich lassen und den Blick vorsichtig Richtung internationale Plätze richten. Beim 3:0-Heimerfolg am vergangenen Dienstag gegen Schalke fingen die Bremer Fans in der Ostkruve schon an zu träumen und sagen lautstark: „Europapokal, Europapokal....“

Doch Sportchef Frank Baumann bremste die Euphorie der grün-weißen Anhänger ein wenig: „Wir haben weiter das Ziel, den Klassenerhalt so schnell wie möglich sicher zu machen. Dafür fehlen noch Punkte!“ Er fügte hinzu: „Es sieht jetzt erstmal gut aus, aber mit zwei, drei nicht gewonnenen Spielen sieht es wieder anders aus.“ Verliert Werder bei der Eintracht, können die Bremer zunächst „nur“ einen Rang nach unten rutschen, sollte Schalke am Wochenende mindestens einen Punkt holen.

kso

Quelle: WerderStube