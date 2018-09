Liveticker: Anpfiff in der Commerzbank-Arena

Frankfurt - Am Samstag steht für Werder Bremen mit Eintracht Frankfurt das erste Auswärtsspiel der Bundesliga-Saison an. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Verfolgt das Spiel bei uns im Liveticker.

3. Min: Die Frankfurter Fans feiern den DFB-Pokal-Sieg 2018, während Werder über Bargfrede einen Angriff initiieren will.

1. Min: Das Spiel läuft. Martin Harnik ordnet sich rechts, Yuya Osako links auf dem Spielfeld ein.

15.30 Uhr: Schiedsrichter ist Sören Storks.

15.29 Uhr: Die Mannschaften werden von den Kapitänen Kruse und Abraham auf den Rasen geführt. Gleich geht's ab!

15.23 Uhr: In wenigen Minuten beginnt das erste Bremer Auswärtsspiel dieser Bundesligasaison. Die Commerzbank-Arena ist gut gefüllt.

15:19 Uhr: Frankfurts neuer Coach Adi Hütter nimmt den Mund ganz schön voll. Auf Kohfeldts Aussage, dass die Eintracht für ihn unberechenbar sei, entgegnete Hütter, dass er eher weiß wie Bremen spielt als Kohfeldt wie die Eintracht spielt. Hoffen wir, dass sich dies nicht bewahrheitet.

15.14 Uhr: Im Sky-Interview lobt Kohfeldt Martin Harniks Leistungen in dieser Trainingswoche, die unter anderem ausschlaggebend für die heutige Startelf-Nominierung war. Weiterhin ist er der Meinung, dass der Neuzugang von Hannover 96 perfekt zum Gegner passt.

15.04 Uhr: Als Werder im November 2017 das letzte Mal in der Commerzbank-Arena zu Gast war, hat Florian Kohfeldt sein Debüt als Cheftrainer beim SVW gegeben.

15.00 Uhr: Noch rund eine halbe Stunde bis zum Anpfiff. Kann Werder heute den ersten Dreier der Saison einfahren?

14.53 Uhr: Ihr wollt noch weitere Informationen zum überraschenden Sahin-Transfer? Hier werdet Ihr fündig!

14.47 Uhr: Auf der Bremer Bank nehmen heute Plogmann, Friedl, Langkamp, J. Eggestein, Kainz, Pizarro und Rashica platz. Nuri Sahin hat bisher noch nicht mit der Mannschaft trainieren können und steht daher noch nicht im Kader.

14.45 Uhr: Zum ersten Mal gemeinsam in einem Pflichtspiel laufen heute Max Kruse und Martin Harnik auf. Mal sehen wie die beiden Kumpels heute zusammen harmonieren.

14:42 Uhr: Hier weitere Informationen zur Aufstellung des SV Werder auf einen Blick.

14.40 Uhr: Bei Werder hatte sich unter der Woche noch angedeutet, dass Sebastian Langkamp von Anfang an spielen könnte, doch in der Innenverteidigung sind erneut Moisander und Veljkovic zu finden. Im Mittelfeld sollen Klaassen, M. Eggestein und Bargfrede für die nötige Stabilität sorgen.

14.35 Uhr: Frankfurt startet heute mit Kevin Trapp im Tor. Am gestrigen Deadline-Day wurde der Keeper, der bereits von 2012 bis 2015 bei der Eintracht kickte, überraschend als neue Nummer eins verpflichtet.

14.33 Uhr: Die Aufstellung der Heimelf aus Frankfurt.

14.30 Uhr: Florian Kohfeldt lässt heute mit fast exakt der gleichen Formation wie gegen Hannover auflaufen. Lediglich Martin Harnik ersetzt Florian Kainz.

14.26 Uhr: Hier die Aufstellung der Grün-Weißen!

14.11 Uhr: Die ersten Fans sind bereits vorm Stadion.

14.00 Uhr: Moin, Moin! Am zweiten Spieltag gastiert unser SVW bei Eintracht Frankfurt. Noch anderthalb Stunden bis zum Anpfiff. Bei uns kribbelt es schon!

Vorbericht

Werder Bremen bestreitet sein erstes Auswärtsspiel der Saison gegen Eintracht Frankfurt, in der Commerzbank-Arena soll der erste Sieg her. Beim Saisonauftakt vergangene Woche gegen Hannover 96 langte es im Weserstadion nur zu einem 1:1 - dieses Mal soll es besser laufen.

Ordentlich Kritik gab es hingegen schon für Eintracht-Coach Adi Hütter, der mit den „Adlern“ direkt zwei blamable Niederlagen im Supercup gegen Bayern München (0:5) und im DFB-Pokal gegen den Regionalligist SSV Ulm (1:2) hinnehmen musste. Den Liga-Auftakt gestalteten die Hessen jedoch positiv. Gegen den SC Freiburg gewann die SGE mit 2:0.

Eben jene drei Pflichtspiele haben Werder-Coach Florian Kohfeldt eine treffende Gegner-Analyse ziemlich schwer gemacht. „Ich habe eine Ahnung, aber da die nur Spekulation ist, sage ich lieber nichts“, sagte Kohfeldt bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Am Samstag könnte es also heißen: Wundertüte trifft auf Wundertüte.

Werder gegen Frankfurt: Wer fehlt verletzt?

„Bis auf die Langzeitverletzten dürften alle Spieler dabei sein“, sagte Kohfeldt bei der Pressekonferenz am Donnerstag. So sind auch noch die leicht angeschlagenen Ludwig Augustinsson (Leistenprobleme), Max Kruse (Oberschenkelprellung) und Milot Rashica (Schlag auf den Fuß) rechtzeitig für das Spiel fit geworden. Neuzugang Nuri Sahin ist allerdings noch keine Option für das Spiel. Auf Seiten der Frankfurter fehlt neben Timothy Chandler (Knie-OP) auch noch Vize-Weltmeister Ante Rebic, der laut Trainer Hütter Probleme im Bauchmuskelbereich hat.

Ein Blick auf die Statistik verrät: Am Samstag treffen zwei ebenbürtige Mannschaften aufeinander. 103 Mal spielten die Clubs gegeneinander - 42 Siege sprangen für Grün-Weiß heraus, 40 Mal siegte Frankfurt, 21 Partien endeten unentschieden. Ähnliches gilt für das Torverhältnis: Werder führt die Statistik knapp mit 165:163 Toren an.

Quelle: DeichStube