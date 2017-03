Liveticker: Bayer 04 Leverkusen gegen Werder Bremen

Leverkusen - Bayer 04 Leverkusen hat vor dem Duell gegen Werder Bremen den Trainer gewechselt und hofft auf frischen Wind. Kann Werder die Serie nach drei Siegen in Folge gegen die „Werkself“ fortsetzen? Verfolgen Sie das Spiel bei uns im Liveticker.

Das sollte den Werderfans Mut machen: Die Bremer schossen sieben Tore in den letzten beiden Gastspielen in Leverkusen, und von den letzten elf verloren sie nur drei. Außerdem hat Werder nach drei Siegen in Folge ordentlich Selbstvertrauen getankt. Bayer hingegen verlor die vergangenen zwei Spiele. Zuletzt gab es sogar eine herbe 6:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund.

Nach der Pleite zogen die Bayer-Verantwortlichen die Reißleine und stellten Trainer Roger Schmidt frei. Tayfun Korkut wurde daraufhin am Montag als neuer Coach vorgestellt. Er soll nach dem schwachen Saisonverlauf – Leverkusen ist aktuell Tabellen-Zehnter – die Trendwende bei Bayer schaffen und das Team zurück in die Spur bringen. Gleich gegen Werder soll der Hebel umgelegt werden. Doch die Statistik spricht gegen die „Werkself“. Während Leverkusen nur in einem der vergangenen neun Heimspiele ohne Gegentor blieb, traf Bremen in jedem der vergangenen zehn Gastspiele ins Netz, in den letzten drei genau zweimal.

Bitter jedoch für die Bremer: Top-Torschütze Serge Gnabry muss gegen Leverkusen wegen Knieproblemen aussetzen. Zudem fällt der erfahrene Kapitän Clemens Fritz für die restliche Saison aus. Er zog sich vergangene Woche einen Riss des Syndesmosebandes im rechten Sprunggelenk zu. Auf Seiten der Leverkusener fehlt Jonathan Tah (Faserriss im Oberschenke), zudem steht der Einsatz von Lars Bender auf der Kippe.

kso

Live Blog Liveticker: Werder Bremen gastiert bei Bayer 04 Leverkusen