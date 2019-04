Liveticker: Duell um Europa mit Sahin und Langkamp

>>> AKTUALISIEREN <<<

3. Min: Erster Schuss aus der Distanz von Hazard. Der Ball geht ein paar Meter am Tor vorbei.

1. Min: Los geht's. Bleibt Werder in 2019 auch weiterhin ungeschlagen?

⏱ 1. Min



Die 90 wichtigsten Minuten des Wochenendes brechen an.

Der Ball rollt.

Vorwärts oh du schöner SVW!



⚽️ 0:0 #bmgsvw

17.59 Uhr: Gleich geht's los. Schiedsrichter der Partie ist Daniel Schlager.

17.49 Uhr: Zeitgleich zum Spiel findet heute ab 18:00 Uhr auch die Auslosung des DFB-Pokal-Halbfinales statt. Über unseren Liveticker erfahrt Ihr natürlich alles wichtige dazu!

17.47 Uhr: Lt. Werder sind rund 3.500 Bremer mit in den Borussia-Park gereist.

17.44 Uhr: Namensvetter Sportdirektor Max Eberl spricht im Sky-Interview davon, dass er auf Kruse als ablösefreien Spieler natürlich ein Auge wirft. Allerdings gibt er auch zu Protokoll, dass Kruse bereits 30 Jahre alt ist und diese Altersstufe nicht das ,,Beuteschema'' der Elf vom Niederrhein darstellt.

17.40 Uhr: Max Kruse ist auch schon ein gutes Stichwort: Der Bremer Kapitän hat bisher noch nicht seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängert. Der Leistungsträger der letzten Wochen ist zuletzt auch immer wieder mit seinem Ex-Verein Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht worden.

#WerderFakt: Wir haben in dieser Saison jetzt schon mehr Bundesliga-Spiele gewonnen (11), als in der gesamten vorherigen Spielzeit (10)



#WerderFakt: Wir haben in dieser Saison jetzt schon mehr Bundesliga-Spiele gewonnen (11), als in der gesamten vorherigen Spielzeit (10)

17.36 Uhr: Mit einem Sieg heute können Max Kruse und seine Truppe bis auf zwei Punkte auf die in der Winterpause noch unerreichbar erschienenen Gladbacher aufschließen. Das heutige Spiel ist also eine Riesenchance das Tor nach Europa weiter aufzustoßen.

17.32 Uhr: Für Werder läuft es hingegen in der Rückrunde wie geschnitten Brot. Seit Dezember ungeschlagen, Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokal, mindestens ein Tor in jedem Spiel in dieser Saison...Momentan klappt so ziemlich alles.

17.29 Uhr: Generell läuft es für Mönchengladbach in der Rückrunde nicht mehr so gut wie vor der Winterpause. Während man noch voll auf Champions League-Kurs gestartet war, muss man nun darum kämpfen am Ende noch unter den ersten Sechs zu stehen.

17.25 Uhr: Für die Gladbacher ist es das erste Spiel seit der Verkündung, dass Dieter Hecking in der kommenden Saison nicht mehr Trainer der Borussia sein wird. Es wird spannend zu sehen sein, wie das Team auf die überraschende Nachricht reagiert.

17.19 Uhr: Während sich die aktuellen Bremer Spieler auf das Spiel fokussieren, erzielt ein Ex-Bremer soeben mit einem lupenreinen Hattrick seine Saisontore 11, 12 und 13. Ishak Belfodil ist so richtig in Hoffenheim angekommen und schießt sein Team vorerst an Werder vorbei auf Platz 7. Kurz vor Schluss führt die TSG mit 4:0 in Augsburg.

17.14 Uhr: Auch Dieter Hecking kann nochmal nachlegen, wenn das Personal der Startelf nicht zündet. U.a. Jonas Hoffmann und Lars Stindl dürften heiß darauf sein mal wieder ein paar Punkte für ihre Mannschaft einzufahren.

17.10 Uhr: Die Gladbacher Aufstellung kommt auf den ersten Blick sehr offensiv daher. Mit Hazard, Raffael, Herrmann und Plea haben die Fohlen einige gute Offensivkräfte, auf die Niklas Moisander und Co. ganz besonders acht geben müssen.

17.07 Uhr: Auf der Bank nehmen u.a. Claudio Pizarro, Yuya Osako und Martin Harnik platz.

17.06 Uhr: Nuri Sahin läuft heute wieder auf der Sechs auf. Philipp Bargfrede hat seine Verletzung noch nicht auskuriert.

17.04 Uhr: Florian Kohfeldt wechselt heute im Vergleich zum Schalke-Spiel unter der Woche zwei Mal. Sebastian Langkamp darf anstelle von Milos Veljkovic verteidigen. Außerdem spielt Theodor Gebre Selassie wieder statt Marco Friedl. Der Tscheche hat seine Oberschenkelprobleme überwunden.

16.56 Uhr: Wir warten gespannt auf die Aufstellungen der beiden Team - speziell natürlich die der Grün-Weißen.

16.52 Uhr: Moin, Moin und herzlich willkommen zum Liveticker des Duells um Europa zwischen den Borussen aus Mönchengladbach und dem SV Werder Bremen.

Der Vorbericht

Was für ein Jahr 2019 für den SV Werder Bremen! In bisher zwölf Pflichtspielen sind die Grün-Weißen nach wie vor ungeschlagen (Sechs Siege, sechs Remis). Zuletzt gewann das Team von Trainer Florian Kohfeldt gar viermal in Serie und steht dank des 2:0-Erfolgs gegen Schalke 04 im DFB-Pokal-Halbfinale. Fest steht: Die Bremer haben vor dem Gastspiel bei Borussia Mönchengladbach eine breite Brust. „Es ist ein schweres Spiel für uns, aber wir wollen natürlich versuchen, auch da wieder was mitzunehmen“, sagt Kohfeldt.

Etwas anders sieht es dagegen bei den Gladbacher Fohlen aus, die seit dem Februar in einer handfesten Ergebniskrise stecken. In den letzten sieben Bundesliga-Spielen haben die „Fohlen“ das Feld lediglich einmal als Sieger verlassen, ganze vier Partien wurden in diesem Zeitraum verloren. Nach dem kurzen Traum von der Meisterschaft ist die Borussia abgerutscht, steht als Tabellenfünfter nur noch fünf Zähler vor Werder. Am Sonntag könnten es nur noch zwei sein. Für Kohfeldt allerdings kein Grund die Elf vom Niederrhein zu unterschätzen: „Ihr Kader gibt die Champions League her. Diese Qualität haben sie und ich bin sehr weit davon weg, Gladbach in einer Krise zu sehen.“

Gladbach interessiert an Werder-Kapitän Kruse?

Ein Spieler mit diesem Champions-League-Format könnte in den Augen der Gladbacher Werder-Kapitän Max Kruse sein. Der 31-Jährige, der seit Wochen in bestechender Form ist, soll laut „Express“ weiterhin ein großes Thema bei der Borussia sein. Und was sagt Manager Max Eberl dazu? Auf die Frage, ob er sich eine Rückkehr von Kruse zu Borussia Mönchengladbach vorstellen könne, entgegnete er bei der Pressekonferenz am Freitag mit einem ausweichenden „Vielleicht". Ein Dementi war das nicht.

Für Werder-Manager Frank Baumann ist das kolportierte Interesse der „Fohlen“ allerdings kein Grund zur Beunruhigung: „Dass Max in Gladbach eine gute Zeit hatte und einen guten Ruf hat, ist klar. Wir wissen, dass wir da Konkurrenz haben. Ich bin aber nach wie vor entspannt, weil ich weiß, dass Max sich sehr gut vorstellen kann, hier zu bleiben.“

Personell sieht es bei den Bremern nach zuletzt einigen Ausfällen wieder sehr gut aus. Lediglich hinter dem Einsatz von Yuya Osako steht ein Fragezeichen, nachdem dieser das Abschlusstraining aus privaten Gründen verpasst hatte. Die zuletzt verletzt fehlenden Philipp Bargfrede (Oberschenkel), Theodor Gebre Selassie (muskuläre Probleme) und Claudio Pizarro (Oberschenkel) stehen allesamt wieder zur Verfügung. Lediglich Fin Bartels fällt weiterhin aus.

Auch die Borussia hat kaum Personalnot und muss lediglich auf Flügelflitzer Ibrahima Traore (Leistenprobleme) verzichten.

