0:1 gegen Köln - Werder zu müde und zu harmlos

Letzter Test im Zillertal

Werder musste sich im Test gegen den 1. FC Köln geschlagen geben. In dieser Szene behauptet Maximilian Eggestein (re.) den Ball.

Zell. Zum Abschluss des Trainingslagers in Zell am Ziller hat Werder Bremen am Freitagabend eine 0:1-Niederlage gegen den 1. FC Köln kassiert. Nach neun Tagen im Zillertal war es nicht der erhoffte positive Abschluss für das Team von Trainer Florian Kohfeldt.