Osako muss verletzt raus

Bremen - Ein Schreck für Yuya Osako: Der Neu-Bremer musste den vorletzten Test vor dem WM-Start angeschlagen abbrechen.

Bei der 0:2-Niederlage der japanischen Auswahl gegen die Schweiz ging der Angreifer bereits nach 40 Minuten vom Platz. Hüftprobleme sollen der Grund gewesen sein. Wie schwerwiegend das Problem ist, müssen eingehende Untersuchungen zeigen. Am Dienstag absolviert Japan gegen Paraguay seine WM-Generalprobe.

Für Milos Veljkovic und das Team aus Serbien steht diese bereits am Samstag (18.00 Uhr) gegen Bolivien an. Für Werders Innenverteidiger ist das nochmal die Chance, sich Nationaltrainer Mladen Krstajic zu präsentieren. Zuletzt hatte sich der 22-Jährige mit einem Platz auf der Bank begnügen müssen. Auch Ludwig Augustinsson bestreitet mit Schweden an diesem Samstag (19.15 Uhr) gegen Peru den letzten Test vor dem WM-Startschuss. Thomas Delaney trifft mit Dänemark auf Mexiko (20.00 Uhr).

Josh Sargent und Florian Kainz dürfen mit ihren nicht für die WM qualifizierten Nationen den Sparringspartner für Turnier-Favoriten geben: Die USA messen sich mit Frankreich (Samstag, 21 Uhr), Österreich mit Brasilien (Sonntag, 16 Uhr).

