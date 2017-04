Kruses klare Ansage: „Arsch aufreißen“

Max Kruse und Co. wollen sich so gut strecken, wie sie nur können, um den Hamburger SV (hier Michael Gregoritsch) zu besiegen.

Bremen - Jeder Werder-Profi spürt das anstehende Nordderby gegen den Hamburger SV anders. Noch mehr als das Traditionsduell zählt aber der Klassenerhalt.

Fußball-Profis sind so unterschiedlich. Während Zlatko Junuzovic Mitte der Woche vor Derbyfieber fast schon überkochte, präsentierte sich Keeper Felix Wiedwald am Karfreitag – obwohl zeitlich viel näher dran am Ostersonntag-Heimspiel gegen den Hamburger SV (15.30 Uhr) – so kalt wie eine Hundeschnauze. Und genau am Tag dazwischen fauchte ein Max Kruse, um den Blick aufs Wesentliche zu richten: „Wir müssen uns den Arsch aufreißen, damit wir gewinnen. Das wäre ein Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt.“

Bei aller Vorfreude auf das Nordderby – der Abstiegskampf ist allgegenwärtig. Der Tabellenelfte Werder hat 36 Punkte, die Hamburger liegen zwei Plätze und drei Zähler dahinter. Weil die Konkurrenz Druck macht, können sich beide Clubs nicht auf ihrer Erfolgsserie ausruhen. Andererseits: Genau diese Erfolgsgeschichten machen den Abstiegskampf und damit das Nordderby auch etwas erträglicher. Kaum auszudenken, wie morgen am Osterdeich gezittert würde, hätten beide Clubs in den vergangenen Wochen nicht wie Champions-League-Anwärter gepunktet.

„Wir freuen uns auf dieses Spiel“, sagt Alexander Nouri mit einem Grinsen, das nach acht nicht verlorenen Spielen kaum breiter sein könnte. Es ist sein erstes Nordderby im Weserstadion als Chefcoach. Doch dazu sagt er nicht wirklich etwas, sondern denkt lieber an die Gemeinschaft: „Wir wollen den Fans und der Stadt unbedingt einen Sieg schenken.“ Genauso denkt und spricht auch Zlatko Junuzovic, der für den verletzten Clemens Fritz die Kapitänsbinde tragen wird. „Egal, in welcher Situation wir sind, ein Derby musst du gewinnen.“ Das Wort „Gewinnen“ benutzt er im Gespräch mit den Medien übrigens gefühlt noch weitere 99 Mal. Dazu packt der Österreicher dann noch die Bezeichnung „ein geiles Spiel“, bis am Ende ein Reporter gesteht: „Jetzt bin ich auch in Derbystimmung.“

Wiedwald ist da weniger mitreißend. Dabei müsste kein anderer Spieler so viel Derby spüren wie der Keeper, der nur wenige Kilometer entfernt in Achim aufgewachsen ist und schon mit neun Jahren zu Werder wechselte. Er sagt zwar: „Man spürt die Begeisterung, wie wichtig das Derby für den Verein und die Fans ist. Da wird man infiziert.“ Aber nicht jeder und schon gar nicht ein Wiedwald dreht deshalb durch. Sein Vor-Vor-Vorgänger Tim Wiese wäre bei einer derartigen Vita wahrscheinlich vor so einer Partie explodiert. Doch Wiedwald ist da viel ruhiger. Vielleicht liegt es ja auch dran, weil er seine beiden Nordderbys verloren hat. Und beim 2:2 im Hinspiel war er nur Zuschauer – da durfte noch Jaroslav Drobny ran.

Das Nordderby: Kuriose Fakten und spektakuläre Ereignisse Zur Fotostrecke

Die Zeiten haben sich geändert. Inzwischen ist auch ein Max Kruse in Topform. Beim Hinspiel hatte er sich gerade erst von einer Knieverletzung erholt. Immerhin hielt damals seine bemerkenswerte Serie: Der 29-Jährige hat keines seiner elf Spiele gegen den HSV verloren! Wenn das kein gutes Omen ist – und es passt so gut zum Zehner. Schließlich ist er im Umland von Hamburg groß geworden und später sogar für den Lokalrivalen FC St. Pauli aufgelaufen. Doch das interessiert ihn alles herzlich wenig. Er brauche keine Extra-Motivation. Das Derbyfieber sei in den Köpfen, aber darüber müsse nicht ständig geredet werden. Kruse sagt lieber, wie das Derby angegangen werden muss: „Wir brauchen den absoluten Siegeswillen, die kämpferischen Mittel der letzten Wochen – und den Spaß am Fußball.“

Quelle: WerderStube