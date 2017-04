Kruse: „Müssen nicht nach Europa“

Bremen - Vier Spiele vor Saisonende träumt Werder vom Europapokal. Für Max Kruse ist die Qualifikation aber kein Muss. Der Stürmer ist auch so ganz zufrieden mit dieser Saison.

„Wenn ich mir zu Saisonbeginn ein Szenario hätte ausmalen können, hätte es vermutlich ungefähr so ausgesehen, wie es jetzt ist“, sagte der Rückkehrer im Interview mit der Vereinshomepage „werder.de“. Dass Werder die 40-Punkte-Marke schon so früh erreicht habe, sei „der absolute Wahnsinn“: „Damit hätten wohl die wenigsten gerechnet, geschweige denn wir selbst.“

Nach der Serie von zehn Spielen ohne Niederlage will der 29-Jährige zwar auch die kommenden Partien gewinnen, will sich aber von der Möglichkeit, die Europa League zu erreichen „nicht unnötig unter Druck setzen“ lassen. „Wenn wir am Ende europäisch spielen, beschwert sich keiner“, sagte Kruse. Werder habe es in den letzten Saisonspielen in der eigenen Hand. „In meinen Augen müssen wir aber auch nicht zwangsläufig in Europa spielen.“

Quelle: WerderStube