Wann ruft Löw an?

Max Kruse in Gala-Form

+ © nordphoto Max Kruse bewies gegen den FC Ingolstadt seine Gala-Form. © nordphoto

Ingolstadt - Ein Spieler macht vier Tore in einem Spiel - das hat es in Werders Vereinsgeschichte zuvor erst viermal gegeben! Zuletzt gelang Frank Neubarth dieses Kunststück, stolze 31 Jahre liegt das inzwischen zurück. Und jetzt? Jetzt hat Werder in Max Kruse einen weiteren Vierfach-Knipser!