Kruse und Bartels reisen in die Vergangenheit

Bremen - Es ist ein Testspiel, nur ein Testspiel, muss man ja sagen, aber dennoch ist Werders Auftritt am Samstag beim FC St. Pauli irgendwie auch ein bisschen mehr. Schon vor dem Duell, das um 15 Uhr im Millerntor-Stadion beginnt, steht nämlich fest, dass die Partie einige Geschichten liefern wird.

Da wäre zum einen das Bremer Sturmduo Max Kruse und Fin Bartels. Beide enorm wichtig für Werder, beide unter Trainer Alexander Nouri in der Startelf gesetzt – und beide mit St.-Pauli-Vergangenheit. Kruse absolvierte zwischen 2009 und 2012 exakt 100 Spiele für den Kiezclub, traf dabei 22 Mal. Bartels war von 2010 bis 2014 am Millerntor aktiv, seine Zahlen: 122 Einsätze, ebenfalls 22 Tore. „Zu St. Pauli zu wechseln, war für mich damals ein großer Schritt. Es war einfach eine tolle Zeit. Ich verbinde viele schöne Erinnerungen mit dem Klub“, sagte er gegenüber werder.de. Auch auf der anderen Seite gibt es Akteure, für die das Duell gegen Werder zur Reise in die Vergangenheit wird: Luca Zander, der derzeit von Werder an St. Pauli ausgeliehen ist, und Clemens Schoppenhauer, früher in der Bremer U 23 aktiv.

Fünf Spieler in Hamburg nicht dabei

Werder wird allerdings nicht mit voller Kaderstärke nach Hamburg reisen, fünf Spieler sind nicht dabei. Kapitän Zlatko Junuzovic plagt sich mit leichten Problemen an der Achillessehne, weswegen er bereits am Donnerstag und Freitag individuell trainiert hat. Auch Jesper Verlaat (Sprunggelenksprobleme) wird fehlen. Beide Spieler reisen am Montag aber planmäßig mit der Mannschaft ins zweite Trainingslager nach Schneverdingen. Gegen St. Pauli wird auch Johannes Eggestein nicht zur Verfügung stehen. Zwar trainierte der Stürmer am Freitag mit der Mannschaft, soll sich nach seiner Knöchelprellung im rechten Fuß, die er im Test beim VfL Osnabrück erlitten hatte, am Wochenende aber schonen. Ousman Manneh und Niklas Schmidt bleiben ebenfalls in Bremen und trainieren dort individuell.

Werders Trainer Alexander Nouri freut sich auf das Duell in Hamburg. „Die Partie ist ein wichtiger Test für uns. Pauli hat zuletzt eine starke Rückrunde gespielt und geht ambitioniert in die Saison. Dazu freue ich mich auf das Stadion und die Atmosphäre“, sagte er. Wie in einem Testspiel üblich, will der Coach auch gegen St. Pauli wieder viel wechseln. „Einige Jungs werden über die gesamte Distanz zum Einsatz kommen, aber wir werden versuchen, jedem eine gewisse Spielzeit zu ermöglichen“, erklärte er.

Quelle: DeichStube