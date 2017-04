Dieses Team lässt Bremen träumen

Bremen - Und plötzlich, da ist Europa ganz nah! Nach dem 2:1-Derbysieg gegen den Hamburger SV bieten sich Werder Bremen vor dem Saisonfinale auf einmal ganz neue Möglichkeiten. Ein Kommentar von Daniel Cottäus.

39 Zähler hat die Mannschaft von Trainer Alexander Nouri nach nunmehr neun Spielen ohne Niederlage auf dem Konto - das ist nur einer weniger, als der Tabellensiebte 1. FC Köln aufweist, und genau dieser Rang könnte am Ende zur Europa-League-Qualifikation reichen.

Internationales Geschäft - wer diesen Begriff, sagen wir, im Februar im oder am Bremer Weserstadion laut ausgesprochen hätte, der wäre vermutlich ausgelacht oder noch wahrscheinlicher: mitleidig angesehen worden. Abstiegskampf lautete die triste Realität, aus der sich Werder inzwischen eindrucksvoll befreit hat. Beeindruckend: Trainer Nouri ist sich und seiner Linie auch in harten Zeiten treu geblieben und wird dafür nun belohnt. Nur zur Erinnerung: Vor dem Auswärtsspiel in Mainz stand der 37-Jährige kurz vor dem Rauswurf. Hätte Werder die Partie verloren - Nouri wäre heute nicht mehr da.

Nouri hat Werders Baustellen weitgehend geschlossen

Mittlerweile ist es dem Coach jedoch gelungen, Werders Baustellen weitestgehend zu schließen. Die Abwehr steht durch die neu eingeführte Dreierkette plötzlich stabil, vorne besticht das Team durch eine bisweilen fast unheimliche Effizienz, und auch mit Rückschlägen kann der SVW inzwischen gut umgehen. Dass seit Wochen immer wieder Leistungsträger verletzt fehlen? Kein Problem!

Den seit Wochen anhaltenden Aufschwung hat Werder nun sogar noch mit dem Derbysieg gegen den HSV veredelt - es war ein perfekter Ostersonntag, den die Mannschaft ihren Fans damit bescherte. Danach waren die Spieler natürlich entsprechend ausgelassen, zeigten dann aber gleich wieder eine weitere, ganz wichtige Werder-Qualität: Ruhe.

Bescheidene Spieler: Unverschämt will ja keiner werden

„Klar wollen wir uns nach oben orientieren, aber wir wissen auch, wie schnell es wieder nach hinten losgehen kann“, sagte etwa Kapitän Zlatko Junuzovic. Es war eine Aussage, die deutlich machte: Werder weiß, was es kann, aber auch, dass jede Serie einmal endet, und dass die Qualifikation für das internationale Geschäft in einem Jahr, in dem es lange sehr, sehr finster aussah, am Ende vielleicht doch etwas zu viel des Guten wäre. Unverschämt will ja keiner werden.

Ob es am Ende dann klappt, oder nicht - im Grunde kann Werder die Sache entspannt sehen. Rutscht die Nouri-Elf tatsächlich noch den ein oder anderen Tabellenplatz hoch, es wäre die fast surreale Pointe einer denkwürdigen Spielzeit. Schafft sie es nicht und wird am Ende „nur“ Zehnter oder Elfter - es würde auch keinen stören. Die Mannschaft hat nämlich schon jetzt etwas erreicht, was viele Bremer Mannschaften vor ihr in den vergangenen Jahren nicht erreicht haben: Sie hat die Fans wieder träumen lassen, ihnen das Gefühl gegeben: Mit Werder, das läuft ziemlich gut.

Quelle: WerderStube