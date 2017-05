Eine Niederlage, aber keine krachende

Bremen - Ja, das Bundesland Bremen hat den Gerichtsprozess um die Polizeikosten gegen die DFL verloren. Aber die Niederlage lässt Anlass zur Hoffnung. Ein Kommentar von Daniel Cottäus.

Halten wir uns zunächst an das, was am Bremer Verwaltungsgericht am Mittwochnachmittag um exakt 16.06 Uhr entschieden worden war: Das Bundesland Bremen hat den Rechtsstreit mit der Deutschen Fußball-Liga (DFL) um die Übernahme der Mehrkosten für Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen verloren. Punkt.

Die Rolle des Unterlegenen wurde Innensenator Ulrich Mäurer direkt nach der Verhandlung deshalb auch nicht los, schließlich hatte sich sein Land ein ganz anderes Ergebnis von dem Prozess versprochen. Und dennoch: Auch Bremen hat zumindest einen Teilerfolg erzielt. Es war eine Niederlage, das ja. Aber eben eine Niederlage, die Anlass zur Hoffnung lässt. Das wird bei genauerer Betrachtung der Urteilsbegründung deutlich.

Bremen bekommt Bestätigung für richtigen Weg

So führte das Gericht als Erklärung für seine Entscheidung lediglich an, dass die Berechnungsmethode der Mehrkosten rechtswidrig sei. Das reicht, um einen Prozess zu verlieren, klar. Es bestätigte Mäurer und Mitstreiter aber auch darin, dass sie gar nicht so viel falsch gemacht haben.

So bekräftigte das Gericht das Bundesland etwa in dessen Auffassung, die DFL als Veranstalter der Bundesligaspiele im Bremer Weserstadion und demnach auch als Rechnungsempfänger zu sehen. Auch das für die Gebührenbescheide grundlegende Bremer Kosten- und Gebührenrecht sei laut Gericht nicht verfassungswidrig, wie die DFL zuvor argumentiert hatte.

Diese Punkte wurden zwar „nur“ in der mündlichen Verhandlung besprochen und gingen letztlich nicht in das Urteil mit ein. Sie zeigten aber eine Tendenz auf. Das Land Bremen darf sich durchaus bestätigt fühlen, grundsätzlich auf dem richtigen Weg unterwegs zu sein. Und so kündigte Mäurer bereits weitere Bescheide an die DFL an – dann allerdings nach der Rechtsauffassung des Verwaltungsgerichts formuliert. Er klang dabei wie jemand, der vielleicht einen Fehler gemacht hat, der nun aber umso bereiter ist, daraus seine Lehren zu ziehen.

