Ein Anfang, aber auch nicht mehr

Ein Kommentar von Björn Knips. Fünf ist „Trümpf“ bei Alexander Nouri. Erst hat der Coach mit Werder fünf Mal in Folge nicht gewonnen, dann genauso oft nicht verloren. Ein echter Serientäter also – und aktuell einer mit Happy End. Denn Werder steht über dem Strich.

Das ist aber nur das Minimalziel. Sportchef Frank Baumann hat noch einmal betont, dass er von diesem Kader mehr erwartet. Mit Recht. Offensiv ist Werder mit Kruse, Pizarro, Gnabry und Bartels sehr gut besetzt. In der Defensive werden Sane und Moisander stetig besser, Barg-frede sorgt für die nötige Balance – und dann kommt jetzt auch noch ein gewisser Delaney. Ein spielstarker, offensiver Sechser. So einer hat Werder gefehlt, wenn der Däne wirklich das liefert, was ihm nachgesagt wird.

+ Björn Knips Jetzt ist Nouri gefordert. Er muss seine erste Vorbereitung nutzen, um der Mannschaft noch mehr eine Handschrift zu geben. Bislang wirkte es eher so, als würde sich Nouri mehr darauf verlassen, große Namen für die Startelf aufzuschreiben. Nach dem Motto: Die individuelle Klasse von Pizarro und Co. wird es schon irgendwie richten. Doch das ist zu wenig!

Mit der zeitweisen Umstellung auf die Dreierkette geht Nouri nun einen anderen, einen taktischeren Weg. Er bietet seinem Team weitere Lösungsmöglichkeiten an. Die braucht es in der Bundesliga, in der die Trainer jede Maßnahme des Gegners genau beobachten und darauf reagieren.

Ob Nouri das Zeug dazu hat, muss er jetzt beweisen. Der Verein vertraut ihm – wenn auch nicht mit großen Worten und schon gar nicht mit großen Taten. Über den im Sommer auslaufenden Vertrag des Trainers will Baumann erst in der Rückrunde sprechen. Und bei der Bewertung von Nouris Arbeit belässt es der Sportchef bei einem doch sehr nüchtern klingenden „Wir sind zufrieden“.

Es bleibt dabei: Baumann und Nouri kommen eher selten als perfekt abgestimmtes Duo daher. Es ist immer eine gewisse Distanz zu verspüren.

Doch das interessiert letztlich nur am Rande, wenn die Ergebnisse stimmen. 16 Punkte aus 13 Spielen sind nach einer Amtsübernahme bei null am dritten Spieltag durchaus okay. Bleibt es bei diesem Punkteschnitt, würden am Ende 38 Zähler dabei herauskommen. Das müsste zum Klassenerhalt reichen, könnte aber wieder eine echte Zitterpartie werden. Und wenn der positiven Serie nun wieder eine negative folgt, wird es sogar ganz schnell sehr eng. Das ist angesichts der nächsten Gegner (Dortmund und Bayern) nicht unwahrscheinlich.

Keine leichte Aufgabe für Nouri. Aber das ist die Bundesliga. Den Anfang hat der junge Coach geschafft, jetzt muss er mit Werder den nächsten Schritt machen.

