Nicht schön, aber kein Drama

Der Abgang von Serge Gnabry ist schade für Werder Bremen, aber sicher kein Drama, sondern sogar eine Chance. Ein Kommentar von WerderStuben-Redakteur Daniel Cottäus.

Die Meldung war am Donnerstag erst wenige Minuten alt, da kochte das Internet auch schon über. Ob in Foren oder sozialen Netzwerken – unzählige Werder-Fans sahen sich veranlasst, ihre Meinung zum Abgang von Serge Gnabry kundzutun. Der allgemeine Tenor, er schwankte dabei irgendwo zwischen Anfeindung und Erleichterung, hin und wieder, eher vereinzelt, auch mal eine kurze Notiz des Bedauerns.

Serge Gnabry hat sich also entschieden, Werder Bremen nach nur einem Jahr wieder zu verlassen. Für den Verein ist das nicht schön, klar. Er verliert immerhin eines der größten Talente des deutschen Fußballs, einen außergewöhnlichen Spieler, der spektakuläre Tore schießen, der Spiele allein entscheiden kann. Beides hat Gnabry in seinen 27 Bundesliga-Einsätzen für Werder unter Beweis gestellt. Auf der anderen Seite ist es der Club gewohnt, solche Spieler zu verlieren. Die Erfahrung hat gezeigt: Das muss nicht immer ein Drama sein, sondern bietet auch stets eine Chance.

Baumann muss den Gewinn nun clever reinvestieren

Fünf Millionen Euro sollen die Bremer im Sommer 2016 an den FC Arsenal für Gnabry überwiesen haben, acht Millionen nun angeblich für dessen Verkauf via Ausstiegsklausel kassieren. Ein Plus, wenngleich kein Riesengeschäft, da die Summe deutlich unter Gnabrys Marktwert liegt. Aber um es klar zu sagen: Ohne die Klausel hätte Werder das Toptalent niemals bekommen. Spieler dieser Güteklasse diktieren inzwischen längst die Hardware in den Vertragsinhalten.

Nach dem Gnabry-Jahr stehen elf zum Teil sehr wichtige Tore unter dem Strich. Zudem die bundesweite Aufmerksamkeit, weil Werder plötzlich wieder einen Nationalspieler hatte, und – womit wir wieder bei der Chance für den Verein wären – der kleine finanzielle Gewinn. Die Ablösesumme muss Sportchef Frank Baumann nun clever reinvestieren.

Gnabry selbst hat erreicht, was er wollte. Er ist jetzt ein Name in der Liga und hatte gewiss nie vor, in Bremen alt zu werden, sondern hat Werder vielmehr als Autobahn zu einem international vertretenen Club gesehen. Es ist jetzt nur noch die Frage: Heißt die Ausfahrt Hoffenheim oder München? Eines steht so oder so fest: Dass es auch ohne Gnabry für die Bremer Mannschaft gut laufen kann, hat sie in der Rückrunde eindrucksvoll gezeigt.

