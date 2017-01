Fahnenmeer und eine Möchte-gern-Oma

Von Björn Knips. Ich habe eine Fahne. Nein, nicht vom Abend zuvor, sondern von meinen Nachbarn. Sie haben sie aufgehängt – auf unserem gemeinsamen Balkon. Und dann haben sie auch noch gesungen: Lebenslang Grün-Weiß.

+ Unser Mann vor Ort: Björn Knips

Okay, dazu habe ich sie animiert, für ein schönes Filmchen (siehe unten). Aber diese 15 Werder-Fans sind einfach richtig nett – und außerdem sind es auch die einzigen in Alhaurin El Grande. Obwohl: Diese eine Frau, die als einzige die Fan-Reise des Bundesligisten gebucht hat, darf an dieser Stelle nicht vergessen werden. Zumal es ein Geschenk ihrer Familie ist.